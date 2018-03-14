Желтый свитер снимет усталость, розовый шарф прогонит простуду: Что надеть, если нездоровится?
Ученые доказали, что различные цвета и оттенки по-разному влияют на наш организм и могут не только изменять настроение, но и общее состояние здоровья.
Как рассказал нам семейный психотерапевт Анатолий Герман, еще в 1947 году швейцарский психолог Макс Люшер создал цветовой тест для определения психологической структуры личности. А через несколько десятков лет электрофизиологи подтвердили его предположение и доказали, что за цветовосприятие отвечает отдел мозга - гипоталамус. Он управляет нашими психическими и вегетативными реакциями, контролирует многие обменные процессы. Потому влияние цвета на организм – вещь довольно серьезная. Есть даже такое направление альтернативной медицины – цветотерапия. Итак...
Для повышения работоспособности и настроения отлично подходит красный цвет в одежде. Необязательно полностью облачаться в красный костюм, достаточно яркого аксессуара этой гаммы – платка, сумочки, галстука.
Если вы стали раздражаться по каждому поводу, утомлены, у вас плохой аппетит – облачайтесь в желтые вещи. Желтый цвет относится к естественным энергетикам. Для повышения работоспособности полезно повесить в рабочем кабинете репродукцию картины с преобладанием желтых тонов (например, «Подсолнухи» Ван Гога).
Если страдаете от приступа бронхиальной астмы или подхватили бронхит – доставайте из гардероба вещи оранжевых, охристых цветов.
Побаливает сердце, трещит голова, глаза стали сильно уставать? Добавьте в гардероб побольше зеленого.
Если у вас проблемы с кожей, почаще надевайте голубое. А еще в спальне голубых тонов легче засыпать, особенно если в квартире душно и шумно.
При проблемах с пищеварением, коликах облегчит состояние наряд синего цвета.
Если подхватили весеннюю простуду, набросьте розовый шарф или палантин.
А если простудили почки, закутайтесь в сиреневый свитер. Лиловые тона успокаивают и помогают снять боль.