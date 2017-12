Мужчина и женщина: Знаем мы ваши корпоративы...

Под расстегнутыми пальто у женщин видны нарядные платься с глубоким декольте, мужчины все в неловко повязанных галстуках. Эти люди веселы, они много и громко шутят. Им явно не хочется расставаться. Им вообще не хочется, чтобы этот волшебный вечер заканчивался.

Завтра кому-то из них будет страшно стыдно, а кого-то вызовут к начальству и, возможно, даже уволят. Но это будет завтра. А сегодня они славно погуляли с коллегами на предновогодней вечеринке, которую уже привыкли называть красивым праздничным словом - корпоратив. Ничего, что корпорация невелика - всего-то 18 человек, включая вахтера. В такие вечера каждый может ощутить себя членом не трудового коллектива, а именно корпорации.

Из истории вопроса

О том, что коллегам надо общаться в нерабочей обстановке, знали давно. Руководство Древнего Рима это дело очень любило. Сразу после заседания сената патриции перемещались в баньку (тогда это термами называлось) и в сопровождении гетер (они сейчас тоже как-то по-другому называются) о чем-нибудь приятном беседовали.

На Руси в старину, чуть только обмолот к концу подошел, русоголовые добры молодцы брали своих румяноликих подруг-лебедушек под белы рученьки - и ну хороводы водить да через костры прыгать.

В советское время за радости человеческого общения отвечали профсоюзы: усадят весь цех в автобусы и везут по пушкинским местам. По дороге выясняется, что девочки из бухгалтерии отличной селедочки с собой прихватили, а у зама по снабжению голос, почти как у Хиля. На работе-то оно незаметно, а тут - раскрываются люди.

Куда-то все это подевалось. Сейчас одна отдушина у людей осталась - предновогодняя вечеринка.

Женская логика

«Ну что за контора, ни одного приличного мужика», - сокрушаются женщины весь год. А в декабре вдруг начинают бронировать места в парикмахерских и косметических салонах, норовят пораньше уйти с работы, чтобы побегать по магазинам в поисках нового платья.

Ради кого стараются? Ведь точно же знают, что на корпоративе будут только свои. Т. е. «ни одного приличного мужика».

Да все тут просто на самом деле. Приличный мужик - это необязательно красавец на «бумере», это тот, кто оказывает женщине знаки внимания, делает комплименты, замечает, что у нее новая стрижка. В рабочие дни с этим делом как-то не очень, а на корпоративе - наверняка ведь обратит внимание, гад. Особенно если надеть шикарное платье, прическу сделать такую, которую в обычное время сочли бы избыточной, а под Новый год - в самый раз.

И, что самое интересное, это работает. Невзрачные с виду мужчины-коллеги на глазах становятся все приличнее и приличнее, а уж когда заканчивается торжественная часть и начинаются танцы...

Жаль только, что туфли подобраны такие, в которых танцевать страшно неудобно, но и сидеть в них как-то глупо, не увидит же никто. Придется танцевать. А если хорошо пойдет, то туфельки можно и снять - неудобно на столе в туфельках-то.

Мужская логика

Мальчики, конечно, тоже ждут этого праздника. Они ведь знают, что если и есть в году вечер, когда наконец-то можно нормально пообщаться с девочками, то это вечер корпоратива.

Правда, для того чтобы немножко раскрепоститься, надо бы сначала того... по пять грамм. Но мы же люди ответственные, мы же понимаем, что хорошо бы при этом не опьянеть раньше срока. И тут выручает медицинская мудрость: примерно на час до вечеринки рекомендуется выпить 30 - 50 граммов чего-нибудь крепкого. Чтобы организм заранее приготовился перерабатывать алкоголь. Мужчины обычно презирают всякие советы касательно еды-питья, а вот к этому относятся серьезно.

Поэтому, дорогие девочки, если увидите, что за час до начала вечеринки мальчики закрываются в отдельном помещении, знайте: это они так готовятся предстать перед вами в наилучшем виде.

Этика и психология семейных отношений

Хороший начальник под конец года обязан позаботиться о двух вещах: о тринадцатой зарплате своим сотрудникам и о том, чтобы эти самые сотрудники не вздумали заявиться на корпоратив с женами или мужьями. Нет, никто не против семейных ценностей, но сами знаете, как это бывает.

- У вас когда корпоратив? - невинно спрашивает жена.

- Завтра, - чистосердечно отвечает муж (назовем его Иванов).

- А мне с тобой можно?

- Да у нас как-то это не принято, у нас только для сотрудников.

- А вот Сидоров с женой идет, она мне вчера звонила, спрашивала, буду ли я.

Жену можно понять: нужно ведь куда-то выгулять платье, купленное год назад и так ни разу и не надетое (к тому же много лет назад именно на корпоративе она впервые станцевала с Ивановым и впоследствии отбила его у предыдущей жены). При этом на наряд никто не обратит никакого внимания (если это не леопардовое трико), никто не скажет: «Ну надо же, какая у Иванова жена красивая!» А праздник Иванову будет испорчен. И Сидорову тоже. Сядут две женушки в углу, станут перемывать всем косточки и жеманно удивляться: «А что это ты, милый, такой невеселый? Сходи потанцуй - вон у вас какие девчонки на работе. Теперь понятно, почему ты домой по вечерам не торопишься».

Дорогие руководители, помогите своим работникам весело пережить корпоратив, издайте официальный указ: вход с женами/мужьями запрещен. А то оглянуться не успеете, ваша же жена с вами и придет. А положа руку на сердце, оно вам надо?

Они сошлись

И вот он, собственно, корпоратив. Начало красивое: шикарно одетые женщины со сложными прическами, предвкушающие что-то необычное; загадочно улыбающиеся мужчины с легким запахом коньяка; если в ресторане - то еще и официанты, на лицах которых читается «посмотрю я на вас на всех часика через полтора».

Емкая и убедительная речь начальника («в этом году мы славно потрудились...»), раздача призовых кофеварок, первый тост начальника («в этом году мы славно потрудились...»), первый звон бокалов, первая песня Стаса Михайлова из колонок...

Сначала все как-то слегка сумбурно, потом - по плану: дамы не выдерживают и выходят на танцпол, а когда к ним минут через 10 присоединяются кавалеры, дамы не очень убедительно делают вид, что им это как-то даже и неинтересно. Но наших кавалеров не обманешь, они становятся все пластичнее и энергичнее. Уже слышится: тут слишком громко, может, за столик сядем?

За столиками раскрасневшиеся дамы пьют шампанское и укоризненно поглядывают на кавалеров: «Однако, Виктор Семенович, никогда бы не подумала, что вы такой танцор».

Официанты разносят «жюльен грибной в сметанном соусе». На лицах у них написано: «Ну что я говорил. А ведь и часу не прошло».

Кажется, началось...

Мужчины разделяются на два лагеря: танцующие и выпивающие. Первые иногда отлучаются выпить. Хуже, когда выпивающие отлучаются потанцевать.

Женщины тоже разделились: танцующие и те, за которыми уже ухаживают. Если ухаживают не очень изящно, можно быстренько перейти в стан танцующих. Но туфли ужасно жмут, поэтому иногда проще стерпеть ухаживания.

Народ разбивается на пары, но вольностей себе никто не позволяет. Все же понимают, что два медленных танца подряд - это как-то подозрительно.

Дамы демонстрируют все большую благосклонность к происходящему. Да, не такого ухаживания они ожидали, но уж тут выбирать не приходится.

Кавалеры из числа ухаживающих все более словоохотливы: «А вы знаете, что если в эту волшебную ночь загадать желание, оно непременно сбудется?» Их не смущает, что на дворе 23 декабря - дата никак не волшебная. И дам это тоже не смущает, они делают вид, что загадывают желания.

Официанты обходят гостей и с некоторой издевкой спрашивают: «На горячее что будете - мясо или рыбу?» Знают ведь, что ни рыбу, ни мясо есть почти никто не будет. Народ жаждет огненных танцев и пылких объятий. Но не более того. Ведь на самом деле корпоратив - очень невинное мероприятие и ужасно неудобное место для флирта. Подписать протокол о намерениях можно, а дальше - вряд ли.

Уж если кто-то не смог наладить отношения в обычной жизни, сделать это «средь шумного бала» тем более не получится. Хотя попробовать можно. И красивые платья покупать, конечно, нужно.

Кстати, обратите внимание: мужчины к своим женам на корпоративы не ходят. Доверяют, наверное.

А не в меру ревнивым женам вот что надо иметь в виду: не так страшен корпоратив, как его малюют. Уже на следующее утро ваш благоверный снова будет всецело ваш и мысли его будут только о том, какие бы подарки купить вам и детям, как бы красивее нарядить елку и чем бы вас занять на январских каникулах. Поэтому простите ему поздний приход домой в не очень трезвом виде и не ищите у него на рубашке следов помады. Сейчас в рубашку уже никто не целует.

Михаил:

Корпоратив - хороший повод пофлиртовать, а флирт в рабочее время часто выглядит неуместно. А еще для кого-то это возможность проявить себя. Ну а в скучных коллективах и корпоративы скучные. Многие просто не умеют веселиться.

Юлия:

На работу надо ходить работать, а не дружить. Корпоратив - это вообще дело лишнее, одна трата денег, лучше бы премию вместо него дали или тринадцатую зарплату.

Александр:

Смешно, что многие, думая, что их не видят, стараются стырить со стола бутылочку-другую и припрятать. Таких мы снимаем на камеры.

Елена:

А меня милый не пускает на корпоративы. Говорит: «Знаю я ваши эти гулянья! Будут мужики приставать и за коленку держать!» Сам никуда не ходит и мне не дает.

Ответ заместителя главного редактора «КП» Леонида Захарова:

- Дорогая Елена! В помощь Вам и другим пострадавшим от не в меру ревнивых мужей и жен, собственно, и написана эта статья. Незаметно подсуньте ее своему милому, пусть почитает. Наверняка смягчится. С наступающим!

Ирина:

На той неделе гуляли. Итог подвели в понедельник: сломанных ног - три, сломанных рук - две, сломанная челюсть – одна. Уволено - 5 человек. Корпоративная архитектоника - это страшная сила!

