Центр, управляющий процессом старения, существует

Похоже, что природа старения отнюдь не генетическая. По крайней мере, не исключительно генетическая. Может быть, программа, заставляющая организм постепенно увядать и в конце-концов погибать, и заложена в хромосомах, но центр управления расположен в другом месте. Конкретно - в мозге. К такому выводу пришли американские биологи из Медицинского колледжа Альберта Эйнштейна (Albert Einstein College of Medicine in the United States).

- Ученые долго пытались понять, каким образом стареют различные ткани нашего организма - самостоятельно или по командам из некого центра? - рассказывает один из авторов исследования профессор Дуншэн Цай (Professor Dongsheng Cai). - Наши эксперименты показали, что такой центр существует. И находится в мозге.

По мнению американских исследователей, старением управляет гипоталамус - участок в глубине мозга. Это своего рода эндокринный центр, регулирующий процессы роста тканей, репродуктивные функции, метаболизм.

Цай с коллегами экспериментировали с мышами, обращая внимание на один из верных признаков старения - на повышенную чувствительность к воспалениям. . Следили за активностью белкового комплекса, сигнализирующем о воспалении. Обнаружили, что более всего он концентрируется как раз в гипоталамусе. И при этом блокирует здесь синтез гормона гонадолиберина (GnRH).

Гипоталамус находится в глубине мозга и управляет процессами старения

Ученые предположили, что уменьшение количества GnRH и вызывает старение всего организма. Чтобы убедиться в этом, они нейтрализовали часть молекул сигнального комплекса, поступающих в мозг пожилых мышей. В результате "ветераны" прожили на 20 процентов дольше своих собратьев. Аналогичного эффекта удалось добиться и посредством введения GnRH.

Профессор Цай верит, что можно воздействовать и на гипоталамус людей, продлевая им молодость.

Скептики однако не столь оптимистичны. Они намекают, что сегодня не так уж и трудно сделать долгожителями мышей. Или червей. Некоторым "рекордсменам" продлевают жизнь в полтора и два раза. Но перенести применяемые методы на людей пока не получается. Хотя ученые обещают. На вопрос "Когда?" каждый раз отвечают: "через10-15 лет". Отвечают так уже лет тридцать.

ЛИЧНЫЙ ВЗГЛЯД

Как молоды мы были

А вот я поддерживаю Цая и его коллег - в том смысле, что разделяю их идею насчет центра, управляющего старением. Более того, верю, что этот же центр или некая аффилированная с ним структура в мозге может посылать команды и на омоложение.

Оптимизм навеяли эксперименты, которые однажды провели австралийские ученые. Кто конкретно проводил, в каком университете, уж забыл - годы, знаете ли. Но суть помню. Подопытных - людей в возрасте - отправляли в прошлое. Не на машине времени, конечно. А ментально. Помещали в искусственную среду, которая создавала иллюзию того времени, когда добровольцам было от 20 до 30 лет. Их окружали соответствующие предметы быта, запахи, звуки.

Ученые, ссылаясь на анализы, уверяли, что две недели, «проведенные в прошлом», натурально оказывали омолаживающий эффект. Он становился тем сильнее, чем глубже было погружение. Да и сами добровольцы в своих отзывах отмечали, что к концу эксперимента стали бодрее, веселее и вроде бы даже привлекательнее. А зачастившие к ним скабрезные мысли свидетельствовали еще и о реанимации либидо.