Для роли Мэри Поппинс Наталья Андрейченко похудела на 15 килограммов

СЕГОДНЯ 17:22 2018-03-14T17:22:20+03:00

В память об ушедшем из жизни режиссере Леониде Квинихидзе публикуем его интервью "Комсомолке" о "кухне" фильма, ставшего культовым [видео]

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Наша встреча с Леонидом Александровичем состоялась в 2014-м, накануне 30-летнего юбилея чудесной музыкальной телесказки об идеальной английской няне, прилетевшей на зонтике «с ветром перемен». Картина вышла в прокат 8 января 1984 года.

Вертинская не стала «леди Совершенство»

- На самом деле я задумывал снимать не детский фильм, а музыкальную сказку для взрослых, - рассказывал режиссер. - Для меня стало неожиданность, что фильм очень понравился детям.

На главную роль Мэри Поппинс я пробовал много актрис, в том числе и Анастасию Вертинскую. Но ей не понравилась музыка, она себе по-другому представляла эту роль, и наши пути разошлись. А съемки на носу, у нас все готовы, декорации построены. И главной героини нету! И тогда Максим Дунаевский, писавший музыку к фильму, пригласил меня к себе домой. Я пришел. Там была Наташа Андрейченко, его возлюбленная. Ну поздоровались, посидели. Вдруг Максим сел за фортепьяно, наиграл, Наташа подпела, и Максим между прочим сказал, что Мэри Поппинс у нас есть. Я понял, что это все ими было подстроено, разыграно, они меня хотели убедить, что Андрейченко может стать главной героиней.

Я возражал, мол, мне нужна изящная леди, а Наташа тогда была дамой с пышными формами. Я ей сказал: «Наташа, ты сыграла в «Сибириаде», для меня ты - такая русская красавица, плотная женщина». Она - мне: «А что тебе нужно?» - «Мне нужна леди Совершенство! Тебе прежде всего надо похудеть». Она спрашивает: «А сколько времени осталось?» «Совсем ничего. Через полторы недели я уже должен начать съемки!» В общем, поговорили, посмеялись. Я ломал голову, кого же буду снимать, сроки поджимали. И тут через две недели Наташа появилась передо мной похудевшей почти на 15 килограммов! Не знаю уж, как ей это удалось.

Чтобы из девушки «с формами» (на фото слева) стать утонченной английской няней, Наталье Андрейченко пришлось сбросить полтора десятка кило за две недели!

Секрет своего похудения актриса до сих пор не выдала.

Кстати, спеть Андрейченко в фильме не дали. Нужен был звонкий мелодичный голос. Такой оказался у Татьяны Ворониной - супруги Владимира Воронина, барабанщика группы «СВ» (ранее называвшейся «Воскресение»). Эта группа записывала музыку для фильма. На одной из репетиций гитарист предложил Максиму Дунаевскому прослушать песни в исполнении Татьяны, которая пришла навестить мужа. Так и сложилось.

Между прочим, роль Мэри Поппинс круто поменяла судьбу актрисы Натальи Андрейченко. Американский продюсер, режиссер и миллионер Максимилиан Шелл, увидев русскую актрису в этой роли, сказал: «Я завоюю эту женщину!» И таки завоевал! Через пару лет Андрейченко вышла за него замуж, разведясь с Максимом Дунаевским.

Татьяна Воронина тоже совершила крутой вираж: «У меня родился второй ребенок, мы с мужем покрестили его и… приняли решение уйти в церковь. Муж раньше был музыкантом в группе «Воскресение», а тут стал прекрасным звонарем. Потом священником. А я с тех пор пою в церковном хоре».

Абдулов не попал

Роль Мистера Эй очень хотел сыграть Александр Абдулов. Но утверждение получил эстонский актер Лембит Ульфсак, более подходящий на роль чудаковатого английского джентльмена.

Зато голос его герою как раз и подарил Александр Абдулов. А вокальные партии Мистера Эй исполнил Павел Смеян (кстати, в записи песни «Непогода» в качестве бэк-вокалистки приняла участие эстрадная певица Наталья Ветлицкая, в то время жена Смеяна).

Братика с сестричкой для фильма искали долго. В итоге на роль Майкла был утвержден Филипп Рукавишников, которого ранее на пробы привела Анастасия Вертинская, а на роль Джейн - Анна Плисецкая, племянница Майи Плисецкой, которую привел на съемки ее дядя, Азарий Плисецкий, ставивший для фильма танцы. Когда девочку привели на пробы и режиссер спросил: «С кем хочешь играть?», она указала на Филиппа Рукавишникова, и они стали в фильме киношными братом и сестрой.

С актерской профессией исполнители детских ролей свою жизнь в дальнейшем не связали. Рукавишников стал скульптором, сегодня живет в Америке, а Плисецкая - балериной.

Олег Табаков ролью домомучительницы очень вдохновился. Но с фиксой пришлось расстаться.

- На съемках мы обожали Наталью Андрейченко, - рассказывает Анна Плисецкая. - Запомнилось, что гример перед съемками ей закапывал какие-то капли в глаза, белки становились с голубым оттенком, после чего снимали крупным планом ее глаза. Атмосфера на съемках воцарилась просто удивительная, было весело!

По словам режиссера, это ему пришла мысль в голову на роль няни мисс Эндрю пригласить мужчину.

- В сценарии мисс Эндрю была описана отвратительной особой, чудовищем, и я ради смеха предложил эту роль Олегу Павловичу Табакову, - говорит Квинихидзе. - Табаков облачился в женскую одежду, приделал накладной бюст, накрасил ногти и пожаловал на съемки еще и с накладной железной фиксой на зубе. Я попросил фиксу убрать, иначе создавалось ощущение, что перед нами уже не ужасная няня, а настоящая уголовница. Олег Павлович играл хулигански, гротесково.

ФАКТИКИ

Режиссер хотел воссоздать на съемках атмосферу доброго английского городка. Специально для этого в павильоне «Мосфильма» выстроили улицу Вишневую. На территории «Мосфильма» находятся настоящий пруд и беседка, которые превратили в часть декораций.

По сценарию мисс Эндрю должна была приехать на классическом английском такси - «Астон Мартин». Но такой машины в те годы найти не удалось. Решили разыскать немецкий «Мерседес». И эта машина в советские годы считалась диковинкой.

- Это был один из первых «Мерседесов» в Москве, привезенных из Европы. Когда мы на нем ехали по Тверской, милиционер отдавал дяде честь, - вспоминает Анна Плисецкая.

С другими автомобилями тоже делали фокусы. В кадре на гэдээровской машине Multicar привозят пианино Мэри Поппинс - для советских жителей эта машина имитировала заграничность.

Для съемок ликвидации пожара, устроенного Мистером Эй, иностранных машин уже не хватало.

И в фильме пожарные едут на «КамАЗах» с оранжевыми мигалками. В Советском Союзе пожарные работали на красных машинах с белой полосой с синими мигалками, так что многие зрители приняли «КамАЗ» за иностранщину.

Александр Абдулов дал свой голос Мистеру Эй, которого сыграл эстонец Лембит Ульфсак.

КРЫЛАТЫЕ ФРАЗЫ:

Ах, какое блаженство знать, что я - совершенство.

◆ ◆ ◆

- Папа, ты обещал нам рассказать, как делаются деньги.

- Лучше спросите у мамы, куда они деваются...

◆ ◆ ◆

Он придет, он будет добрый, ласковый... ветер перемен.

◆ ◆ ◆

- Где же вы спали этой ночью?

- На такие вопросы леди не отвечают, потому что джентльмены их не задают.

◆ ◆ ◆

Что это за отвратительная манера приносить печальные вести в такой счастливый день!

◆ ◆ ◆

Все хорошее когда-нибудь кончается.

◆ ◆ ◆

Это было прошлым летом, в середине января.

◆ ◆ ◆

Полгода плохая погода, полгода - совсем никуда.