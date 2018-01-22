Эскимо: родилось зимой и насмешило эскимосов

22 Янв. 2018 2018-01-22T19:48:20+03:00

24 января отмечается Международный день любимого лакомства. Откуда взялось такое название, чем мороженое полезно и другие наивные вопросы об "имениннике" мы задали экспертам

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Казалось бы, зима не лучшее время говорить о вкусном, но холодном лакомстве. Но именно 24 января 1922 года владелец лавки сладостей Кристиан Нельсон из штата Айова получил патент на эскимо. Этот день и считается днем рождения вкуснятины на палочке.

От него толстеют?

Покупая эскимо, не поленитесь почитать этикетку. Или хотя бы найти на ней заветные буквы ГОСТ. Это может значить, что эскимо изготовлено именно из молока, а не из смеси пальмового масла и пищевых добавок.

- Тем, кто следит за фигурой, но и без сладкого жить не может, лучше выбрать «молочное»: жира в нем всего 1-6% и калорийность около 133 ккал, - говорит врач-диетолог Людмила Денисенко. - В «сливочном» от 8 до 10% жира и около 185-200 ккал. И самое вкусное, но калорийное эскимо – «пломбир» с жирностью от 12 до 20%. При этом абсолютно любое - хоть сливочное, хоть молочное эскимо содержит полезные минералы - калий, кальций, магний, натрий, фосфор. А также витамины А, В, С, группы В.

Какая польза?

Есть как минимум пять причин побаловать себя мороженым.

1. Содержит приблизительно в четыре раза больше углеводов, чем молоко, и усваивается организмом великолепно - на 95 - 98%.

2. Помогает организму вырабатывать серотонин - «гормон счастья», который отвечает за отличное настроение и спасает от стресса. При поедании мороженого активизируются те же зоны головного мозга, что и при прослушивании любимой музыки или при встрече с близким человеком.

3. В мороженом есть кальций, недостатком которого часто страдают беременные женщины. А еще оно помогает легче переносить ПМС.

4. Закаляет горло. Приучает к низкой температуре и вырабатывает местный иммунитет. Только закалять нужно постепенно, маленькими порциями.

5. Поможет справиться с сезонной хандрой и усталостью. К слову, еще Гиппократ рекомендовал есть молочный крем в замороженном виде для поднятия настроения. Налегали на лакомство и Наполеон, и Бисмарк, и Гете. Интересно, что стоило оно в далекие времена очень дорого, а сейчас доступно любому.

А вред есть?

Есть и минусы. Из-за слишком быстрого понижения температуры тела после поедания холодного мороженого сужаются сосуды и в головном мозге снижается кровоток. Это вызывает головную боль.

Не стоит налегать на мороженое людям с лишним весом, больным сахарным диабетом, атеросклерозом, ишемической болезнью сердца, кариесом, а также тем, у кого повышен холестерина.

Кто придумал?

Есть трогательная легенда. В далеком 1922 году маленький мальчик стоял посреди кондитерской лавки, сжимая в кулачке пятицентовую монетку, и чуть не плакал. Было от чего: этих денег хватало либо на шоколадку, либо на стаканчик мороженого, а ему одинаково хотелось и того, и другого. Безвыходное положение! Благо, хозяин магазина Христиан Нельсон, в прошлом - школьный учитель - помог беде, выдав мальчику оба лакомства. Ребенок был счастлив, а Нельсон, записав пять центов в убыток, о чем-то задумался...

Несколько месяцев спустя его магазин презентовал чудесную новинку — брикеты мороженого в шоколадной глазури, обернутые фольгой. А вот палочка появилась еще лет через 10. И тоже помог случай: какой-то ребенок бросил на морозе недопитый сок с трубочкой, сок замерз, это и стало подсказкой.

Откуда название?

Сперва Нельсон назвал лакомство I-Scream. Звучало как Ice-cream, то есть «мороженое», а означало на самом деле «Я визжу» (надо полагать, от восторга). Но вскоре у бизнесмена а появился компаньон — шоколадный фабрикант Рассел Стовер, который предложил другой вариант — «Эскимо Пай» («эскимосский пирожок»). Именно под этим именем эскимо и было запатентовано. .

По другой версии, название пришло от французов, которые так называли вязаный детский комбинезон, похожий на эскимосский костюм. Мороженое, «одетое» в плотно прилегающий шоколадный «комбинезон» назвали эскимо.

Кстати, говорят, когда о существовании этого лакомства узнали настоящие эскимосы, они долго смеялись, а потом заявили, что никогда не стали бы есть какие-то там ледышки в шоколаде. Ведь настоящее эскимосское мороженое — акутак — не что иное, как замороженная в снегу лосятина или оленина, в которую для вкуса добавляют ягоды, а некоторые гурманы — еще и рыбу...

Так или иначе, но всего через 10 лет эскимо завоевало весь мир. Но самая большая популярность выпала на его долю в Советском Союзе.

Когда появилось в СССР?

В 1937 году по инициативе наркома продовольствия А.И. Микояна на Московском хладокомбинате номер 8 была введена в строй первая крупнейшая по тем временам фабрика мороженого мощностью 25 тонн в сутки. Мороженое было отнесено к «высококалорийным и витаминизированным освежающим продуктам, обладающим к тому же лечебно-диетическими свойствами».

А вот эскимо - глазированные цилиндрики мороженого на палочке - поначалу вырабатывали на рассольных генераторах сундучного типа и на ручной дозировочной машине. Лишь через 10 лет был изготовлен первый в России эскимогенератор карусельного типа, что позволило значительно увеличить объем выпускаемого эскимо.

Почему нынешнее не такое вкусное, как советское?

Производители говорят, что в те времена был очень жесткий ГОСТ на мороженое: абсолютное все ингредиенты должны были быть натуральными: молоко, сливки, сливочное масло... После 60-х ГОСТ стал меняться. Сейчас он не такой, как до 1966-го, но и не самый плохой. Проблема в его соблюдении.

Есть и чисто психологическое объяснение: советское эскимо помнят те, кто тогда был ребенком. А в детстве все казалось вкуснее.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

По данным Союза мороженщиков России, потребление мороженого в нашей стране составляет всего 3 килограмма в год на человека. Это втрое меньше, чем, например, в Америке или Австралии.