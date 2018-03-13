Умом Россию не понять. Но по жестам - можно!

СЕГОДНЯ 01:00 2018-03-13T02:40:29+03:00

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Загадочность русской души, которая потрясет иностранцев, имеет осязаемые проявления. Одним из зримых подтверждений нашей удали и широты натуры считаются русские жесты. Мы отобрали самые известные и попросили сотрудника кафедры теоретической и прикладной лингвистики МГУ Юлию НИКОЛАЕВУ прокомментировать версии их происхождения. Юлия Владимировна - кандидат филологических наук, тема ее диссертации: жестикуляция, сопровождающая общение.

Кукиш

Народное толкование: Комбинацию из трех пальцев, вероятно, завезли на Русь немцы. В немецком языке есть вульгарное выражение fick-fick machen, обозначающее занятие сексом. Отсюда пошло второе название кукиша - фига. Таким жестом не знавшие русского языка чужеземцы пытались соблазнить местных девушек. Наши неприступные красавицы взяли этот жест на вооружение, но демонстрировали его уже с обратным смыслом: мол, фигу тебе, а не секс! Так в нашей культуре жест, означающий предложение интима, трансформировался в синоним категорического отказа.

Клара Новикова демонстрирует, как в старину русские девушки отвечали на непристойные предложения чужеземцев.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Комментарий эксперта:

- Похоже на правду. В европейской культуре кукиш, или фига, - это неприличный жест. Кстати, в английском и французском языках тоже есть подобные выражения именно со словом «фига».

Чесать затылок

Народное толкование: Русский человек чешет затылок, когда попадает в затруднительное положение. Согласно распространенной версии, это почесывание не что иное, как самомассаж: кровообращение усиливается, мозги работают лучше, и задача решается сама собой. Другая гипотеза гласит, что этот жест родом из древней магии: мол, таким почесыванием наши предки призывали на помощь праотцов.

Жириновский защищается от подзатыльника?Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Комментарий эксперта:

- Национальность жеста сложно определить. Этот жест в принципе общий для многих культур. У немцев он известен с XVIII века, пользуются им и англичане. Самомассаж? Магия? У меня есть своя гипотеза. Исходя из динамики движения можно предположить, что это своего рода защита от подзатыльника, которым наши предки «награждали» детей за недогадливость и нерасторопность.

Рвать на груди рубаху

Народное толкование: Таким образом человек хотел убедить окружающих в искренности и правоте: он демонстрирует свой нательный крест и как бы говорит: «Христом Богом клянусь!» Любопытно, что после революции появился другой «оберег»: представители блатного мира стали накалывать на груди портреты Сталина и Ленина. Видимо, урки полагали, что можно спастись от расстрела, рванув рубаху: чекисты не будут стрелять в изображение своих вождей. Другие говорят, что жест берет начало от публичных казней. Палач, прежде чем обезглавить жертву, разрывал рубаху осужденного, чтобы освободить шею от одежды. Добровольно разрывая рубаху, человек демонстрировал готовность взойти на плаху за свои убеждения.

Комментарий эксперта:

- Объяснение с крестом правдоподобное. Кстати, специалисты по изучению военных традиций славян полагают, что воины могли срывать с себя доспехи, когда шли в смертельный бой: так они отдавали свою жизнь в руки Бога. Можно вспомнить Дмитрия Донского, который на Куликовом поле снял с себя княжеские доспехи и встал в ряды ополченцев, фактически обрекая себя на смерть.

Бить себя кулаком в грудь

Народное толкование: Так древние славяне уверяли хозяина в своей верности. Говорят, этот жест был занесен в нашу культуру татаро-монголами. Ударами кулака в грудь кочевники клялись в преданности своему властелину.

Бандит Лютый из «Неуловимых мстителей» бьет себя в грудь, повышая иммунитет.

Комментарий эксперта:

- Татарский след здесь сомнителен. Поскольку точно такой же жест есть у французов. Упоминание о нем можно найти у Флобера, Александра Дюма. Но, возможно, это интернациональный жест, который применяли и татары, и русские, и французы. А вот немцам и англичанам он не свойственен. Существует любопытная гипотеза: примерно в том районе, куда бьют себя в грудь, расположена вилочковая железа, отвечающая за иммунитет. Постукиваниями кулака мы стимулируем ее работу, накручиваем себя на некую браваду и помогаем найти отвагу в сердце.

«Коза»

Народное толкование: Изначально «козой» снимали сглаз с детей. Помните игру «Идет коза рогатая за малыми ребятами...»? С помощью этого жеста наши предки отпугивали злую силу. Уже в наши времена «козу» взяли на вооружение поклонники тяжелого металла. Прижилась она в качестве основного элемента «распальцовки» и в уголовной среде.

Костя Кинчев выступает в стиле раннехристианских святых.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Комментарий эксперта:

- Согласна, в средневековой Европе «коза» - жест защиты от злых духов. А в Древнем Риме ораторы показывали «козу», когда хотели сказать: «Слушайте меня!» Это своего рода наставление переняли христиане. И на некоторых иконах можно увидеть святых или Спасителя, демонстрирующих «козу». Есть версия, что в среду металлистов этот жест внедрил вокалист группы «Блэк Саббат», он позаимствовал его у своей бабушки, которая так снимала порчу. Он очень подошел стилистике группы.

ОЧУМЕЛЫЕ РУЧКИ

Военная тайна среднего пальца

Так называемый средний палец, или фак, - родственник кукиша. Этот фаллический символ имеет древнюю историю. В Древней Греции указывать на кого-то средним пальцем означало обвинить в пассивном гомосексуализме. Во французских летописях времен 100-летней войны есть записи о том, что англичане оскорбляли французов факами. Земляки д'Артаньяна не оставались в долгу, они отрубали пленным английским лучникам указательный и средний палец, чтобы те не могли стрелять из лука. Ну и хулиганить тоже.

Зато, выиграв решающее сражение при Азенкуре (лучники расстреляли французских рыцарей), англичане показывали проигравшим уже не только фак, но и рогатку из среднего и указательного пальцев. Так родился знак «V» - победа.

Жест от локтя синонимичен среднему пальцу. В России он более популярен. Тоже имеет древнее происхождение. В 121 г. до н .э. ликтор Антиллий был убит палочками для письма за демонстрацию этого жеста сторонникам Гая Гракха. А во Франции такое положение рук иронично называется «Рука чести».