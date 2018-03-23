10 самых таинственных катастроф в истории авиации

СЕГОДНЯ 01:53 2018-03-23T01:53:20+03:00

Американские летчики снялись рядом с одним из бомбардировщиков Grumman Avenger, перед тем как исчезнуть вместе с ним в Бермудском треугольнике.

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1. 1937 г. Амелия Эрхарт - американская журналистка, пилот, феминистка. Исчезла над Тихим океаном вместе со своим штурманом Фредом Нунаном, совершая кругосветный перелет. Амелия не нашла острова, на котором ей приготовили полосу для промежуточной посадки. Хотя находилась рядом. Считается, что ее самолет «Локхид» выработал топливо и упал в воду. Перед катастрофой Амелия прошла 80 процентов маршрута.

2. 1944 г. Гленн Миллер - легендарный американский джазмен, тромбонист - исчез во время перелета из Англии во Францию. Он должен был подготовить выступление своего оркестра в освобожденном Париже. Самолет пропал где-то над Ла-Маншем. Обломки и останки найдены не были. Эксперты предполагают: небольшой одномоторный «Норсман С-64» майора Гленна Миллера был сбит по ошибке союзниками.

3. 1945 г. Звено № 19: Пять бомбардировщиков-торпедоносцев ВВС США бесследно исчезли в районе Бермудского треугольника. Что положило начало бесчисленным историям о мистических событиях в этой аномальной зоне. Никаких следов бомбардировщиков найдено не было. Исчез и самолет, который был отправлен на их поиски.

4. 1947 г. Star Dust: Транспортный самолет Avro Lancastrian, принадлежавший компании British South American Airways, пропал без вести в полете из Буэнос-Айреса (Аргентина) в Сантьяго (Чили). Перед исчезновением послал странное сообщение, которое так и не было расшифровано.

Star Dust, транспортный самолет Avro Lancastrian, разбился в Андах с 6 пассажирами и 5 членами экипажа.

Более 50 лет судьба рейса оставалась неизвестной, пока обломки самолета не нашли в 1998 году альпинисты на горе Тупунгато в Аргентинских Андах. Он вроде бы врезался в нее на полном ходу.

5. 1962 г. Авиакомпания Flying Tiger Line, рейс № 739: самолет Lockheed Super Constellation со 107 пассажирами на борту должен был сесть на Филиппинах на пути во Вьетнам. Но пропал. Поиски никаких результатов не дали.

Так выглядел пропавший самолет модели Lockheed Super Constellation.

6. 1944 г. Антуан де Сент-Экзюпери - французский летчик, писатель и поэт, автор «Маленького принца», выполняя разведывательный полет, исчез над Средиземным морем. Обломки его самолета «Локхид Р-38» были обнаружены лишь в 2000 году. В 2008 году появились воспоминания немецкого летчика, который уверял, что именно он на своем «Мессершмитте» сбил Антуана. Но свидетелей боевого столкновения не нашлось, немцу не засчитали победу. А на обломках «Локхида» не было обнаружено пробоин.

7. 2003 г. «Боинг 727-223» № 844AA: самолет взлетел без разрешения из аэропорта Луанды в Анголе. Диспетчеры пытались установить с ним связь, но никто не отвечал. Молчал и трансподер, реагирующий на сигналы радаров.

Борт № 844AA за 14 лет до его загадочного исчезновения.

ЦРУ и ФБР искали самолет по всему миру, описывая как серебристый с синей, белой и красной полосами на борту. По официальной версии, самолет, переделанный для перевозки дизельного топлива, угнал бортинженер Бен Чарльз Падилла. Он пропал одновременно с самолетом. Куда он его угнал? И зачем?

8. 2007 г. Стив Фоссет - знаменитый американский бизнесмен и путешественник на воздушных шарах, самолетах, на дирижаблях и парусниках - разбился на одномоторном самолете во время полета над пустыней Невада. Год о его судьбе ничего не было известно. К поискам подключились пользователи интернета, рассматривая снимки со спутников. Но нашли Фоссета туристы - в труднопроходимых горах Минаретс, примерно в 9 километрах к западу от горнолыжной курортной зоны Маммот. Почему разбился путешественник, неизвестно.

Стив Фоссет прославился тем, что совершил первый беспосадочный одиночный перелет на воздушном шаре вокруг света.

9. 2009 г. «Эр Франс», рейс № 447: над Атлантикой пропал «Аэробус А330», следовавший из Рио-де-Жанейро в Париж. И его следы искали долго и безуспешно. Основные останки были обнаружены на большой глубине спустя год. Все 228 человек, находившихся на борту, погибли. Самолет по какой-то загадочной причине, набрав высоту почти в 12 тысяч метров, рухнул вниз.

Считается, что ошибся экипаж, не разобравшись в показаниях приборов, регистрирующих скорость и высоту.

10. 2014 г. «Боинг 777-200»: лайнер, направлявшийся из столицы Малайзии Куала-Лумпур в Пекин, исчез 8 марта, находясь над Южно-Китайским морем. Больше года никто не мог найти никаких следов 239 пассажиров и членов экипажа, никаких обломков, хотя в операции по поиску было задействовано несколько десятков стран.