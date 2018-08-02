2018-08-02T12:58:28+03:00
Здоровье

Пять самых полезных трав летом: от жары, духоты и нехватки кислорода

Облепиха спасет сосуды, а мелисса - мозг. Также лекарственные растения помогут справиться со слабостью, кашлем и облегчат дыхание без «химии»
Елена ИОНОВА
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Помочь организму в дни жаркой погоды помогут лечебные травы.Помочь организму в дни жаркой погоды помогут лечебные травы.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Если какие-то из этих растений есть у вас на даче, отлично, но бежать за ними специально в поля и леса вовсе необязательно, достаточно заглянуть в ближайшую аптеку.

1. Элеутерококк - повышает устойчивость организма к стрессам. Это мощный природный адаптоген и стимулятор, помогает организму подстроиться под самые разные погодные условия, в том числе жару, духоту и нехватку кислорода. Его рекомендуют пить по 25-30 капель в день две недели.

2. Лист облепихи поможет поддержать в жару сосуды. Отвар из них снижает риск образования тромбов (в жаркую сухую погоду и-за того, что организм быстро расходует воду, кровь становится гуще). На стакан кипятка столовая ложка листьев. А облепиховый сок очень полезен для желудка.

3. Цветки календулы обладают мощным противовоспалительным действием. Чай с ними (две столовые ложка на пол-литра воды)

4. Таволга (лабазник) бережет слизистые оболочки от повреждений. Настой очень полезно пить, когда на улице очень сухой воздух, это смягчит горло. Заваривать как чай - чайную ложку с горкой на стакан кипятка.

5. Мелисса. Прекрасный природный энергетик. Помогает собрать мысли в кучу и раскачаться жарким утром. Заваривать как чай (чайная дожка травы на стакан кипятка), можно осудить, добавить сока лимона и веточку мяты - получится супер-освежающий лимонад.

КСТАТИ

Как побороть сухой кашель и заложенность носа без «химии»

Елена КОРСУН, замдиректора Института фитотерапии, доцент кафедры фитотерапии Российского Университета дружбы народов (РУДН):

- Купите в аптеке траву первоцвета или грудные сборы № 1 и 2. Они обладают не только отхаркивающим действием, но и смягчают дыхательные пути. Можно заваривать эти травы как чай и пить по половине стакана 2-3 раза в день в течение примерно 2 недель. Это поможет освободить бронхи от застоявшейся мокроты. Вместе с ней выйдут и “прицепившиеся” к слизистой бронхов частиц мелкодисепрсной взвеси. Тогда должен пройти и сухой кашель.

Облегчить дыхание помогут и масляные ингаляции. Они оказывают противоотечное действие. При сухом кашле подойдут согревающие эфирные масла. Например, шалфея, мяты, фенхеля, апельсина, немножко масла лимона (развести в воде по 2-3 капли каждого).

Самый простой и безопасный способ – взять обычный чайник, свернуть в трубочку плотную бумагу, вставить в носик чайника и аккуратно дышать эфирными парами в течение 5 минут. Если ингаляция делается ребенку, то обязательно под присмотром взрослого! Температура воды должна быть 50-60градусов, не горячее.

Многие жалуются, что от жары и духоты трудно дышится, нос все время заложен, хотя насморка нет. Можно купить в аптеке настойку ротоканнее входят ромашка, тысячелистник, календула). Разбавить водой, смочить ватные палочки, ввести нос и подержать минут 10-15. Повторять процедуру два-три раза в день примерно неделю. Действие будет схоже с санорином, ксилометазолином или подобными каплями, но без выраженных побочных эффектов.

Но снять отек слизистой - полдела. В душную погоду нос бывает заложен не из-за воспаления, а из-за нехватки кислорода в мозгу (гипоксии). Так что есть смысл использовать травы, помогающие восстановить сосудистый тонус. Это цветки липы, трава донника, клевера (по чайной ложке на стакан кипятка). С их процеженным отваром нужно делать промывание носа, а масляный экстракт закапывать.

Сосудистые травы нужно принимать от 3-4 недель до двух месяцев, чтобы почувствовать и закрепить эффект.

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