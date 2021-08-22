Как проверить, готов ли ребенок к школе

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До первого звонка осталось чуть больше недели. У тех родителей, которые сомневаются, отдавать ли ребенка в первый класс или все-таки подождать еще годик, есть время, чтобы принять решение. А мы поможем провести тест и узнать наверняка, готов ли ваш наследник сесть за парту.

Хочет ли первоклашка учиться?

Попросите ребенка согласиться или не согласиться с этими утверждениями:

1. Когда я пойду в школу, у меня появится много новых друзей.

2. Мне интересно, какие у меня будут уроки.

3. Я буду приглашать на день рождения весь класс.

4. Я хочу, чтобы урок длился дольше, чем переменка.

5. Когда пойду в школу, я буду хорошо учиться.

6. Интересно, что в школе дают на завтрак?

7. Самое лучшее в школе - это каникулы.

8. Мне кажется, что в школе интереснее, чем в детском саду.

9. Мне очень хочется в школу, потому что мои друзья тоже идут туда.

10. Если бы я мог, я бы пошел в школу еще в прошлом году.

Считаем очки:

Если ребенок согласился в 8 пунктами, он готов к школе, хочет туда идти и будет учиться с интересом.

Если согласился с 4 - 7 пунктами, ребенок хочет в школу, но она пока привлекает его не учебой.

Если он чаще соглашался с первыми 5 пунктами, то он мечтает о новых друзьях и играх.

6 - 10 пунктов - он понимает, что такое школа, и относится к ней положительно.

Если малыш ответил положительно только на три (или меньше) пункта, он не имеет понятия, что его ждет в школе, и не стремится стать первоклашкой.

Проверяем память и мелкую моторику

1. Попросите ребенка срисовать простую картинку.

Он готов к школе, если уверенно и правильно держит карандаш, линии четкие, соединения точные.

Не готов, если карандашом работает плохо, линии рисует «лохматые», соединения неточные.

2. Поговорите с ним. Что он знает о себе, о своей семье?

Готов к школе, если может рассказать о себе, знает, как зовут и чем занимаются его родители.

Не готов, если не может сказать ничего, кроме своего имени, не знает, кем работают родители.

3. Предложите ему запомнить 10 картинок с изображением предметов.

Готов к школе, если запоминает 4 - 6 картинок, посмотрев один раз; 8 - 10 картинок, посмотрев 3 - 4 раза. Через час может вспомнить 5 - 10 картинок.

Не готов, если, просмотрев 1 раз, запоминает меньше 3 картинок, просмотрев 3 - 4 раза - не более 5. А через час вспоминает не более 3 картинок.

4. Прочитайте ребенку короткий рассказ с интересным сюжетом и попросите пересказать.

Он готов к школе, если пересказывает близко к тексту, выделяет основную мысль, строит фразы правильно.

Не готов, если пересказать не может. На наводящие вопросы отвечает «да» и «нет». Фразы строит грамматически неправильно.