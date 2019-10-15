Три способа накопить на пенсию

Гуляют по интернету статьи, в которых людей преклонного возраста спрашивают, какой бы они финансовый совет дали молодым. В числе основных рекомендаций - «начинайте откладывать деньги как можно раньше». В российских реалиях этому можно найти контраргумент - мол, раньше откладывали на сберкнижке, и все сгорело. Но даже к этому форс-мажору можно подготовиться. Как? Сейчас объясню.

1. Расходы меньше доходов

Вообще копить на старость и просто копить - это в принципе одно и то же. Те же деньги, вид сбоку. И здесь надо придерживаться главного правила финансистов. Вы ВСЕГДА должны зарабатывать больше, чем тратите.

Берите пример с успешного бизнеса. Когда предприниматель получает прибыль, он часть денег тратит на себя, часть откладывает в резерв, а часть инвестирует в развитие. Это баланс, при котором и владелец бизнеса радуется, и его компания растет, а не топчется на месте. Да, есть периоды, когда нужно затянуть пояса, есть время, когда нужно много работать, но в целом баланс для устойчивого развития именно такой.

В личных финансах все то же самое. Помимо трат на жизнь, надо и кубышку иметь, и инвестиции на будущее делать.

- По терминологии Фазиля Искандера людей по отношению к личному бюджету можно разделить на «кроликов задумавшихся» и «бездумных», - говорит Сергей Пятенко, глава Экономико-правовой школы ФБК. - Зачем думать о собственных деньгах? Действительно, можно быть просто кроликом. Жить быстро, бедно, не задумываясь. Но можно поразмышлять, как стать более независимым и снизить риски в своей жизни. Вот тут и появляется потребность в развитии навыков управления деньгами.

Жизнь, к сожалению, несовершенна. «Все и сразу» бывает только в рекламе. А в реальной жизни приходится расставлять приоритеты. Часть денег тратить сейчас, а часть - откладывать на будущее. И тут лишь два способа: либо экономить, либо больше зарабатывать. Или и то и другое. При любых раскладах больше денег - это всегда лучше, чем их отсутствие.

2. Мечтайте и ставьте цели

Лично я всегда вспоминаю то время, когда зарабатывал себе на квартиру. На это было трудно решиться. Мне было около 30 лет. Зарплата средняя, сбережений никаких, цены заоблачные. Но очень хотелось собственную жилплощадь.

И вот как только я принял решение, у меня появилась четкая и осязаемая цель. Даже больше - огромное желание приобрести собственные квадратные метры. Остальное приложилось. Во-первых, я стал чуть ли не с удовольствием откладывать деньги, потому что знал, куда их потрачу. Во-вторых, я стал больше зарабатывать. Этот феномен сложно объяснить. Но если тебе нужны деньги, они начинают к тебе приходить. Просто потому, что я сам начинаю к этому стремиться и искать дополнительные источники дохода. Да и ипотека - отличный стимул больше работать и зарабатывать.

Закономерный вопрос: а при чем здесь пенсия? Все просто. Квартира - очень хороший актив. На пенсии ее можно будет сдавать в аренду. Или продать по схеме обратной ипотеки. Это когда пенсионер заключает специальный договор с банком. Отдает квартиру в залог, получает каждый месяц определенную сумму. А после его смерти квартира достается залогодержателю.

3. Не храните все в одном месте

А теперь к вопросам о гиперинфляции, перестройке и девальвации. Конечно, в нашей жизни форс-мажоров хватает. И ко всем подготовиться невозможно. Этим многие и объясняют свое бездействие. Мол, зачем копить на старость? Банк в любое время может лопнуть, инвестиции ничего не гарантируют.

Но у финансистов и на это есть простой ответ. Если хранить деньги в различных инструментах, то без денег вы никогда не останетесь. Когда накопления лежат и в рублях, и в долларах, то вам не страшны колебания курсов валют. Уже один риск убрали. Да и риск банкротства банка сейчас и так сведен к минимуму. Даже если это случится, до 700 тысяч рублей вам гарантированно государство вернет.

Если, кроме счета в банке, у вас есть еще и недвижимость - не страшна никакая инфляция. И наоборот, если в вашем моногороде закрылось крупное предприятие и квартиры стали стоить копейки, то заначка в банке поможет с переездом в другое место.

И наконец, акции. Россияне до сих пор не вкладывают деньги в ценные бумаги. А зря. За акциями стоят реально действующие предприятия. Пока работает тот же Газпром, его акционеры будут получать и дивиденды, и доход от роста стоимости акций. Как часть кубышки инвестпортфель должен быть обязательно. Чтобы на старости лет не причитали: «Эх, зря в молодости не начал откладывать, сейчас бы как барин жил...»