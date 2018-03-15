Полезные продукты, которые снизят тягу к вредным

СЕГОДНЯ 02:18 2018-03-15T02:18:23+03:00

Как понять, чего на самом деле хочется организму, когда он вроде бы мечтает о шоколаде

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Кто-то в конце рабочего дня мечтает о кусочке шоколада. Кто-то - о кружке пива. В первом случае - все дело в нехватке глюкозы, которую дают нам сладкие продукты. В случае с пивом - витаминов группы В, отвечающих за энергию. Но все эти желания могут серьезно повлиять на стройность фигуры. Вместе с экспертами мы выяснили, как можно заменить вредные продукты на куда более полезные. И чего имено не хватает вашему организму.

Фото: Анна ЛАТУХОВА

КОММЕНТАРИЙ ДИЕТОЛОГА

- Не надо оправдываться поговоркой «раз организм хочет, он знает, чего ему не хватает» - можно контролировать нестерпимое желание съесть то одно, то другое, - уверяет член Национальной ассоциации диетологов, врач Людмила Денисенко. - Конечно, придется пересмотреть свой ежедневный рацион. И сделать его максимально разнообразным и полезным. Повышенная тяга к той или иной пище, то есть дефицит определенных веществ в организме, - это лишь следствие несбалансированного питания.

Фото: Анна ЛАТУХОВА

От уксуса куксятся

Помните, как кэролловская Алиса в советском мультике вывела закономерность: «От сдобы добреют, от уксуса куксятся, а от перца становятся нестерпимыми!..» И большая доля истины в ее наблюдениях есть, ведь ученые давно вывели взаимосвязь пищевых пристрастий человека с его характером.

Стейки, особенно с кровью предпочитают вспыльчивые и агрессивные люди. А вот вареное мясо, колбасу и прочие сосиски любят усидчивые, прилежные. Шашлыки обожают те, кто не прочь много путешествовать и буйно фантазировать.

Мечтательные и романтичные натуры склонны поедать дары моря.

Овощам и фруктам отдают предпочтение спокойные, уравновешенные люди. Причем помидоры обожают щедрые и демократичные товарищи, а огурцы любят чувствительные натуры. Самыми здоровыми и психически уравновешенными считаются сторонники морковки и яблок. Между тем психологи замечают и другую крайность: те, кто предпочитает исключительно овощи, брезгливы и недоверчивы, часто пасуют перед трудностями.

А вот о психологической незащищенности говорит желание пожирать плитки шоколада. Таким людям явно не хватает любви.

КСТАТИ

Кого тянет на солененькое?

Порой страсть к тому или иному вкусу говорит не только о нехватке микроэлементов и витаминов, но о серьезных проблемах со здоровьем

+ Если вам все время кажется, что еда несоленая, хочется съесть бочку квашеной капусты, закусив малосольными огурчиками, возможно, в организме открылся очаг застарелой инфекции. Или пробралась новая. Обычно на соленое тянет при снижении иммунитета (а не только при беременности!). Практикующие врачи говорят, что таким образом можно определить скрытую мочеполовую инфекцию - цистит, воспаление придатков, простатит.

+ Кисленького хочется тем, у кого может быть понижена кислотность желудка. Обычно это происходит при гастритах с плохой секреторной недостаточностью. Имеет смысл сделать гастроскопию.

+ Горький вкус по нраву тем, кто не долечил до конца болезнь и она еще путешествует по организму, сбивая все привычные функции. А диетологи считают, что это сигнал «загрязненности» кишечника. Имеет смысл устроить себе пару разгрузочных дней в неделю.

+ На остренькое вас провоцирует «ленивый» желудок. Когда он с трудом переваривает пищу, ему требуется стимул, а острые специи как раз стимулируют пищеварение. У острых специй есть еще один плюс - они помогают сосудам избавляться от плохого холестерина. Но помните, что слишком острое блюдо на голодный желудок может доставить неприятные ощущения, поскольку раздражают слизистую.

+ Вяжущие фрукты и ягоды (от хурмы до черемухи) способствуют насыщению организма антиоксидантами, поддерживая защитные силы. Так что если захотелось, чтобы что-то «связало» рот», возможно, организм ослаблен, клетки нуждаются в помощи. Кроме того, вяжущие фрукты-ягоды способствуют лучшему кроветворению, помогают заживлять раны. Особенно хороши в послеоперационный период. Но есть одни большой минус - как правило, вяжущая пища сгущает кровь. А это опасно для людей со склонностью к тромбообразованиям, с повышенной свертываемостью крови, а также - для гипертоников.

+ Пресного сыра, молочка, в общем чего-нибудь нейтрального на вкус хочется при гастритах, язвах, повышенной кислотности желудка. Также такое вкусовое пристрастие возникает при проблемах с печенью и желчным пузырем.