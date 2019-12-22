10 оригинальных новогодних елок своими руками

Сделайте елочку сами - интересно и весело!Фото: СОЦСЕТИ

1. ИЗ КЛУБКОВ НИТОК ИЛИ БУМАЖНЫХ ЦВЕТОВ

Изящная, при этом очень простая в исполнении идея. Из плотного картона вырезаем полукруг, сворачиваем конусом и скрепляем края суперклеем. Это ствол нашей будущей елочки. Обклеиваем конус двухсторонним скотчем и «насаживаем» моточки ниток. Цвет, размер – на ваш вкус. Украсить шерстяное деревце можно бусинами, бантами, перьями, лентами, мишурой.

Вместо картона конус можно соорудить из пенопласта, а вместо клубков приклеить или насадить на английские булавки цветы из гофрированной цветной бумаги для декора. Из одного рулончика получится 3-4 цветка. Перетягиваете рулон ниткой, отрезаете сантиметров 10 и расправляете края-лепестки.

2. ИЗ ШАМПАНСКОГО И КОНФЕТ

От этой елочки можно получить двойную пользу: украсить ею праздничный стол, а потом торжественно откупорить под бой курантов. Бутылка с игристым послужит стволом, оберните бумагой и наклейте конфеты в яркой обертке. Очень нарядно будут смотреться трюфели в золотой или серебристой фольге. Чтобы покрепче держались, используйте суперклей. На небольшую настольную елочку уйдет грамм 600 сладостей.

3. ИЗ ВИННЫХ ПРОБОК

Если не коллекционировали винные пробки целый год – не беда. Можно заказать через Интернет – 100 штук за 1200 рублей. Из этого набора выйдет две елочки: большая (60 штук) и малышка (26 штук). Ствол делаем из рулона туалетной бумаги – обматываем его коричневой декоративной ниткой. Кончики пробок опускаем в клей, потом – в мелкие блестки. Склеиваем боковушками. На полученные длинные полоски укладываем короткие, еще короче - и так до самой макушки, которую украшаем бантом.

4. ИЗ ПЕРЬЕВ ИЛИ КУПЮР

Перышки продаются в магазинах для рукоделия. Первый ряд выкладываем с помощью суперклея на край картонного конуса. В каждом последующем ряду перья клеим в шахматном порядке. Оставить чудо в перьях белоснежным или покрасить в зеленый цвет – дело хозяйское.

Отличный вариант – сделать деревце денежным: наклеить бумажные купюры, рубли, доллары, евро… Хотите дорого-богато – клейте настоящие. А можно обойтись и распечатанными на принтере, тоже будет необычно и символично. Ведь как встретишь Новый год…

5. ИЗ БРОККОЛИ

У яблока срезаем верхушку, чтобы ровно поставить его на тарелку. С другой стороны вырезаем часть сердцевины, чтобы воткнуть очищенную морковь. По всей поверхности «ствол» елки обкалываем зубочистками. Нанизываем соцветия брокколи. Украшением могут стать розовый редис или помидорчики черри, а из желтого болгарского перца или вареной морковки вырезаем звезды, фигурки животных. В год Собаки, конечно же, логичнее всего украсить елку песиками.

Съедобное деревце можно также собрать из огурцов – они по цвету подходят. Или же сделать оригинальную подачу дессерта: нанизать клубнику, киви, бананы, полить шоколадом и притрусить сахарной пудрой.

6. ИЗ КНИЖЕК

Высота и объем «умной» елки будет зависеть от количества и размера книг. Для основы подойдут фолианты в коричневой обложке – штук 5. Далее берем несколько ярких красочных книжек, открываем посередине и складываем в пирамиду друг на дружку. Украшаем горку звездой и бусами.

7. ИЗ ПЕРЧАТОК

Нет ничего невозможного для человека с фантазией. Покупаем пар 20 медицинских резиновых перчаток. Надуваем. Каждую затягиваем грубой ниткой как воздушный шарик. И связываем между собой в виде елочки. На «пальчики» вешаем шарики. Отпад!

8. ИЗ МАКАРОН

Берем трубочки, рожки, спиральки или перья (варить не нужно) и насаживаем снизу вверх на конусную картонную основу, обмазанную пластилином или клеем. Готовую елочку покрываем зеленой акриловой краской. Освежаем жидким снегом (продается в баллончиках).

9. ИЗ ГИРЛЯНДЫ ИЛИ РУЛОНОВ УПАКОВОЧНОЙ БУМАГИ

Эта затея отлично подойдет для маленькой комнаты. Да и усилий – минимум. Крепим гирлянду или мишуру прямо на стену в форме елочки. Украшаем обычными елочными игрушками. Еще интересный настенный вариант – выложить пирамидкой рулоны яркой упаковочной бумаги.

10. ИЗ ПОДУШЕК РАЗНОГО РАЗМЕРА

Креативно, просто, уютно. Складываем горкой подушки разного размера. Для красоты и правдоподобия можно купить или сшить самостоятельно зеленые наволочки. А под елочку усадить плюшевых зайцев и собачек. После того, как оливье и шуба будут съедены, можно завалиться на мягкую елочку и смотреть «Голубой огонек».