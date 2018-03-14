Умер Стивен Хокинг

СЕГОДНЯ 10:31 2018-03-14T10:31:08+03:00

На 77 году жизни ушел из жизни великий британский физик, ставший одним из самых влиятельных ученых мира нашего времени [фото]

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В среду, 14 марта 2018 года, ушел из жизни всемирно известный британский ученый физик Стивен Хоукинг. Еще полвека назад ему был поставлен страшный диагноз - боковой амиотрофический склероз. Но он прожил долгую насыщенную жизнь, став одним из самых влиятельных ученых мира, получив немало наград, дважды женившись и воспитав троих детей. "КП" вспоминает самые важные моменты из жизни великого ученого.

1) Хокинг мог умереть 55 лет назад

В 1963 году 21-летний студент Кембриджа Стивен Хокинг обратил внимание, что стал беспричинно спотыкаться. Рассказал об этом врачу, тот назначил обследование. Диагноз был страшным: боковой амиотрофический склероз. Эта болезнь не лечится и неминуемо приводит к смерти из-за отказа дыхательных путей. Специалисты сказали, что жить Хокингу осталось 2-2,5 года. Но... В этом году 8-го января ученый отметил 76-й день рождения.

Ученый Стивен Хокинг в 70-е годы.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

2) Хокинг был дважды женат

Незадолго до того, как будущему ученому поставили диагноз, Хокинг познакомился с девушкой - Джейн Уайлд. Они начали встречаться. Джейн не испугала болезнь любимого. И в 1965-м (в год, когда по прогнозам врачей, Хокинг должен был готовиться к похоронам) пара сыграла свадьбу. Джейн и Стивен были вместе 25 лет, но в 1990-м решили пожить раздельно. Еще через пять лет они развелись. И в том же году Хокинг женился еще раз. Избранницей ученого стала его сиделка - Элайн Мэйсон. На ней он был женат 11 лет, но развелся в 2006-м. Есть версия, что вторая жена применяла грубую силу по отношению к Хокингу. За время этого брака его не раз привозили в больницу со следами побоев. Но физик отказывался комментировать их происхождение.

В 1965 году Стивен Хокинг женился на Джен Уайлд. Фото - кадр из YouTube

3) У Хокинга трое детей

В первом браке у ученого родились два сына и дочь. Дочка физика - журналист, старший сын занимается программным обеспечением, а младший - иностранными языками. У Хокинга также уже есть внуки. На сегодняшний день он очень близок со своей первой семьей.

В 1995 году Хокинг женился на своей сиделке Элайн Мэйсон, с которой прожил в браке 11 лет.Фото: REUTERS

4) Хокинг бывал в СССР

Физик посетил Советский Союз в 1973 году. Он приезжал обсудить проблему черных дыр с Яковом Зельдовичем и Алексеем Старобинским.

Ученый с семьей на церемонии вручения премии BAFTA фильму «Вселенная Стивена Хокинга»Фото: REUTERS

5) Хокинг общается с помощью синтезатора речи

В 1985 году ученый тяжело заболел, у него было воспаление легких. Хокингу удалили трахею. В результате он потерял возможность говорить. Стивен хорошо слышит, но общается с миром с помощью специального компьютера, синтезирующего человеческую речь. Подвижной у него осталась лишь мимическая мышца шеи.

В будущем физик намеревался использовать технологии, которые следят за движением глаз.

C лекциями о популяризации науки Хокинг объехал весь мир.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

6) Хокинг занял место Ньютона

В 32 года физик был избран членом Королевского Общества. Такой чести в молодом возрасте удостаиваются немногие. Но, например, Исаак Ньютон стал членом Королевского общества в 29 лет. А в 37 лет Хокинг занял должность Люкасовского профессора математики в Кембридже. Тут опять параллель с Ньютоном, который занимал ту же должность с 1669 по 1702 год.

Кадр из фильма «Вселенная Стивена Хокинга»Фото: GLOBAL LOOK PRESS

7) Хокинг пишет книги для детей

Самая известная книга ученого - «Краткая история времени» (1988 год). Это бестселлер. Но есть у него и немало менее популярных произведений. Среди них детские книги «Джордж и тайны Вселенной» (2006 год) и «Космическая охота Джорджа за сокровищами» (2009 год), написанные в соавторстве с дочкой. В этих книгах Хокинг объясняет сложные научные понятия языком, который понятен школьникам.

8) Хокинг побывал в невесомости

Когда ученому было 65 лет, он исполнил свою мечту - побывал в невесомости. Это был 2007-й год. А на 2009-й физик планировал полёт в космос. Увы, этому не дано было случиться. Хокинг уверен, что будущее человечества - на других планетах.

26 апреля 2007 года Хокинг совершил полёт в невесомости на специальном самолете. Фото - кадр с YouTube

9) Хокинг - самый известный популяризатор науки

Этот ученый - настоящая звезда. К примеру, он снялся в эпизодах телесериала «Теория большого взрыва» и шоу Monty Python Live. Кроме того, Хокинг сам озвучил своего персонажа в «Симпсонах» и «Футураме». А еще его голос звучит за кадром в научно-фантастическом сериале «Хроники будущего». Он же появляется в коротком музыкальном клипе канала «Discovery» под названием «I Love The World». Цифровой голос Хокинга присутствует на альбоме группы Pink Floyd «The Division Bell» (1994) в композиции «Keep Talking», а также в шуточной версии песни Майкла Джексона «The Girl Is Mine» в исполнении Ричарда Чиза (2005).

Персонаж Хокинга в «Симпсонах»

10) Хокинг предрек конец света

По мнению физика, конец нашему мирозданию может наступить в любой момент, в силу того, что существует бозон Хиггса (или частица Бога, как ее еще называют). В 2014 году Хокинг заявил, что дальнейшие эксперименты с высокими энергиями на мощных ускорителях лишь приблизят этот самый конец. В связи с этим Стивен Хокинг в очередной раз посоветовал коллегам-ученым искать планеты, пригодные для проживания.

Ученый с семьей на церемонии вручения премии BAFTA фильму «Вселенная Стивена Хокинга»Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ПЯТЬ ПРАВИЛ ЖИЗНИ СТИВЕНА ХОКИНГА

Публикуем подборку цитат ученого из интервью разных лет.

1) «Перспектива рано умереть заставила меня понять, что жизнь стоит того, чтобы ее прожить. Так много можно сделать, каждый может сделать так много! У меня действительно есть ощущение, что, несмотря на свое состояние, я внес значительный вклад в человеческие знания. Конечно, мне очень везло...»

2) «Моя мать говорила, что у меня сильное чувство чуда. Она видела, что меня с детства тянуло к звездам».

3) «Кто-то однажды сказал: ученые и проститутки берут деньги за то, что им самим доставляет удовольствие».

Кадр из фильма «Вселенная Стивена Хокинга»Фото: GLOBAL LOOK PRESS

4) «Пожалуй, я верю в Бога, под Богом вы подразумеваете воплощение тех сил, которые управляют Вселенной».

5) «Не уверен, что человечество проживет еще хотя бы тысячу лет, если не найдет возможности вырваться в космос. Существует множество сценариев того, как может погибнуть все живое на маленькой планете. Но я оптимист. Мы точно достигнем звезд».

КСТАТИ

Роботы начнут верить в Бога уже через 20 лет

Стивен Хокинг обеспокоен тем, что уже в недалеком будущем роботы начнут сами себя совершенствовать. И, как он выразился, «перемудрят нас всех». По мнению астрофизика, люди тоже могут ускорить биологическую эволюцию и повысить свои способности, скажем, с помощью генной инженерии. Но ALы все равно обгонят человечество, ведь по закону Мура компьютеры удваивают скорость своего «мышления» и объем памяти несравненно быстрее - каждые 18 месяцев (подробности)