Откуда на шлемах русских князей надписи об Аллахе

Изречения на арабском нанесены как традиционный орнамент. Фото: wikipedia.org

«Вот свидетельство того, что русские веками плясали под дудку Орды!» - тут же посыпались злорадные комментарии блогеров. Знатоки истории, конечно, посмеются над такими умозаключениями. Но и правда интересно: откуда арабские слова на наших шлемах?

НА ЦАРЕ ШАПКА ГОВОРИТ

Действительно, на шлеме Михаила Федоровича Романова написаны слова молитвы из Корана: «Радуй верных обещанием помощи от Аллаха и скорой победы». В XIX веке этот шлем даже поместили в центр герба Российской империи - на основе легенды, что его носил Александр еще Невский.

Но экспертиза показала, что эта «шапка» была выкована и украшена восточными изречениями в XVI веке в Турции и была доставлена в Россию с посольскими дарами. А веком позже шлем украсил христианскими ликами оружейный мастер Никита Давыдов. Что было обычной практикой. Сами подумайте: если бы царь, который считался в народе наместником Бога на земле, понимал, что на его шлеме изречения из Корана, стал бы он его носить?

Турецкий шлем Михаила Федоровича Романова. Фото: wikipedia.org

- Так откуда у русских царей восточные доспехи? - спрашиваю у хранителя коллекции холодного оружия Музеев Московского Кремля Василия Новоселова:

- Они стали популярны среди русских царей на рубеже XV - XVI веков, когда на поле боя стал главенствовать лук. Закупали их на востоке, но еще чаще получали в подарок. В маневренном бою нужна была защита от стрел. Поэтому в доспехах родовитого воина появились сфероконические шлемы, кольчужные бармицы. Дополнялось все это булатной саблей.

А восточные мастера, украшая шлемы, вплетали в декор надписи на арабском или персидском языках, часто религиозного характера.

ВОСТОЧНУЮ ВЯЗЬ СЧИТАЛИ ОРНАМЕНТОМ

- Но цари вообще понимали, что там написано? Могли они знать арабский язык?

- Восточные надписи на оружии принимали за часть традиционного декора. Как пример можно привести украшение шлема Ивана Грозного, что хранится в Швеции (вывезен из Кремля поляками в Смутное время и перешел шведам при взятии Варшавы. -Авт.). На нем повторяются одни и те же фрагменты слова, в которых угадывается имя - Аллах. Видимо, и русский мастер наносил их как орнамент, не зная значения, а потому без всякого смысла повторял несколько раз часть имени.

Шлем Ивана Грозного хранится в Швеции. Фото: wikipedia.org

Что до рядовых воинов, их доспех и оружие в нашем музее представлены единичными, чудом уцелевшими экземплярами, так как во время Смуты 1605 - 1613 гг. кремлевский арсенал был разграблен польским гарнизоном. Мы только можем предполагать, что воин-дружинник Куликовской битвы мог идти в бой с мечом (в конце XV века их вытеснили сабли и палаши) и длинным копьем для конного таранного удара.

На шлеме повторяются одни и те же фрагменты слова, в которых угадывается имя - Аллах. Фото: wikipedia.org

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