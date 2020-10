Пенсионный возраст можно поднять до 100 лет

Весьма оригинальным способом ученые из Вашингтонского университета (University of Washington) и Института исследования процессов старения имени Бака ( Buck Institute for Research on Ageing) выявили гены, влияющие на продолжительность жизни. Они взяли дрожжи (Saccharomyces cerevisiae) и стали по одному удалять у них гены. Удалят - и смотрят, увеличилась ли продолжительность жизни. Подобное ученые проделали 4698 раз, проверив все гены. На это ушло 10 лет. Итог: 238 генов, избавление от которых добавляло дрожжам то или иное время жизни. В клетках млекопитающих, включая человека, присутствуют 119 из них.

- Максимальный эффект был достигнут, когда мы удалили ген LOS1 - без него дрожжи жили на 60 процентов дольше, - говорит руководитель творческого коллектива доктор Брайан Кеннеди (Dr Brian Kennedy).

На прибавку в 60 процентов - то есть, примерно на 120 лет жизни - могут рассчитывать и люди. Ведь в ближайших планах исследователей найти препараты, которые бы блокировали работу «лишних» генов и тем самым продлевали бы жизнь. Не исключено, что можно будет модифицировать - подправлять - и геномы зародышей так, чтобы они уже появлялись на свет потенциальными долгожителями.

Ученые верят в успех - в то, что люди действительно станут жить заметно дольше. Но всем ли понравятся последствия увеличения продолжительности жизни? Ведь придется существенно повышать пенсионный возраст - лет эдак до 100. Иначе долгожители, которые выйдут на пенсию в 60 лет и еще столько же будут жить на пенсионные пособия, разорят даже самые богатые государства. Ну, и об эстетике не стоит забывать - мир наводнят пожилые.

До 100 лет радостно работаем, а уж после в сберкассы - за пенсией.

Кстати, по словам доктора Кеннеди, эффект - пусть не такой сильный, но аналогичный блокированию гена LOS1 - можно достичь, ограничивая себя в потреблении калорий. Низко калорийные диеты, как выяснили ученые, каким-то загадочным пока образом влияют на активность этого самого гена - тормозят ее.