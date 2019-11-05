2019-11-05T12:52:27+03:00
Здоровье

10 причин, почему вам может грозить гипертония

И еще плюс пять неожиданных факторов повышенного давления
Олег КОЛЕСОВ
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Фото: Дмитрий ПОЛУХИН
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Грустная правда жизни – все чаще лекарства от давления вынуждены принимать люди, которые только-только разменяли четвертый десяток. А еще много тех, кому давно уже пора бежать за рецептом, однако люди даже не подозревают о своих начинающихся проблемах со здоровьем. Просто многим в голову не приходит, что, например, гипертония может настигнуть в таком молодом возрасте.

А между тем, почти все из нас сталкиваются с факторами, которые умножают вероятность развития повышенного кровяного давления. Вот только самые распространенные из них.

1. НАСЛЕДСТВЕННАЯ ПРЕДРАСПОЛОЖЕННОСТЬ

Рост, цвет волос и глаз – это не все, что связывает членов одной и той же семьи. Кровяное давление тоже «передается» по наследству. Если вы знаете, что кто-то из ваших родителей имеет проблемы с давлением, это может передаться и вам. Вероятность не стопроцентная, но достаточно высокая.

Поэтому вам необходимо регулярно измерять давление. И по возможности свести риски к минимуму.

Фото: Татьяна ПАНТЮШЕВА

Фото: Татьяна ПАНТЮШЕВА

2. ВОЗРАСТ

Гипертония на самом деле может развиться в молодом возрасте, это правда. Но преклонные годы значительно повышают риск сосудистых заболеваний: со временем кровеносные сосуды теряют эластичность, а это оказывает существенное влияние на давление.

3. ВАШ ПОЛ

Например, в возрасте от 45 до 64 лет гипертония «косит» чаще мужчин. А вот в 65 лет "счет" сравнивается, со схожими проблемами к врачам начинают частить женщины . Ну а уже в возрасте постарше среди тех, кто страдает от высокого кровяного давления, женщин становится большинство.

Это связано в том числе и с тем, что сердце и организм у женщин и мужчин стареет по-разному. (Читайте «Ученые: сердце у мужчин и женщин стареет по-разному»).

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

4. ОТСУТСТВИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ

Физическая активность оказывает большую пользу кровообращению и организму в целом. Тогда как обломовский образ жизни повышает вероятность развития гипертонии, а также проблем с сердцем, кровеносными сосудами и даже грозит инсультом. Не говоря уже о том, что отсутствие физических упражнений становится причиной избыточного веса и ожирения. Так что марш в спортзал!

Вам вовсе не обязательно качаться и наматывать десятки километров каждый день - для поддержания давления в норме достаточно умеренной интенсивной физической активности. Поверьте, это на самом деле поможет продлить и улучшить качество жизни.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

5. ПЛОХОЕ ПИТАНИЕ

Особенно, если вы - любитель солененького. Такая диета, да еще сладкое и острые приправы, губят сосуды и при этом не содержат достаточного количества необходимых организму питательных веществ и витаминов.

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

6. ИЗБЫТОЧНЫЙ ВЕС И ОЖИРЕНИЕ

И то и другое явно увеличивают риск высокого кровяного давления. Рассчитайте свой индекс массы тела (ИМТ), для чего вес в килограммах разделите на квадрат роста в метрах. Например, для девушки ростом 170 см и весом 54 кг индекс массы тела составит 18,69. Если значение получится между 25 и 30, то вы уже имеете избыточный вес. Если показатель выше 30 – то это уже ожирение.

Почему так важно знать свой ИМТ? Потому что лишний вес увеличивает нагрузку не только на сосуды, но и на сердце. А еще повышает уровень холестерина. Плюс почти стопроцентный риск заболевания диабетом. Оно вам надо?

Когда как падение веса даже на 5-10 кг снижает кровяное давление и улучшает уровень сахара в крови. Выбирайте легкие блюда и больше двигайтесь.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

7. ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЕМ

Регулярное и чрезмерное употребление алкоголем может резко повысить кровяное давление и усилить сердцебиение. И даже вызвать сердечный приступ или цереброваскулярные проблемы. А про то, что избыток алкоголя увеличивает риск наркомании, самоубийств и несчастных случаев и говорить не стоит! Ограничьте потребление алкоголя до одного бокала в день для женщин и двух для мужчин.

Фото: Мария СНЕГОВА

Фото: Мария СНЕГОВА

8. КУРЕНИЕ

Эта вредная привычка способствует более быстрому износу сердца и сосудов, и может спровоцировать развитие атеросклероза и ишемической болезни сердца. Потому что одна выкуренная сигарета становится причиной того, что на полчаса сужаются кровеносные сосуды. И со временем это становится причиной того, что повышается артериальное давление и учащается сердцебиение.

Обратите внимание, это касается не только курильщиков, но и окружающих, то есть «пассивных курильщиков».

9. ЗАТРУДНЕННОЕ ДЫХАНИЕ

Сидите на спреях для носа? Сосудистых каплях? Плохая проходимость верхних дыхательных путей или частое сужение кровеносных сосудов становится причиной плохого дыхания и не позволяет толком отдохнуть всему организму - в итоге увеличивается риск высокого кровяного давления. Проверьтесь у врача. Если проблема заключается только в зависимости от капель, то доктор составит схему отказа от капель, такое лечение займет полгода-год, но оно того стоит.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

10. СТРЕСС

Напряженная ситуация временно увеличивает кровяное давление, это доказано научно. Ученые подсчитали, что стресс приводит к проблемам со здоровьем не меньше, чем высокое потреблением сахара, алкоголя, недостаток сна и так далее. Постарайтесь по возможности избегать сресса.

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Фото: Евгения ГУСЕВА

Фото: Евгения ГУСЕВА

НА ЗАМЕТКУ

У нас есть два вида давления: систолическое (в быту его нередко называют «верхним») и диастолическое («нижнее»). Систолическое - это давление в артериях на максимуме, когда сердце полностью сокращается, то есть сжимается, чтобы вытолкнуть кровь в сосуды. Диастолическое - давление на минимуме, когда сердечная мышца расслабляется, пропуская в сердце новую порцию крови. Еще лет 20 назад считалось, что нужно лечить гипертонию, если среднее систолическое давление составляет 160 мм рт. ст.

Однако Всемирная организация здравоохранения периодически корректирует границы в сторону снижения. Так, сейчас международные нормы рекомендуют начинать лечение уже при давлении 150 мм рт. ст., а 140 считается пограничным состоянием, требующим особого внимания. Что касается диастолического давления, то при 85 нужно наблюдаться, а с 90 принимать лечебные меры.Читайте подробнее: Пять доказанных наукой правил, как уберечься от гипертонии

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