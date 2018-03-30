Три проблемы со сном, от которых быстро стареет сердце

СЕГОДНЯ 01:52 2018-03-30T01:52:17+03:00

Ученые доказали, что бессонница может привести к внезапному инфаркту. Не пропустите важные симптомы

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У мужчин и женщин среднего возраста, которые регулярно испытывают проблемы со сном, риск внезапного развития инфаркта на 45% выше, чем у тех, кто высыпается. К такому выводу пришли ученые из Норвежского университета естественных и технических наук в Тронхейме.

Авторы исследования связывают риск возникновения инфаркта миокарда с тремя основными симптомами бессонницы:

1. Вы просыпаетесь несколько раз за ночь. У тех пациентов, кто несколько раз за ночь просыпался на протяжении всего лишь месяца, вероятность сердечного приступа возрастала на 30% в течение года. У людей, чувствующих по утрам себя не выспавшимися, подобный риск возрастал на 27%.

Ученые основывались на данных медицинских карт и опросах и обследовании более 52,5 тысяч взрослых норвежцев, которые отвечали на вопросы о количестве и качестве сна в рамках национального обследования.

2. Вам трудно заснуть вечером. Это признак сильного нервного перенапряжения и невозможность расслабиться. Хронический стресс также сильно бьет по сердцу. К тому же нередко такие пациенты «глушат» нервы алкоголем. На первых порах 50-100 граммов крепких напитков помогают провалиться в сон. Затем доза растет, и получается уже не нормальный, а наркотический сон.«Вырубаясь» на ночь спиртным, человек, заснув, начинает испытывать кислородное голодание тканей мозга и сердца, начинаются спазмы сосудов, а также кратковременные остановки дыхания во сне (по типу апноэ).

3. Вы никак не можете раскачаться утром, либо, напротив, встаете слишком рано и не можете снова заснуть (зато а к обеду одолевает сонливость). Это может говорить о двух проблемах - либо астенической депрессии (попросту упадке сил), либо сосудистой недостаточности. И то, и другое ослабляет сердце.

Авторы исследования установили, что более трети опрошенных имели минимум один симптом бессонницы. «Плохой сон может привести к инфаркту. Но при этом бессонница является очень распространенной проблемой и легко поддается лечению. Главное - не замалчивать проблему, а вовремя обратиться к врачу и найти причину, из-за которой нарушился сон. Это поможет сохранить сердце здоровым», - рассказал один из авторов работы доктор Ларс Эрик Лаугсэнд.

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА

Тамара Огиева, кардиолог, врач высшей категории:

- Сон и работа сердечно-сосудистой системы связаны гораздо теснее, чем кажется. Гормон мелатонин, который вырабатывается только во время ночного сна, очень сильно влияет на проницаемость и эластичность кровеносных сосудов.

При нарушении естественных биоритмов сна (когда мы, к примеру, не спим ночь или ложимся слишком поздно), изменяется и выработка надпочечниками выработка гормона стресса кортизола. Его избыток в крови может нарушить сердечный ритм, вызвать частые сердцебиения. Есть наблюдение, чтобы организм полностью восстановился после одной бессонной ночи, требуется 5-7 дней. И чем старше человек, тем труднее снова синхронизировать биоритмы.

А если проблемы со сном становятся хроническими, то ресурсы нашей главной мышцы - сердца, истощаются быстрее, клетки миокарда не успевают обновляться. Что может привести со временем к преждевременному старению сердца и проявлениям сердечной недостаточности уже в возрасте 45-55 лет.