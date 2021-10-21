Бессмертные цитаты Евгения Шварца: Настоящая война начинается вдруг

По пьесам Шварца поставили немало чудесных фильмов - например, «Обыкновенное чудо». Фото: кадр из фильма

Два с половиной десятка пьес, которые он создал, стали сокровищницей мысли. Шварц умел довести сказку до уровня философской притчи с глубоким нравственным подтекстом. Он вплетал в простую и ненавязчивую фабулу целый ворох почти неразрешимых вопросов: о чести и предательстве, добре и несправедливости, любви и цинизме, храбрости и подхалимстве. Гениальные пьесы «Тень», «Дракон», «Обыкновенное чудо» со временем превратились в не менее выдающиеся экранизации. Фильмы по произведениям Шварца народ расщепил на цитаты, которые актуальны по сей день.

«Голый король», 1934 год

«С тех пор как его величество объявил, что наша нация есть высшая в мире, нам приказано начисто забыть иностранные языки».

«Снежная королева», 1939 год

«Есть вещи более сильные, чем деньги».

«Тень», 1940 год

«Слушайте, люди ужасны, когда воюешь с ними. А если жить с ними в мире, то может показаться, что они ничего себе».

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«Не обращайте внимания на то, что я улыбаюсь. В нашем кругу, в кругу настоящих людей, всегда улыбаются на всякий случай. Ведь тогда, что бы ты ни сказал, можно повернуть и так, и эдак».

Евгений Шварц написал больше 20 пьес. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

«Сказка о потерянном времени», 1940 год

«Иногда лучше потратить немножко времени, чтобы потом его сберечь».

«Дракон», 1944 год

«Единственный способ избавиться от драконов - это иметь своего собственного».

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«Не бойтесь! Жалейте друг друга. Жалейте - и вы будете счастливы! Честное слово, это правда, чистая правда, самая чистая правда, какая есть на земле».

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«Настоящая война начинается вдруг».

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«Ах, сколько треволнений, сколько забот. Нет, быть в отчаянии - это гораздо приятнее. Дремлешь и ничего не ждешь».

«Обыкновенное чудо», 1956 год

«Я три дня гналась за вами, чтобы сказать, как вы мне безразличны».

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«Когда теряешь одного из друзей, то остальным на время прощаешь все».

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«И в трагических концах есть свое величие. Они заставляют задуматься оставшихся в живых».

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«Чего тут стесняться, когда весь мир создан совершенно не на мой вкус. Береза - тупица, дуб - осел. Речка - идиотка. Облака - кретины. Люди - мошенники».

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«Сказка рассказывается не для того, чтобы скрыть, а для того, чтобы открыть, сказать во всю силу, во весь голос то, что думаешь».