2018-12-07T01:04:38+03:00
Авто

Пять вещей, которые обеспечат водителю хорошую видимость в плохую погоду

Чтобы не прорубать во льдах на стеклах машины узкую полоску для обзора, водителю неплохо бы подготовиться к зимним напастям [инфографика]
Андрей ГРЕЧАННИК@dorogi_kozerogi
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Ой, кто это у нас тут показался? Хозяйка пришла, сейчас согреет.Ой, кто это у нас тут показался? Хозяйка пришла, сейчас согреет.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Съездить в автомобильный магазин, список покупок мы для вас уже приготовили.

1. Того скребка, что есть на щетке для обметания снега, не всегда достаточно. Берите компактный, с отдельной ручкой. Чтобы крепкая была, не болталась. Прямо выбирайте из нескольких, как охотник или шеф-повар выбирает нож. Этой штуковиной вам придется немало орудовать. Бывают скребки двусторонние - пластик и резинка. Может, и на таком остановитесь.

2. Флакон стеклоочистителя с распылителем должен быть и в машине. Обычный бытовой тоже подойдет, состав у них почти одинаковый. Но именно почти. Для автомобилистов делают два в одном: очиститель и антилед, он препятствует образованию наледи. Полагаете, бесполезная вещь? Тогда вспомните, что крылья пассажирских самолетов перед вылетом обрабатывают от обледенения, и это еще как работает.

3. Тряпка - тот автомобилист, что с тряпкой обходиться не умеет. У нас без подобного навыка никак нельзя. Иначе разводы на стеклах и зеркалах будут такие, что с открытыми окнами придется ездить, чтобы что-то увидеть. Дело в том, что привычные «автомобильные» тряпки из микрофибры лишь тогда правильно работают, когда хорошо смочены и отжаты. Сухой такой вы просто размазывать грязь по стеклу будете. Так что брызгаем жидкость на тряпку, даем впитаться, потом вытираем. А не наоборот. Идеально иметь пару тряпок. Одну почище - для зеркал, вторую рабочую, вытирать стекла снаружи от грязи. В дверных нишах найдите для них место.

4. Силиконовый спрей стекла не очищает, но в местах, где стекло соприкасается с резинками уплотнителей, неплохо бы им периодически побрызгать. Особенно после автомойки, обильных снегопадов или перед заморозками. Тогда в этих пограничных местах не будет наледей, и вам не придется терзать стеклоподъемники. Этот же состав пригодится для других пластиковых или резиновых деталей, чтобы не скрипели и вода туда не проникала, он не липнет и не придает цвет.

5. Все эти жидкости и спреи имеют резкий запах, стекла обычно загрязнены, а на улице холодно. Так что обычные текстильные рабочие перчатки лишними не будут.

Покупать отдельно всевозможные антизапотеватели, антитуманы и дорогие полироли с маслами невиданных экзотических растений рекомендовать вам не станем, мы ведь стоим на страже содержимого кошельков. Самое нужное вспомнили, теперь вы во всеоружии. Не забудьте и про омывайку, как ее выбирать, мы вам уже рассказывали. Да, потратиться немного придется (см. схему), зато прозрачные стекла вашей машине обеспечены.

Положите в багажник Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Положите в багажникФото: Дмитрий ПОЛУХИН

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