2017-12-25T15:58:27+03:00
Звезды

Bosco - бал в Большом театре: Алексей Учитель и Дмитрий Песков вывел в свет дочерей, а зампред правительства Голодец - внучку

Павел Воля и Ляйсан Утяшева потрясли знойным танго на праздновании вип-Нового года
Кира БУЛЫЧЕВА
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Телеведущие Ляйсан Утяшева и Павел Воля на маскарадном балу "Bosco-бал 2017" в Большом театре. ФОТО Вячеслав Прокофьев/ТАССТелеведущие Ляйсан Утяшева и Павел Воля на маскарадном балу "Bosco-бал 2017" в Большом театре. ФОТО Вячеслав Прокофьев/ТАСС
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На прошлой неделе московские «все» дружной толпой ходили на ледовые шоу - к Евгению Плющенко на «Щелкунчик» и Татьяне Навке на «Руслана и Людмилу». В воскресенье же пришло время танцев, которые как-то сгладили боль от олимпийских проблем. Организаторы новогоднего бала, компания «Боско», как раз попали в разборки с Международным олимпийским комитетом из-за формы для функционеров, поэтому, видимо, решили подсластить пилюлю масштабным маскарадом.

Модельер Валентин Юдашкин с супругой Мариной на маскарадном балу "Bosco-бал 2017" в Большом театре. ФОТО Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Модельер Валентин Юдашкин с супругой Мариной на маскарадном балу "Bosco-бал 2017" в Большом театре. ФОТО Вячеслав Прокофьев/ТАСС

«Боско» вот уже который год устраивает празднество для своих вип-друзей не без выдумки. В этот раз гостей пригласили в Большой театр - сначала посмотреть «Щелкунчика», а затем и самим провести вечер в красивых нарядах среди знакомых всем лиц. Гости в лучших традициях «богатого» празднества подъезжали «Большому» в каретах. И потом по очереди выгружались - в роскошных кринолинах, масках и смокингах, ежась от пронизывающего ветра.

Балетмейстер Гедиминас Таранда и певец Филипп Киркоров. ФОТО Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Балетмейстер Гедиминас Таранда и певец Филипп Киркоров. ФОТО Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Светская, культурная и политическая Москва от мала до велика пришла предъявить генофонд. Татьяна Навка с Дмитрием Песковым взяли маленькую Наденьку, Филипп Киркоров пришел с детишками Мартином и Аллой-Викторией, заместитель предстедателя правительства Ольга Голодец решила показать Большой театр внучке. Алексей Учитель с актрисой Юлией Пересильд вывели в свет дочерей Анну и Машу, тем самым поставив общественность в очередной тупик - последний раз актриса появлялась в «Большом» в компании Романа Абрамовича. Но тут и сплетничать нечего - олигарх всегда поддерживал культурную жизнь и ее участников. Тем более, что в октябре этого года Учитель признал, что дочери Юлии - от него, поэтому вряд ли Пересильд «работает на два фронта».

Режиссер Алексей Учитель и актриса Юлия Пересильд и их дочери Анна и Мария. ФОТО Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Режиссер Алексей Учитель и актриса Юлия Пересильд и их дочери Анна и Мария. ФОТО Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Семейный выход был и у Ирины Алферовой - замечательная актриса пришла с супругом, Сергеем Мартыновым, и дочерью Ксенией. Еще один редкий гость, актер Сергей Гармаш, пришел с супругой и сыном Иваном. Тина Канделаки все чаще появляется с дочкой Меланией. Телеведущая «брала» свет бархатным макси-платьем с обнаженными плечами, ее дочь - голой спиной. Екатерина Одинцова показала подросшую дочь Дмитрия Немцова - Диану. Были и представители семейства Табаковых: Павел и его маленькая сестра Машенька.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков с дочерью Надеждой. ФОТО Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков с дочерью Надеждой. ФОТО Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Самой элегантной парой вечера все признали Ляйсан Утяшеву и Павла Волю - супруги не постеснялись и пошли танцевать танго. Танец вышел весьма страстным, несмотря на то, что Павел все же не танцор, и его таланты расположены в совсем другой области. А самым трогательным отцом был назван Дмитрий Песков: все умилялись, глядя, как пресс-секретарь президента России трепетно относится к 3-летней Наденьке. Самыми элегантными гостьями по нашему мнению были Наина Ельцина и Рената Литвинова. Вдова Бориса Николаевича, которая проводила время в компании Марины Нееловой, выбрала платье цвета «электрик», а Рената, как всегда, была хороша в черном.

bosco_di_ciliegibosco_di_ciliegi
Страстное танго в исполнении Павла Воли @pavelvolyaofficial и Ляйсан Утяшевой @liasanutiasheva #boscoball #boscoбал
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