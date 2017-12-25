Откуда дети узнают, что Деда Мороза не существует

25 Дек. 20:15 2017-12-25T23:03:42+03:00

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Каждый год накануне 31 декабря взрослые начинают плести нити всемирного заговора и рассказывать детям небылицы про доброго старого волшебника, который разъезжает на оленьей упряжке и раздает подарки. При этом родители соблюдают такую строжайшую конспирацию, что их искусству позавидовали бы даже революционеры-подпольщики. Однако, не смотря на все усилия, вера в Деда Мороза тает, как снеговик, едва только дети начинают ходить в школу.

Талия Гольдштейн, профессор прикладной психологии развития в Университете Джорджа Мэйсона (США) приводит следующие цифры: примерно 85 % 4-летних детей уверены в существовании Санта Клауса. Среди 6-летних «верующие» составляют 65 процентов. К возрасту 8 лет это убеждение сохраняют лишь 25% ребят.

Получается, что «культ личности» Деда Мороза практически полностью разоблачается в течение 4 лет? Кто же убивает веру в новогоднюю сказку? Может быть, в этом виноваты старшие ребята, с которыми дети начинают контактировать, когда отправляются в начальную школу? Или о глобальном обмане взрослых малыши узнают из интернета?

Все оказалось гораздо интереснее. Психолог Эндрю Штульман из Западного колледжа в Лос-Анджелесе провел любопытное исследование (оно опубликовано в журнале Cognitive Development): он решил изучить письма, которые дети писали Санта Клаусу . Возникает вопрос, где же взять такие письма? Ведь такая корреспонденция обычно отправляется через морозильные камеры холодильников и затем пропадает бесследно. Однако ученый поступил прозаически: собрал фокус-группу из 47 ребятишек в возрасте от 3 до 9 лет и попросил их не только написать Санта Клаусу свои пожелания, но и задать ему вопросы на тему его магических свойств. А перед этим с малышами поиграли в любопытную игру: им надо было отличить невероятные события от невозможных. Например, теоретически возможно в один прекрасный день обнаружить у себя под кроватью крокодила или получить на завтрак питьевой луковый сок. Однако съесть молнию или прогуляться по потолку точно не получится ни при каких условиях!

- Мы обнаружили, что дети, которые лучше остальных были способны различать невероятное от возможного, задавали Санта Клаусу разоблачительные вопросы, - говорит профессор Штульман. - Например, они спрашивали «Как вы умудряетесь при такой комплекции пролезть в дымоход?» Или «Как вы заставляете свои санки летать?» Либо «Как вы можете узнать, как вели себя в этом году все дети в мире?» В то же время дети, которые не так тонко чувствовали грань между реальностью и чудом, задавали невинные вопросы вроде «Как зовут ваших эльфов?», «Что делает ваш олень в течение лета?», «Насколько холодно на Северном полюсе?»

Таким образом, способность критически мыслить, сопоставлять услышанное с реальным оказалась важнее, чем возраст ребенка. По мнению Штульмана разоблачение мифа о Санта Клаусе происходит, когда багаж собственных знаний об окружающем мире для малыша становится важнее, чем те истории, которые ему рассказывают взрослые. Это умение к каждому ребенку приходит в разном возрасте. Причем дети не испытывают разочарования, узнав о том, что Дед Мороз это выдумка. Наоборот, их распирает гордость за то, что с помощью «дедуктивного метода» они смогли установить истину.

Только возникает вопрос: если дети такие умные, то откуда берутся взрослые, которые верят в сглаз, доброго царя-батюшку, принца на белом коне и Сергея Мавроди?