2017-12-26T07:06:56+03:00
Спасатель

Держи форму!

Екатерина СОРОКОВИКОВА, оперативный дежурный по мониторингу информационного поля и документообороту Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Иркутской области. На службе - 4 года
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- В МЧС я пришла после окончания филфака Иркутского госуниверситета, - рассказывает Екатерина. - Занимаюсь тем, что провожу мониторинг обстановки, делаю сводку, постоянно взаимодействую со «Скорой», полицией, спасателями. Именно от меня информация поступает пресс-службе. Эта работа требует максимальной оперативности и четкости. А еще я принимаю звонки на «телефон доверия», и это мое самое любимое в работе. Очень ценно чувствовать себя нужной, помогать другим.

Хотя работа «на доверии» непростая - тяжело пропускать через себя беды и проблемы, с которыми делятся простые иркутяне, попавшие в непростые ситуации. Но здесь прийти в себя и сохранить хладнокровие помогает боксерская закалка.

- Спортивная подготовка важна для всех сотрудников системы МЧС вне зависимости от того, работает он в поле или занят аналитикой в кабинете. - говорит Екатерина. - Спорт помогает не только умело спасать людей и действовать при ЧС, но и справляться с различными стрессовыми ситуациями.

И слова Кати не расходятся с делом. 30-летняя иркутянка впервые в истории соревнований приняла участие в пожарном кроссфите среди регионов Сибири. До этого в профессиональном силовом многоборье только мужчины тягали автомобильные покрышки, поднимали гири и штанги и тянули «рукава».

- Мое мнение - каждый сотрудник МЧС просто обязан заниматься каким-либо видом спорта, - говорит Катя. - Лично я предпочтение отдаю боксу. Вопреки расхожему мнению это вид спорта, в котором прежде всего надо думать!

Екатерина СОРОКОВИКОВА Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Екатерина СОРОКОВИКОВАФото: Юлия ПЫХАЛОВА

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