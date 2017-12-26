Дерматолог про 5 частых проблем при уходе за кожей в зимний период

26 Дек. 16:00 2017-12-26T16:37:05+03:00

89 процентов людей с проблемами кожи предпочитают справляться с проблемой самостоятельно, без консультации у дерматолога. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Холодная погода, ветер и сухость в помещениях из-за отопительных приборов часто отражаются на состоянии кожи

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Британская клиника дерматологии Bupa Health Clinics собрала интересную статистику. Оказывается, что в среднем люди каждый месяц тратят на решение проблем с кожей от 11,64 фунтов стерлингов (женщины) и 9,71 фунтов стерлингов (мужчины). В рублях это выглядит как 900 и 750 рублей соответственно.

И по мере усиления морозов эти цифры, скорее всего, будут только увеличиваться. Холодная погода, ветер и сухость в помещениях из-за отопительных приборов часто отражаются на состоянии кожи, усиливаются проявления экземы, сухости, прыщей и так далее.

При этом 89 процентов "страдальцев" предпочитают справляться с проблемой самостоятельно, без консультации у дерматолога.

«Мы часто видим, что пациенты приезжают к врачам после нескольких месяцев, а иногда и лет самолечения. Потому что люди привыкли обходиться стандартными типичными кремами и советами из интернета. Однако в случае кожных проблем прежде всего требуется правильная диагностика, именно она определит дальнейшее лечение», говорит дерматолог доктор Валаят Хуссейн. И дает советы, что делать в случае пяти наиболее распространенных зимних проблем.

КАК ПОМОЧЬ СУХОЙ И ОБЕЗВОЖЕННОЙ КОЖЕ

Обезвоживание и сухость - частые проблемы, беспокоящие людей в зимнее время. Для тех, кто в настоящее время борется с подобной проблемой, доктор Хуссейн рекомендует в первую очередь искать экспертное заключение, а также увлажнять кожу дважды в день.

«Это вовсе не означает тратить деньги, более дорогое не обязательно означает лучшее», - говорит д-р Хуссейн.

Обезвоживание и сухость - частые проблемы, беспокоящие людей в зимнее время.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Если ваша кожа относится к чувствительному типу, старайтесь избегать средств с содержанием спирта и сильными аромадобавками. Такие компоненты - главные виновники раздражения эпидермиса.

Вместо этого найдите продукты, которые содержат смягчающие средства и усиливающие силы кожи, к таким относятся церамиды и липиды - они не только регидратируют, но и помогают восстановить кожный барьер и удерживать влагу.

КАК ЗАМАСКИРОВАТЬ ГЕРПЕС

Его обострение может вызвать стресс, усталость, солнце... а иногда и холодная погода. Вернее, сопутствующее ей ослабление организма, на фоне чего и вскакивает герпес. По словам д-ра Хуссейна, в такой ситуации можно мало что сделать, это как с простудой: лечишь ее или не лечишь, а пройдет примерно в одно и то же время.

Поэтому лучшее, что вы можете сделать, это использовать специальные медицинские стики с особыми лечебными компонентами и тонированным эффектом.

Пейте больше горячей жидкостиФото: GLOBAL LOOK PRESS

КАК СКРЫТЬ КРАСНЫЕ ПЯТНА

Красные пятна и розацея зимой проблема частая. «Тут важно понять, что первично при такой проблеме - это лечение пятен, а уже потом маскировка», - говорит дерматолог Жюстин Дженкинс. «Я рекомендую использовать органическое эфирное масло чайного дерева. Его естественные антибактериальные и очищающие свойства помогают справиться с проблемой - добавьте несколько капель масла на ватный диск и приложите на несколько имнут к проблемной зоне. После чего можно будет наносить макияж».

Что касается тонировки, то важно использовать палитру, соответствующую вашему тону - если цвет будет неправильный, дефект станет только заметнее. Оттенок тонировки должен плавно сливается с кожей.

Красные пятна и розацея зимой проблема частая.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

КАК УСПОКОИТЬ ЭКЗЕМУ

Тут важно избегать продуктов, содержащих алкоголь, эфирные масла и любые ингредиенты, которые только усугубят проблему. Смесь витамина B5 и глицерина сохраняет кожу гидратированной и успокаивающей.

Стоит также поискать хороший крем-антиоксидант, так как это дополнит защиту вашей кожи.

Важный момент: существует несколько различных типов экземы, поэтому всегда лучше проконсультироваться с вашим врачом или дерматологом, когда речь заходит о лечении данной проблемы.

КАК ЛЕЧИТЬ ПРЫЩИ

Когда дело доходит до лечения высыпаний на лице, салициловая кислота является неплохим вариантом.

Чистить кожу при помощи пенок и лосьонов чаще двух раз в день не стоит, это может ухудшить свойства кожи. Жировые железы начнут усиленнее функционировать, и от этого появится больше прыщей.

До недавнего времени было принято считать, что акне - результат того, что у вас жирный тип кожи. Но подобные высыпания могут проявиться на коже и сухого, и нормального типа. Как правило, акне имеют внутреннюю, а не внешнюю причину: нарушения пищеварения, проблемы с кишечником, гормональные изменения.

Используйте кремы , которые содержат смягчающие средства и усиливающие силы кожи, к таким относятся церамиды и липиды.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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