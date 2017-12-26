Водитель врезавшегося в людей автобуса накануне жаловался соседям, что простыл, а его вызвали на работу

26 Дек. 19:21 2017-12-26T19:40:26+03:00

За несколько часов до трагедии 58-летний Виктор Тихонов набрал в аптеке лекарств и ушел «отлеживаться»

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Две основные версии трагедии у метро «Славянский бульвар» #прямосейчас - технические проблемы автобуса и пресловутый человеческий фактор. За рулем сидел 58-летний Виктор Тихонов. «Не справился с управлением», «сделал что-то не так», «уснул» - об этом писали многие, перебирая возможные причины.

Сам Тихонов после задержания был госпитализирован. В СК сообщили, что у водителя кровоизлияние в мозг.

Что из себя представляет водитель Виктор Тихонов? Едем в подмосковный город Одинцово. Въехавший в людей автобус курсировал по маршруту 818 (Сколково - метро «Славянский бульвар») и стоит на балансе у одинцовского филиала «Мострансавто».

Водитель автобуса Виктор Тихонов на месте ДТП на Кутузовском проспектеФото: Агентство городских новостей "Москва"

«В ТОТ ДЕНЬ ВИКТОР БЫЛ В РЕЗЕРВЕ»

В этом автобусном парке Виктор Тихонов работает с 2000 года. Один из старожилов. Из ворот время от времени выезжают на маршрут автобусы. В основном ЛИАЗы - как тот, который... Спешащие на смену водители от камеры шарахаются как черт от ладана. Говорить соглашаются только некоторые. И те - «не под запись» и не у проходной.

- В тот день Виктор был в резерве, - рассказывает коллега Тихонова по Одинцовскому ПАТП (Пассажирское автотранспортное предприятие). - Он не должен был ехать, но его вызвали, потому что другой водитель сильно заболел. Вообще Виктор на другом маршруте работает. Возит пассажиров между Москвой и Власихой. Он бригадир у себя на маршруте, человек опытный. Там у них автобусы другой модели - ГолАЗы, их обычно используют на межгород. Такие собирали в Голицыно на базе шведской «Скании»...

Схема ДТП у станции метро "Славянский бульвар" в Москве.Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

- Говорят, что на ЛИАЗ Тихонов пересел после двух подряд смен на своём основном маршруте.

- Да. Но это же не значит, что он двое суток без сна, как в интернете пишут. Он отработал два дня часов по 10. В воскресенье вечером закончил. А на следующий день в 14:00 выехал из парка на ЛИАЗе. Времени чтобы отдохнуть более чем достаточно. Кстати, в тот день это был его первый рейс. В Москву он доехал без приключений. А вот уже обратно...

Одно из распространённых в интернете объяснений случившегося - Виктор Тихонов в критической ситуации мог просто не разобраться в устройстве непривычной для него модели автобуса. Запаниковал. Не успел вспомнить, как тут все... Это логично. Ведь могло так быть.

- Различия в управлении есть, но они минимальны, - уверяет меня ещё один коллега Тихонова. - Например, ручник, ручной тормоз - как альтернатива педали тормоза - находится ГолАЗе и ЛИАЗе так же слева. Это небольшие такие ручки. Вы видели видео с камер видеонаблюдения? Автобус заехал на тротуар и скатился в переход за две-три секунды. Мало какой водитель среагировал бы.

Словом, одинцовские водители в человеческий фактор не верят. Просят дождаться результатов технической экспертизы автобуса.

ВДОВЕЦ, ОТЕЦ ДВУХ ДЕТЕЙ

Вот ведь совпадение. Виктор Тихонов родом из деревни Ликино. Небольшой такой посёлок на полторы тысячи жителей в 20 километрах от Одинцова. Много гектаров частного сектора и несколько пятиэтажек. Ликино. Автобусы ЛИАЗ, напомню. делают в городке с походим названием Ликино-Дулево на другом конце области.

Поселок совсем маленький. Все друг друга знают.

Во вторник на месте гибели людей у метро "Славянский бульвар" появились живые цветы. ФОТО Киселев Сергей/АГН МоскваФото: Михаил ФРОЛОВ

- Мы с Витей раньше вместе работали, - рассказывает мне женщина в первом же магазине. - На здешней птицефабрике. Он там слесарем был. Хороший мужик, положительный. Фабрику окончательно развалили в 1997 году. Он какое-то время помыкался без работы, а потом и пошёл на автобус.

К разговору присоединяется ещё одна соседка. Женщины попавшего под статью односельчанина искренне жалеют.

- У него семь лет назад жена от рака умерла. Знаете, как он за неё бился! Пытался вылечить - дачный участок продал, даже вещи из дома продавал. На лекарства. Не помогло.

От брака остались двое детей. Дочь и сын. Сын, кстати, работает с Тихоновым в том же автобусном парке.

Недавно вдовец сошелся с новой женщиной. Ирина - учительница русского языка в здешней школе. Правда, поговорить с ней не удалось, на работе она сегодня не появилась.

- Вчера с утра, прямо к открытию, Виктор прибежал в аптеку, - продолжают делиться местные жители. - Сказал, что простыл, а начальство его вызвало на работу. Он не хотел ехать, но пришлось. Попросил провизора дать ему лекарств от простуды. Сказал: «Отлежусь пару часов и поеду на работу».

Ранее в Одинцовском ПАТП сообщали, что перед выездом на маршрут Виктора Тихонова проверял медик. Противопоказаний для выхода на работу не было.

Ожидается, что в среду следователь может выйти в суд с ходатайством об аресте водителя.

Две основные версии трагедии у метро «Славянский бульвар» - технические проблемы автобуса и пресловутый человеческий факторФото: Михаил ФРОЛОВ

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Мы попросили независимого технического эксперта Юрия Антипова прокомментировать эти слова.

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