Очевидцы аварии на Славянском бульваре: Пока мы вытаскивали людей из автобуса, другие стояли и снимали на мобильные телефоны

25 Дек. 18:05 2017-12-26T01:06:19+03:00

Кадры, на которых видно, как автобус врезается в пешеходов. Водитель рейсового автобуса не справился с управлением и въехал в подземный переход с людьми

Водитель не справился с управлением, и автобус въехал в подземный пешеходный переход. 4 человека погибли, 9 — в больницах [фото, инфографика, видео]

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Вся Москва смотрела это видео со Славянского бульвара. Автобус стоит на остановке, потом начинается медленно двигаться и вдруг въезжает на тротуар и моментально скатывается в подземный пешеходный переход.

- Теракт! Специально поехал!

- Да нет, скользко было, может, тормоза отказали.

- Мигрантов набрали, водить не умеют.

Не отрываясь от мониторов, москвичи обсуждали эту странную, на первый взгляд, аварию.

- ДТП произошло в 14.30 с участием автобуса нашей компании, - сообщили "КП" в "Мострансавто". - Его маршрут - №818 («Сколково - станция метро «Славянский бульвар»). Автобус был выпущен в 2016 году и находится в эксплуатации с прошлого года. Водитель - 1959 года рождения, работает в «Мострансавто» с 2000 года. Гражданин России.

Водитель не справился с управлением, и автобус въехал в подземный пешеходный переходФото: Михаил ФРОЛОВ

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/633425" frameborder="0"></iframe> Очевидцы рассказывают о съезде автобуса в подземный переход.Автобус въехал в подземный переход у метро Славянский бульвар в Москве. Корреспондент «КП» пообщался с очевидцами аварииАлександр РОГОЗА

- А его проверяли на алкоголь перед выездом?

- Это обязательная процедура. Все водители перед выездом на линию проходят медицинский осмотр, в ходе которого специалисты проверяют организм на наличие алкоголя и наркотических веществ. Если что-то находят, в рейс такого водителя никто не выпустит. В данном случае было все нормально.

«Я УСПЕЛ ОТПРЯНУТЬ И КАКУЮ-ТО ЖЕНЩИНУ В СТОРОНУ ОТТЯНУЛ»

Около пяти часов тягач вытащил автобус из перехода. Место все ещё было оцеплено. Людей из метро отправляли через другую часть перехода.

Двое молодых людей из Белоруссии Даниил и Дмитрий стали очевидцами - они поднимались по лестнице, когда в переход съехал автобус.

- Повезло - я успел отпрянуть, - говорит Дмитрий. - И какую-то женщину в сторону оттянул. Потом была неразбериха. Пассажиры разбивали стекла, выбирались. Мы сначала растерялись, а потом бросились помогать. Больше всего бесили люди, которые начали нас снимать на телефоны...

Зеваки снимали ДТП на телефоныФото: Михаил ФРОЛОВ

- Водитель что в этот момент делал?

- Он сам выбрался, - говорит Даниил. - Пожилой седой мужик. Все его повреждения - царапина где-то на лбу. Стоял, хлопал глазами: «Я не знаю, как так получилось. Я не знаю...» Мы вынесли несколько человек.

- Была одна девочка лет тринадцати, - продолжает Дмитрий. - Вся в крови. Вероятно что-то сломано. Она про ногу говорила. Я нёс ее на руках. Ей было больно, а я пытался ее успокоить: «Потерпи, милая, потерпи». К тому времени уже подъехали машины скорой помощи. Мы занесли девочку в одну из них. С ней ещё сестра была, она не пострадала. Их увезли врачи. Очень хотим с другом узнать, все до у неё в порядке.

Около пяти часов тягач вытащил автобус из переходаФото: Михаил ФРОЛОВ

- Погибших видели?

- Да. Погибли люди, которые шли по переходу и попали под автобус. Мы не считали. Но людей, которые уже не двигались, было человек восемь-десять.

Где все произошлоФото: Дмитрий ПОЛУХИН

«ВОДИТЕЛЬ ОТВЛЕКСЯ И БОИТСЯ ПРИЗНАТЬСЯ В ЭТОМ»

По данным следствия, одна из версий произошедшего - неисправность автобуса, вторая - водитель не справился с управлением.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/633435" frameborder="0"></iframe> Автобус извлекли из подземного перехода на Славянском бульваре: видео.Страшная авария в Москве: рейсовый автобус с пассажирами влетел в подземный переход. Четыре человека погибли, ещё одиннадцать пострадали, девять из них госпитализированы.

Сам водитель 58-летний Виктор Тихонов был задержан на месте и во время допроса рассказал, что «находясь на остановке, автобус внезапно начал самостоятельное движение. При этом, несмотря на его попытки остановить автобус, тормозная система не сработала, и он продолжил движение». Так его слова приводит пресс-служба Следственного комитета, сотрудники которого возбудили уголовное дело «по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 238 УК РФ и ст. 264 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств)». Наказание от 3 до 5 лет лишения свободы.

По данным следствия, одна из версий произошедшего - неисправность автобуса, вторая - водитель не справился с управлениемФото: Михаил ФРОЛОВ

По другим данным, водитель Виктор Тихонов пытался освободить место для автобуса, который подъехал сзади, и снял машину с ручника.

Мы попросили независимого технического эксперта Юрия Антипова прокомментировать эти слова.

Раненых срочно эвакуировалиФото: Михаил ФРОЛОВ

- Кто ему мешал снова поставить автобус на ручник, как сделал бы любой даже начинающий водитель? - говорит Антипов. - Может быть, он на какое-то мгновение отвлекся, и теперь боится признаться в этом. На видео видно, как автобус начал двигаться с некоторым минимальным ускорением по прямой, и водитель даже не пытался рулить. Все его действия, которые зафиксировала камера наружного наблюдения, говорят о том, что автобус в этот момент был неуправляем.

В результате аварии на Кутузовском проспекте пострадало 15 человекФото: Михаил ФРОЛОВ

ОФИЦИАЛЬНО

- В результате аварии на Кутузовском проспекте пострадало 15 человек, - сообщили «КП» в Департаменте здравоохранения Москвы. - Из них 4 человека скончались на месте. Девять пострадавших госпитализированы в НИИ имени Склифосовского, Боткинскую больницу, городскую клиническую больницу № 67 имени Ворохобова, больницу имени Юдина и детскую городскую больницу имени Сперанского (в последнюю больницу попала 16-летняя девушка, именно ее спасли ребята из Белоруссии — Ред.).

Двоим пострадавшим медицинская помощь была оказана на месте.

К месту ДТП приехал мэр Сергей СобянинФото: Михаил ФРОЛОВ

КСТАТИ

Пострадавшим могут выплатить до двух миллионов рублей

Елена АФОНИНА, Наталья ВАРСЕГОВА

Об этом в эфире Радио «Комсомольская правда» (97,2 FM) рассказал адвокат Евгений Корчаго.

- Есть закон об обязательном страховании автоперевозчиков, - рассказал Корчаго. - Поэтому пассажиры, которые находились в салоне в момент аварии, могут претендовать на компенсацию до двух миллионов рублей, так как, приобретя билет, они заключили договор перевозки.

В результате аварии на Кутузовском проспекте пострадало 15 человекФото: Михаил ФРОЛОВ

- А как быть тем, кто попал под колеса автобуса?

- Они также имеют право предъявлять претензии, как к перевозчику, так и к самому водителю, как виновнику ДТП.

- Насколько сложно будет получить компенсацию?

- В данных обстоятельствах это будет несложно. Авария резонансная. Правительство Москвы возьмет ситуацию под свой контроль и, возможно, установит дополнительные выплаты.

Родственники попавших в ДТП приехали в в НИИ имени Склифосовского. Главврач рассказал им о состоянии пострадавшихФото: Михаил ФРОЛОВ

А В ЭТО ВРЕМЯ

В Институт скорой помощи имени Склифосовского после ЧП у метро «Славянский бульвар» вертолетами доставили трёх человек.

- Все трое - взрослые, - рассказал директор «Склифа» Сергей Петриков. - Они находятся в противошоковом зале. Пациенты в тяжелом состоянии. Но конкретнее о характере травм и необходимости операций сказать пока не могу. Проводятся обследования.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/633439" frameborder="0"></iframe> Раненые в ДТП на Славянском бульваре в тяжелом состоянии доставлены в "Склиф".Директор НИИ скорой помощи им. Н. Склифосовского Сергей Петриков рассказал о самочувствии пострадавших в аварии на Славянском бульваре, где автобус врезался в толпу пешеходов.Михаил ФРОЛОВ

В «Склифе» сейчас дежурят родители пострадавшей - 26-летней москвички Алены М.

- Мне позвонил с незнакомого номера мужчина. Сказал, что моя дочь пострадала в аварии, но она жива, с ней все в порядке, - рассказала корреспонденту «КП» мать женщины. - Они передали трубку Алёне. Та только сказала: «Мама, я ничего не помню...»

Днём в понедельник москвичка возвращалась домой с работы. Напротив метро «Славянский бульвар» Алена вышла из автобуса, прошла по пешеходному переходу и поднималась по лестнице, когда на встречу вдруг покатился по ступенькам автобус...

- Дочь работает не полный рабочий день, она в декретном отпуске, - рассказывают родители. - Дома ее ждёт полуторагодовалая дочь, с ней иногда сидит родственница. Ничего конкретного о состоянии нашей дочери врачи пока не говорят...

В Москве автобус въехал в толпу пешеходов.

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Эксперт об аварии с автобусом на "Славянском бульваре": "Очевидно, что автобус в этот момент был неуправляем"

Мы попросили независимого технического эксперта Юрия Антипова прокомментировать эти слова.

- Кто ему мешал снова поставить автобус на ручник, как сделал бы любой даже начинающий водитель? - говорит Антипов. - Может быть, он на какое-то мгновение отвлекся и теперь боится признаться в этом. На видео видно, как автобус начал двигаться с некоторым минимальным ускорением по прямой, и водитель даже не пытался рулить. Все его действия, которые зафиксировала камера наружного наблюдения, говорят о том, что автобус в этот момент был неуправляем. (подробнее)