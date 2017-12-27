«Хендэ Мотор» станет официальным автомобильным партнером Российского инвестиционного форума

СЕГОДНЯ 12:20 2017-12-27T12:29:22+03:00

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ООО «Хендэ Мотор СНГ» выступит в качестве партнера Российского инвестиционного форума в Сочи в 2018 году. Компания второй год подряд получает статус «Официальный автомобильный партнер Форума». В рамках сотрудничества с фондом «Росконгресс» будут предоставлены автомобили марки Genesis и микроавтобусы для передвижения гостей и участников форума в Сочи.

Директор фонда «Росконгресс» Александр Стуглев отметил значимость сотрудничества с «Хендэ» при подготовке и проведении крупнейших международных мероприятий экономической направленности, проходящих в России, в частности Российского инвестиционного форума в Сочи и Восточного экономического форума во Владивостоке в 2017 году, официальным автомобильным партнером которых выступила компания «Хендэ Мотор СНГ».

«Сотрудничество с „Хендэ“ в области автомобильной поддержки ключевых деловых событий фонда „Росконгресс“ является для нас стратегическим. Транспортные услуги для высокопоставленных гостей и участников должны отвечать необходимым требованиям качества с точки зрения удобства, комфорта и безопасности, и „Хенде“ является надежным партнером, удовлетворяющим эти требования. Мы получили множество позитивных отзывов об автомобилях марки Genesis от участников форумов и рады нашему долгосрочному партнерству с „Хендэ Мотор СНГ“», — подчеркнул Александр Стуглев.

Российский инвестиционный форум пройдет в Сочи 15- 16 февраля 2018 года при участии Председателя Правительства РФи Дмитрий Медведева.

Подробная информация на официальном сайте мероприятия.

Оператором форума выступает фонд «Росконгресс» - крупнейший организатор конгрессно-выставочных мероприятий.