Кадры для Роскосмоса: молодежь прибывает

28 Дек. 15:20 2017-12-28T15:25:05+03:00

На космодромы Байконур и Восточный уже приехали на работу две сотни выпускников ведущих вузов страны

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…Саня Кукличев обсыпан веснушками, он щурится на солнце, откидывает капюшон фирменной куртки с эмблемой Роскосмоса - жарко ему видите ли при минус 17 - и широко по-детски улыбается.

Сане двадцать два. Только что он устанавливал на стартовую позицию ракету, на которой через пару дней в космос улетит новый экипаж.

- Я из небольшого городка Вытегра – это под Вологдой, мы к морозам привычные, - пожимает он плечами.

Саня вместе с еще девятерыми однокурсниками несколько месяцев назад приехал работать на Байконур. Он в составе боевого расчета работает на знаменитом гагаринском старте. Именно отсюда ракета «Восток» 12 апреля 1961 года подняла на орбиту корабль Юрия Алексеевича Гагарина.

- Летом к нам на курс приехал представитель с Байконура, пригласил на экскурсию на космодром. Нам все оплатили – проезд, проживание, - рассказывает Саня. – Мы поехали, посмотрели. Понравилось. И вот приехали…

Саня закончил Оренбургский госуниверситет, технолог-машиностроитель.

- Как в Оренбург-то занесло? – интересуюсь я. И в ответ слушаю романтическую историю.

- Я в девушку из Оренбурга влюбился. Еще в 9 классе познакомился с ней в соцсети, переписывались. А когда школу закончил – решил поехать поближе к ней. Все это время пока учился встречались. А пару месяцев назад свадьбу сыграли, - Саня горд. Он глава семьи. Жена переехала с ним на Байконур. Она по профессии эколог, ее специальность здесь тоже нужна.

- Документы оформляет, скоро тоже на работу выйдет…

Первый месяц ребята жили в общежитии. А потом все молодые специалисты получили ключи от собственных квартир, двухкомнатных.

- Жилье служебное. Живем в самом центре города! – рассказывает Саня. – Нужно было только обои подклеить и мебель купить.

Боевой расчет на гагаринском старте Байконура готовит ракету к подъему на стартовую позицию.Фото: Александр МИЛКУС

Кукуличев на космодроме получает 44 тысячи рублей в месяц.

- Это очень хорошо! Да еще у жены будет зарплата, - объясняет он. – Ребята с моего факультета, которые остались в Оренбурге, получают от 17 до 23 тысяч. Говорят, что там молодые инженеры без опыта работы не нужны. А нас здесь всему учат. Знаний, которые получил в университете, маловато для работы на космодроме. Да, и еще у меня отсрочка от призыва в армию.

Понятно, что специалисты, работающие на космических предприятиях, стареют. Им нужна смена. Особенно важно молодое пополнение на космодромах Восточный и Байконур.

Роскосмос в рамках госпрограммы «Новые кадры ОПК» организовал собственную программу по подбору выпускников вузов для работы на космических предприятиях. Только на космодром Восточный в 2017-м приехали 30 выпускников МАИ и Амурского госуниверситета.

Госкорпорация сотрудничает с 53 вузами - от Калининграда до Владивостока. В том числе с Самарским университетом имени С.П. Королева, Томским политехом, Южно-Уральским и Амурским госуниверситетами. Вместе занимаются профориентацией школьников, научными разработками, подготовкой кадров.

- Молодым специалистам обязательно помогают наставники, - рассказывает директор департамента развития персонала Роскосмоса Евгений Степанов. – Все ребята обеспечиваются жильем. Мы помогаем найти работу и членам их семей.

ЦИФРЫ

За последние два года были приняты на работу на космодромы Байконур и Восточный больше 200 молодых специалистов. В 2018 году планируется, что на космодром Восточный приедут 48 выпускников вузов. В том числе 6 выпускников МГТУ им. Н.Э.Баумана, 27 - МАИ и 15 - АмГУ.