Вред смартфонов для детей: ученые требуют запретить мобильники в России в младших классах

3 Янв. 2018 2018-01-03T00:33:48+03:00

Разбираемся, как выстраивать отношения наследников с гаджетами и реален ли вред смартфонов для детей

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- На, поиграй! – и в руки трехлетнему малышу радостно спускается планшет. Крохотные пальчики летают по стеклу, словно у Дениса Мацуева по клавишам рояля. Движутся картинки, бурлит музыка. Мальчонка сосредоточен.

А папа, заняв ребенка, углубился в собственную переписку в социальной сети.

Сейчас детишки осваивают управление гаджетами раньше, чем начинают читать. Да что там читать? Некоторые еще плохо говорящие пускаются в рев, когда у них отбирают дивайс.

А вот задумываются ли папы с мамами о последствиях интеграции ребенка и смартфона (планшета)? Обычно на этот вопрос отвечают психологи и педагоги. Я пригласил к разговору Олега Григорьева, председателя Российского национального комитета по защите от неионизирующих излучений. Реален ли вред смартфонов для детей?

С 3 до 17 лет - самое опасное время

- Олег Александрович, с вашей точки зрения, есть ли различие во влиянии мобильников, компьютеров на ребенка и на взрослого? Излучение ведь одно и то же…

- Любой растущий организм более чувствителен ко всем внешним факторам, не только к излучению электромагнитных полей. Ткани детского организма при равном облучении получают большую дозу электромагнитной энергии.

- Объясните.

- Представим головы ребенка и взрослого в виде шаров. Площадь меньше, а излучение такое же. Понятно, что в этом случае ребенок получает большую дозу, чем взрослый.

Мало того, нынешние дети начинают облучаться в раннем возрасте. Нынешние взрослые – те, кому за 40 лет - облучаются электромагнитными полями только с 20-летнего возраста, когда наше поколение начало сталкиваться с компьютерами.

Еще в 1895 году российский профессор Данилевский экспериментально показал, что основной мишенью электромагнитного поля является нервная система. Нервная система ребенка очень чувствительна к воздействию внешнего электромагнитного поля на стадии развития и формирования.

Сейчас детишки осваивают управление гаджетами раньше, чем начинают читать. Да ещё и пускаются в рев, когда у них отбирают девайс.Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

- Это с какого возраста?

- Начиная с 3-4 лет и практически до 17 лет.

“Болезнь и малых, и старых”

- Наши санитарные нормы по мобильной связи были выпущены в 2003 году, - продолжает Григорьев. - Так вот уже тогда было записано, что не рекомендуется детям до 18 лет использовать сотовую связь.

А сейчас у детей и мобильники, и планшеты, и ноутбуки.

И это при том, что дети во время обучения и так подвержены гиподинамии, у них большие учебные нагрузки. Всемирная организация здравоохранения сегодня защиту подрастающего поколения от влияния электроники выносит в отдельную задачу.

- А такая защита вообще возможна? Родители дают детям мобильники чуть ли не с грудничкового возраста. Планшеты с развивающими игрушками и мультиками – с полутора лет.

- Все зависит от дозы. Если давать гаджет с 10 утра и до 10 вечера – понятно, что польза от развивающих игр, которые на нем установлены, окажется весьма сомнительной. На ребенка одновременно воздействуют несколько факторов: электромагнитное излучение, загружается зрительный анализатор, на него действует свет от экрана, включающий и ультрафиолетовый спектр. Но если устройство давать дозированно и под контролем, если ребенка приучать правильно им пользоваться – будет польза.

В некоторых школах уже действуют правила, по которым ученикам не разрешается пользоваться смартфонами во время учебного дня.Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Что значит – правильно пользоваться? Дети видят, как взрослые сами сидят в смартфонах с утра до вечера!

- Да, это болезнь и малых, и старых. Ученые, государство должны до всех донести информацию об опасности гаджетов. И начинать такую информационную кампанию в школе, приучать разумно пользоваться электронными устройствами в рамках школьной программы. Происходить это должно так же, как сейчас распространяется информация о вреде табака, алкоголя, идет пропаганда активного, здорового образа жизни.

Границы разумного

- Олег Александрович, вы же ученый – тогда сформулируйте что такое «границы разумного» в данном случае, есть ли их конкретное выражение?

- СанПиНы разрабатывались довольно давно. И требуют адаптации.

- Ну да, они разрабатывались, когда на столах стояли громоздкие мониторы с электронно-лучевой трубкой.

- Тогда было совсем другое излучение. Но его изучали. А новая техника, которая теперь повсеместно, таким образом еще не изучалась.

- Но можно же понимать, сколько ребенок может находиться сегодня перед экраном ноутбука?

- Если он в возрасте до 10 лет, то больше часа в день – это будет неразумно. До возраста примерно окончания формирования организма – то есть до 15-16 лет, я думаю, что предел 2-2,5 часа.

- А какие, по-вашему мнению, разумные границы при пользовании смартфоном?

- Если говорить о режиме разговора, а в этот момент излучение максимальное, то не больше 15 минут в день. Взрослые могут разговаривать два часа. Вообще-то не рекомендуется использование сотовых телефонов беременными и детьми до 18 лет. Это прописано в санитарных нормах.

Если говорить об использовании смартфона как устройства для общения, для игр, то здесь я могу рекомендовать переводить его в авиационный режим, когда нет связи с базовой станцией.

- Так дети и сидят в чатах, переписываются в мессенджерах, играют. Хорошо если есть Wi-Fi. А если его нет – пользуются мобильными интернетом, который раздают сотовые операторы. Как тут включить авиационный режим?

- Ничего другого, кроме того, что я вам сказал, я не скажу. Когда ребенок смотрит в экран смартфона, его организм испытывает мощнейшую нагрузку. Посмотрите статистику по зрению у детей, заканчивающих школу. Практически нет ребят с нормальным зрением. Год от года идет нарастание нейродегенеративных процессов центральной нервной системы, которые тоже связаны с действием этих факторов.

Пол воздействием электромагнитного поля по-другому формируется нервная система. Когнитивные функции угнетаются. А это значит, что задачки ребенок решает хуже, сочинение пишет хуже, тексты запоминает хуже. Поколение, которому в руки попала электронная техника еще в нулевом возрасте, сейчас приходят учиться в вузы. Любой ректор скажет, что способности к учебе у него ниже, чем у предыдущих поколений.

Компьютер в школе - зло?

- Поговорим про компьютеризацию школ. Я знаю, что вы считаете наличие таких устройств в учебных заведениях – это тоже не хорошо.

- Мы пережили детскую болезнь потребления, когда у кого-то не было джинсов, у кого-то компьютеров. Теперь всем школам купили компьютеры. Много. Встал вопрос: зачем? Что с этим делать? Учителя проблему поняли раньше всех. В компьютерных классах дети сейчас находятся в таких условиях, которые, скорее, характерны для производственных помещений. А за специалистами, находящихся в таких условиях, у нас санитарными нормами предусмотрен и контроль условий, и контроль состояния здоровья. Только в школе этого ничего не делается.

Второе. Новая тенденция – отказ от бумажных учебников, переход на электронные. Как в таком случае ограничить «общение» с планшетом одним часом? Гигиенисты сейчас сопротивляются таким нововведениям. И правильно делают.

- Но переход на электронное обучение – международная тенденция.

- Не могу согласиться. Президент Франции Макрон, когда участвовал в выборах, четвертым пунктом своей программы обозначил ограничение современных технологий в школах. И обещание выполнил. Во всех учебных заведениях страны до третьего класса вся электронная техника запрещена – Wi-Fi, компьютеры, смартфоны. Использование разрешено только в старших классах и то под очень жестким контролем. А сотовые телефоны с 1 февраля 2017 года вообще во французской школе запрещены. Учителя, если они добиваются добровольного отказа учеников класса от смартфонов, получают существенную доплату к зарплате.

О лоббистах

- Страны, в которых бурно развиваются технологии, уже столкнулись с качеством людей, выходящих из школ, оборудованных под самую завязку техникой, - говорит Григорьев. - Вроде бы все дали, вложения очень серьезные, а прорыва в качестве людей нет. Мало того, там понимают, что лет через 10-15 состояние их здоровья будет таково, что не меньше вложения придется делать в их лечение. Если мы «задавим» школьников цифровой техникой, есть большой шанс получить людей трудоспособного возраста, не способных отвечать на вызовы современной экономики просто по состоянию здоровья.

- Как вы считаете, в России можно добиться запрета на мобильники хотя бы в младшей школе? У нас очень сильны лоббисты. А сотовые компании принадлежат влиятельным бизнесменам.

- Абсолютно убежден, что можно. В Совете Федерации прошлым летом уже проводились слушания на эту тему и мы получили поддержку. Вопрос обсуждался и в Комитете по здравоохранению Госдумы.

- То есть рекомендации могут быть приняты в скором времени?

- Мы надеемся, что так и будет. Все специалисты и политики только “за”. В школе есть две программы – «Цифровая среда» и «Новая школа». Обсуждается, как в этих программах прописать ограничения пользованием электронными устройствами. Но так, чтобы при этом образовательные результаты, сформулированные в программах, были достигнуты.

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