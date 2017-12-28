Физики раскрыли секрет трюка с подбрасыванием бутылки с водой .

СЕГОДНЯ 12:35 2017-12-28T12:54:25+03:00

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Группа голландских физиков опубликовала исследование, в котором объяснила, как выполняется трюк с бутылкой под названием Water Bottle Flip Challenge. Учёные представили математические данные, основанные на экспериментах и построении ​​аналитической модели.

Исследователи подсчитали, что во время выполнения трюка угловая скорость бутылки резко снижается, что позволяет осуществить почти вертикальный спуск и успешное приземление тары. На процесс влияет и уменьшенное вращение, которое происходит за счет увеличения момента инерции, вызванного в полете перераспределением воды по бутылке.

Согласно прогнозу ученых, бутылка приземлится в вертикальном положении, если она заполнена жидкостью примерно на 20–40%. Именно в таком процентном соотношении исследователи фиксировали оптимальное соотношение для успешного выполнения трюка.

Флешмоб Water Bottle Flip Challenge стал популярен в мае 2016 году. Тогда в сети набрал популярность ролик с конкурса школьных талантов. Майк Сенаторе из города Шарлотт выполнил бросок бутылки с переворотом и сорвал овации зрителей. Пользователи также оценили и поддержали идею, а затем начали бросать вызовы друзьям и знакомым с требованием повторить трюк.