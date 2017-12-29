Электросети укрепили бизнес-рейтинг России

СЕГОДНЯ 01:00 2017-12-29T01:32:19+03:00

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Эксперты Всемирного банка оценивают, насколько благоприятны условия ведения бизнеса в той или иной стране по 11 показателям. Основным драйвером роста рейтинга страны стало подключение потребителей к системе электроснабжения. Еще в 2011 году Россия по этому показателю была на 183-м месте в мире. А сейчас входит в десятку лучших стран. Что изменилось?

Услуги «Россетей» стали доступнее. Это отметили эксперты Всемирного банка, которые проводили опрос среди российских компаний малого и среднего бизнеса. Несколько лет назад для подключения требовалось пройти 10 этапов. Причем каждый из них требовал присутствия в офисе электросетевой компании. Поэтому для многих предпринимателей путь от заявки до акта приемки составлял в буквальном смысле слова сотни километров. Сейчас, чтобы подключиться, надо сделать всего три шага. При этом необязательно приезжать с документами в офис. Оформить их можно удаленно.

В течение последних пяти лет «Россетти» активно развивают электронные сервисы, что сделало процедуру подключения намного удобнее, чем раньше. На едином портале технического присоединения портал-тп.рф бизнесмены и частные лица могут узнать, где подключиться, какие для этого нужны документы, и с помощью электронной подписи пройти всю процедуру в режиме он-лайн. По сути, работников сетевой компании они видят, когда те приезжают подключать объект к электроснабжению. Первый полностью дистанционный договор в электронном виде был заключен в прошлом году в Подмосковье.

Еще одним благоприятным фактором для ведения бизнеса стало снижение стоимости льготного подключения. Льготы распространяются на тех, у кого заявленное потребление электроэнергии не превышает 670 кВт. Этот потолок потребления «Россети» установили в прошлом году, подняв его в несколько раз. Так что теперь льготниками можно считать почти всех предпринимателей и даже предприятия среднего бизнеса: такого объема электроэнергии, например, вполне достаточно для работы мини-пекарни.

Только за 9 месяцев этого года в стране исполнено 253 800 льготных договоров.