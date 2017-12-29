2017-12-29T01:32:19+03:00
Экономика

Электросети укрепили бизнес-рейтинг России

В международном исследовании Всемирного банка «Ведение бизнеса-2018» Россия поднялась на 5 строчек и заняла 35-е место
Михаил ГОРШКОВ
Поделиться:
Комментарии: comments4
Изменить размер текста:

Эксперты Всемирного банка оценивают, насколько благоприятны условия ведения бизнеса в той или иной стране по 11 показателям. Основным драйвером роста рейтинга страны стало подключение потребителей к системе электроснабжения. Еще в 2011 году Россия по этому показателю была на 183-м месте в мире. А сейчас входит в десятку лучших стран. Что изменилось?

Услуги «Россетей» стали доступнее. Это отметили эксперты Всемирного банка, которые проводили опрос среди российских компаний малого и среднего бизнеса. Несколько лет назад для подключения требовалось пройти 10 этапов. Причем каждый из них требовал присутствия в офисе электросетевой компании. Поэтому для многих предпринимателей путь от заявки до акта приемки составлял в буквальном смысле слова сотни километров. Сейчас, чтобы подключиться, надо сделать всего три шага. При этом необязательно приезжать с документами в офис. Оформить их можно удаленно.

В течение последних пяти лет «Россетти» активно развивают электронные сервисы, что сделало процедуру подключения намного удобнее, чем раньше. На едином портале технического присоединения портал-тп.рф бизнесмены и частные лица могут узнать, где подключиться, какие для этого нужны документы, и с помощью электронной подписи пройти всю процедуру в режиме он-лайн. По сути, работников сетевой компании они видят, когда те приезжают подключать объект к электроснабжению. Первый полностью дистанционный договор в электронном виде был заключен в прошлом году в Подмосковье.

Еще одним благоприятным фактором для ведения бизнеса стало снижение стоимости льготного подключения. Льготы распространяются на тех, у кого заявленное потребление электроэнергии не превышает 670 кВт. Этот потолок потребления «Россети» установили в прошлом году, подняв его в несколько раз. Так что теперь льготниками можно считать почти всех предпринимателей и даже предприятия среднего бизнеса: такого объема электроэнергии, например, вполне достаточно для работы мини-пекарни.

Только за 9 месяцев этого года в стране исполнено 253 800 льготных договоров.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Елена Скрынник: "Сельское хозяйство – из руин к мировому лидерству"
Чего достигла Россия, развивая свой агропромышленный комплекс, и чего еще можно добиться? Об этом в беседе с главой Института аграрной политики, экс-министром сельского хозяйства Еленой Скрынник
Совет директоров Бинбанка досрочно передал свои полномочия УК ФКБС
В период деятельности временной администрации по управлению банком, функции которой 15 декабря 2017 года были возложены ЦБ РФ на Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора» (УК ФКБС)
Новости 24
Есть чем гордиться: В сети опубликовали ролик о достижениях России в 2017 году
ДТП с автобусом у метро «Сходненская» в Москве: комментарий «Группы ГАЗ»
Суд заочно приговорил к девяти годам основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера
Песков назвал главным разочарованием года российско-американские отношения
Песков рассказал, как Путин встретит Новый год
В «Роскосмосе» подтвердили восстановление связи с ангольским спутником
МИД РФ: Россия будет убеждать США и КНДР в необходимости диалога
Жительница Калифорнии родила ребенка в продуктовом магазине
Задержан предполагаемый виновник ДТП с автобусом в Москве
Путин подписал закон о создании в России реестра коррупционеров
Центробанк отозвал лицензию у банка «Северный кредит»
Российская армия вышла на рекордные темпы перевооружения
На северо-западе Москвы автобус врезался в остановку общественного транспорта
Путин подписал закон, продлевающий программу материнского капитала
"Арсенал" победил "Кристал Пэлас" 3:2 в чемпионате Англии по футболу
Восстановлена связь со спутником "Ангосат"