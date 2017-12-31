Главные события 2017 года в мире финансов: Дорогая нефть, низкая инфляция и хайповый биткоин

СЕГОДНЯ 01:00 2017-12-29T20:17:06+03:00

Если нефть будет стоить $54 за баррель, дополнительные доходы бюджета составят 2 трлн. рублей. А если $60 за баррель - 2,8 трлн Фото: EAST NEWS

«Комсомолка» вместе с экспертами решила подвести итоги 2017 года. Произошло много неожиданного: как приятного, так и не очень

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На всех итоговых встречах чиновники экономического блока выглядят уставшими, но довольными. От чего устали и чему радуются?

НЕФТЬ ПОДОРОЖАЛА В ПОЛТОРА РАЗА

Обсуждая доходы бюджета, власти не устают повторять: «мы снизили зависимость от нефти». Но она все равно осталась. Причем сильная. Два главных показателя при прогнозе доходов - стоимость барреля и курс доллара. От них зависит, сколько рублей получит казна.

Бюджет на этот год был сверстан исходя из цены на нефть в $40. На деле она оказалась около $54 (подробнее - см. таблицу). Это снизило дефицит бюджета вдвое - до 1,7 трлн. рублей.

Причин несколько. Но основная - договоренность между Россией и картелем стран-экспортеров нефти ОПЕК. Все дружно сократили добычу, благодаря этому высокая цена на нефть сохранилась.

Прогноз на 2018

На будущий год Минфин тоже заложил консервативный прогноз - $44 за баррель. В этом случае дефицит бюджета составит 2 трлн. рублей. Но по факту цена снова может оказаться выше. И тогда либо казна выйдет в плюс, либо власти решат потратить больше денег на те или иные нужды. Скорее всего, социальные.

- Если нефть будет стоить $54 за баррель, дополнительные доходы бюджета составят 2 трлн. рублей. А если $60 за баррель - 2,8 трлн., - пояснил глава Минфина Антон Силуанов на итоговом брифинге. - То есть, есть шанс, что бюджет из дефицитного превратится в профицитный.

Напомним: сейчас цена - $66 за баррель.

ИНФЛЯЦИЯ - НИЖЕ 3%

В это не верил никто. Даже в Центробанке сомневались, когда несколько лет назад поставили перед собой такую цель - опустить инфляцию до 4% в год. Мы в России привыкли к быстрому росту цен. А тут - уровень, близкий к США и европейским странам.

В итоге финансовый блок даже перевыполнил планы. По данным Росстата на 25 декабря, с начала года инфляция составила 2,5%. И вряд ли за оставшиеся дни этот показатель сильно изменится. Это самый низкий уровень инфляции за всю постсоветскую историю страны.

С одной стороны, низкая инфляция - это хорошо. Будут постепенно снижаться и ставки по кредитам. С другой, резкое снижение инфляции означает, что спрос на товары и услуги очень низкий, а это свидетельствует о кризисе и низких доходах населения.

Прогноз на 2018

В Центробанке считают, что ключевая ставка (она за год упала с 10% до 7,75% годовых) будет понижаться и дальше. Это повысит спрос на более дешевые кредиты. Больше денег окажется в экономике, что может вызвать рост цен. Поэтому на ближайшие три года цель остается прежней - 4% годовых. Чтобы не было резких скачков. В ЦБ считают, что сначала нужно добиться стабильности, а уже потом идти дальше.

В Центробанке считают, что ключевая ставка будет понижаться и дальшеФото: Анастасия ОСИПОВА

МИНФИН ВЫПУСТИЛ НАРОДНЫЕ ГОСОБЛИГАЦИИ

В 2017 году государство стало снова занимать деньги у населения. В июне этого года на рынок вышли так называемые «народные гособлигации». Их можно купить в крупных госбанках. Доходность хорошая - 8- 9% годовых. Большинство банков по своим вкладам предлагают меньше. И главный плюс этой истории - такая прибыль фиксируется на три года. Это выгодно, потому что ставки по вкладам будут неизменно падать.

Первый выпуск гособлигаций раскупили примерно за полтора месяца. Потом запустили еще две волны. Как пояснили «КП» в Минфине, на конец ноября банки продали ценных бумаг на 37,6 млрд. рублей. Чиновников смущает только один факт - массовыми эти финансовые инструменты не стали.

Прогноз на 2018

Резервный фонд в стране в начале следующего года опустеет и прекратит свое сущетвование. Но не беда: деньги на погашение дефицита начнут брать из другой кубышки - Фонда национального благосостояния. Там пока 4 трлн. рублей. Но не все эти средства можно взять оттуда в любой момент. Значительная сумма вложена в долгосрочные проекты, и вернуть деньги быстро не получится.

Поэтому Минфин планирует активнее занимать деньги как за рубежом, так и внутри страны. В 2018 году государство продолжит выпускать гособлигации для населения. Но, как заявил корреспонденту «КП» Антон Силуанов, возможно, чиновники снизят ценз, чтобы привлечь массового инвестора. Сейчас нижний порог входа - 30 тысяч рублей. Его могут уменьшить - например, до 10 тысяч рублей. Но окончательное решение пока не принято.

БАНКИ НЕ СПРАВИЛИСЬ С УПРАВЛЕНИЕМ

Чистка банковского сектора в 2017 году продолжилась. Каждую неделю лишались лицензии 1-2 небольших банка. У крупных тоже были проблемы. Они начались во второй половине года. В июле обанкротился банк «Югра», в котором граждане держали на вкладах 180 млрд. рублей. Позже обнаружились проблемы в трех банках из Топ-12. Бинбанк, ФК «Открытие» и Промсвязьбанк активно наращивали сеть офисов, проводили рекламные кампании, привлекали клиентов. И не справились с растущими обязательствами. Центробанку пришлось срочно придумывать механизм спасения. Банкротить такие организации нельзя — слишком много вкладчиков. В итоге создали Фонд консолидации банковского сектора. Сейчас все три банка находятся там - на финансовом оздоровлении за государственный счет. Но для клиентов никаких последствий - банки работают в штатном режиме.

Прогноз на 2018

Как заявил в интервью «КП» зампред ЦБ Василий Поздышев, отвечающий за надзор, российская банковская система прошла «самую тяжелую фазу очищения». Но понадобится еще два-три года, чтобы избавить отрасль от последних мошенников. Поэтому банкротства и отзывы лицензий продолжатся. Тем не менее клиенты всех банков защищены системой страхования вкладов. Она гарантирует возврат средств до 1,4 млн. рублей.

КРИПТОЛИХОРАДКА

Это, наверное, главный сюрприз уходящего года. Раньше криптовалютами интересовались единицы наиболее продвинутых программистов и инвесторов. Никто не понимал, зачем они нужны и как ими пользоваться. Биткоин и его «коллеги» стали дико популярными после того, как некоторые страны разрешили их использование. Более того, создатель одной из криптовалют даже поучаствовал в международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге. Тогда многие подумали, что новой технологии дали зеленый свет. И пошел ажиотаж (или, как сейчас модно говорить, хайп). За год стоимость биткоина выросла в 20 раз.

С чего вдруг такой резкий рост? В основном из-за спекуляций. Почуяв быстрые деньги, многие решили попытать счастья в этой компьютерной игре. Рост спроса привел к феерическому росту стоимости. Спекулянтов не смущает, что биткоин до сих пор не получил легального статуса, что нет регулятора, который гарантировал бы защиту инвесторов. Сверхприбыли перекрывают любые сомнения. Но в этом кроется и главная опасность. В любой момент этот пузырь может лопнуть, считают эксперты.

За год стоимость биткоина выросла в 20 разФото: EAST NEWS

Прогноз на 2018

Эксперты по-разному оценивают перспективы криптовалют. Одни считают, что в ближайшие 5 - 10 лет они полностью заменят обычные деньги - «похоронят доллар и всю привычную финансовую систему». Другие относятся скептически. Возможно, биткоин станет одним из финансовых инструментов - наравне с золотом, долларом, акциями или фьючерсами. Но будет ли он таким дорогим, как сейчас, большой вопрос.

- Идет генерация некоей дополнительной денежной массы. При этом спрос на нее сложно спрогнозировать. Ситуация больше напоминает огромное казино с постоянно прибывающими участниками, где люди играют друг с другом, - считает Алексей Астапов, зампред правления УК «Арсагера».

Один из топ-менеджеров Центробанка в приватной беседе с корреспондентом «КП» сравнил биткоин и другие криптовалюты с детищем Мавроди.

- И биткоин, и МММ продают одно и то же - мечту. Желание очень быстро разбогатеть, не прикладывая никаких усилий, - пояснил госбанкир. - Но рано или поздно пирамида рушится.

Как изменялась цена на нефть...

По данным Finam.ru на 27 декабря. Нефть марки Brent.

... и дорожал биткоин

По данным Finam.ru на 27 декабря.

Снижение инфляции за последние 10 лет