Просто невероятно: самые многообещающие медицинские исследования 2017 года

30 Дек. 17:00 2017-12-30T17:54:37+03:00

Обратное старение возможно, холестерин полезен, витамин С в 10 раз эффективнее препаратов в борьбе с раком, соль человеку необходима...

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Можно с уверенностью говорить, что новый 2018 год будет лучше, чем предыдущий. Хотя бы потому, что в 2017-м ученые сделали множество многообещающих открытий в области медицины. Благодаря им перед нами открываются перспективы долголетия, крепкого здоровья и естественного омоложения.

РАЗРУШЕНИЕ МИФОВ О ДИЕТЕ

В «Руководстве по питанию для американцев 2015-2020» говорится, что здоровая сбалансированная диета должна включать в себя разнообразные фрукты и овощи, цельные зерна, обезжиренные молочные продукты, белковые продукты, растительные масла и ограничивать насыщенные и транс- жиры. А также сводить до минимума сахар. Плюс к этому, к сбалансированной диете должны прилагаться регулярные тренировки.

Открытие, сделанное в 2017 году учеными из Университета Отаго в Новой Зеландии, подтверждает важность фруктов и овощей в ежедневном рационе человека. Авторы исследования доказали, что это улучшает психологическое здоровье всего за 2 недели.

Участники, принимавшие участие в исследовании в качестве добровольцев, увеличили потребление фруктов и овощей в среднем в 3,7 раза от своей привычной суточной нормы в день и питались так на протяжении 2 недель. После чего замеры зафиксировали у них значительные улучшения по медицинским показателям. Авторы исследования также отмечают, что "участники эксперимента продемонстрировали улучшение жизненных сил, мотивации и жизненной активности".

ОСТОРОЖНЕЙ С БЕЗГЛЮТЕНОВОЙ ДИЕТОЙ!

Люди с целиакией или непереносимостью клейковины часто питаются по принципам безглютеновой диеты. Однако новые исследования 2017 года показали, что диеты с крайне низким содержанием клейковины могут иметь нежелательные последствия для организма человека - в частности, повысить риск развития диабета 2 типа. Не говоря уже о том, что пациент лишается пользы от цельных зерен, которые, как считается, уменьшают риск ишемической болезни сердца.

Такие результаты были представлены на научных сессиях Американской кардиологической ассоциации по эпидемиологии и профилактике / Образ жизни 2017 года.

Диеты с крайне низким содержанием клейковины могут иметь нежелательные последствия для организма человекаФото: Михаил ФРОЛОВ

Там же сообщалось, что безглютеновые диеты могут увеличить действие токсичных металлов. Дело в том, что рисовая мука, которая обычно используется в качестве заменителя клейковины, может биоаккумулировать мышьяк и ртуть из воды, почвы и удобрений.

Исследователи обнаружили, что у людей, придерживающихся безглютеновой диеты, уровень ртути в крови на 70 процентов выше, а уровень мышьяка в моче увеличен почти в два раза.

О ПОЛЬЗЕ ФИЗИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ

В Руководстве по физической активности для американцев говорится, что наибольшая польза для здоровья от физических упражнений достигается, если человек занимается по меньшей мере 150 минут в неделю.

А исследование проведенное MNT в сентябре 2017 года, показало, что тренировки продолжительностью по 30 минут 5 раз в неделю могут предотвратить одну из каждых 12 смертей, а также один из каждых 20 случаев сердечно-сосудистых заболеваний, включая сердечный приступ, сердечную недостаточность и инсульт.

Исследования также подтверждают, что ходьба всего 2 часа в неделю связана с меньшим риском смертности. И может помочь предотвратить депрессию.

Наибольшая польза от физической активности достигается, если человек занимается по меньшей мере 150 минут в неделю.Фото: Олег УКЛАДОВ

ДОСТИЖЕНИЯЯ В ОБЛАСТИ ИССЛЕДОВАНИЙ РАКА

В 2017 году в поисках новых стратегий по предотвращению и лечению рака было сделано сразу несколько прорывов. На которые медицинское сообщество делает большую ставку, так как только в США ежегодно диагностируется около 1,6 миллиона новых случаев рака, и около 600 000 человек умирает от этой болезни. В России каждый год раком заболевает 500 000 россиян, каждый пятый из заболевших умирает в первый же год после постановки диагноза.

На фоне этого ученые сделали открытие, демонстрирующее, что полиовирус убивает раковые клетки и ингибирует (подавляет) рост опухоли. Об этом ссобщается в журнале Science Translational Medicine.

Другой способ лечения рака заключается в том, что медики используют специально разработанный метод (CICD), он атакует раковые клетки, а параллельно с этим иммунная система уничтожает оставшиеся зараженные клетки, которым удалось уклониться от CICD. Когда этот метод был протестирован в лаборатории на опухолях колоректального рака, почти все раковые клетки были убиты.

Способность рака метастазировать - или отрываться от одной части тела и распространяться в другие области - является основным препятствием для лечения рака. В 2017 году исследователи получили новое представление о том, как можно остановить этот процесс. Как показало исследование, инъекция молекулы под названием HET0016 предотвращает свободное движение раковых клеток в течение 48 часов (подробнее об открытии).

И еще одно неожиданное открытие 2017 года, которое удивило не только своей эффективностью лечения, но и дешевизной. Ученые смогли доказать, что витамин С в 10 раз эффективнее в борьбе в раковыми клетками, чем экспериментальные препараты.

Полиовирус убивает раковые клетки и ингибирует рост опухоли.Фото: EAST NEWS

РЕВЕРСИВНОЕ (ОБРАТНОЕ) СТАРЕНИЕ

Исследование, опубликованное в BMC Cell Biology, показало, что химические вещества, подобные ресвератролу (находится в темном шоколаде и красном вине), могут омолодить старые клетки. Как оказалось, эти компоненты заставляют старые клетки делиться, тем самым образуя клетки молодые.

«Когда я увидела результат, то долго просто не могла в это поверить. Эти старые клетки на самом деле выглядели как клетки молодого человека. Это было похоже на волшебство», говорит ведущий автор исследования д-р Ева Латорр из Эксетерского университета (Великобритания).

Параллельно с этим в июле Медицинский колледж Альберта Эйнштейна в Нью-Йорке провел исследование, в ходе которого было проанализировано, как стволовые клетки из области мозга под названием гипоталамус играют определенную роль в процессе старения человека. Как известно, с течением времени работа стволовых клеток мозга постепенно снижается, что влияет на скорость остальных процессов, протекающих в организме. Группа исследователей обнаружила, что, добавляя свежий запас стволовых клеток к гипоталамам мышей, можно замедлить процесс старения.

Реверсивное старение возможно!Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ХОЛЕСТЕРИН ПОЛЕЗЕН

Долгое время врачи были убеждены, что насыщенный жир забивает артерии и приводит к ишемической болезни сердца. Однако итоги исследования, опубликованные в Британском журнале спортивной медицины, говорят о том, что это заблуждение.

Исследование, проведенное специалистами Университета Коннектикута в Мэнсфилде, показало, что забитые артерии могут быть результатом работы определенных бактерий, а не только итогом жирной диеты. Эти бактерии обитают во рту человека, а также в кишечнике.

Авторы исследования рекомендуют забыть наконец страшилки про вредный холестерин и просвещать население, рассказывая о существовании двух типов холестерина (хороший и плохой) и пропагандируя холестерин липопротеинов высокой плотности (относится к хорошему) как средство от инсульта и сердечных заболеваний.

СОЛЬ НЕОБХОДИМА

Связь между потреблением соли и высоким кровяным давлением также была поставлена учеными под сомнение. Одно из исследований, представленных на Совещании экспериментальной биологии 2017 года в Чикаго, продемонстрировало, что нет никаких доказательств того, что диета с низким содержанием натрия имеет преимущество для артериального давления по сравнению с питанием с обычной дозировкой соли.

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