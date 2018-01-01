Галина Золина: «Мода на юристов и экономистов уходит, восходит звезда технологов и инженеров»

1 Янв. 2018 2018-01-01T22:05:47+03:00

Галина Золина всегда открыта для общения и часто встречается со студентами в неформальной обстановке. Фото: timacad.ru

И. о. ректора Тимирязевской академии рассказала, какие профессии сейчас наиболее востребованы в агропромышленной отрасли

Изменить размер текста: A A

В наступившем году Тимирязевскую академию ждет немало перемен и планов, которые руководству вуза предстоит претворить в жизнь. О том, чем сегодня живет Тимирязевка, каких специалистов готовит, и какие профессии сейчас наиболее востребованы в агропромышленной отрасли, рассказала и. о. ректора вуза Галина Золина.

По словам Галины Дмитриевны, в ближайшее время на рынке труда увеличится спрос на специалистов, владеющих новыми технологиями производства и переработки сельхозпродукции. Тимирязевка чутко следит за изменениями в рейтингах самых востребованных в агропромышленной отрасли профессий и помогает студентам приобрести именно те специальности, которые сейчас необходимы:

- Мы понимаем, что переработка сельхозпродукции – конек сегодняшнего времени. Мода на юристов и экономистов уходит, мы это чувствуем по снижению интереса абитуриентов к данным профессиям. Восходит звезда технологов и инженеров, - рассказала Галина Золина в интервью газете «Сельская жизнь».

В Тимирязевской академии создаются все условия для того, чтобы студенты постигали тонкости профессии не только в теории, но и на практике.

- Тимирязевка объединена с Институтом природопользования и агротехническим институтом имени Горячкина. Каждый из них имеет свой профиль, что стало хорошим дополнением к существующим у нас направлениям обучения, - рассказывает и. о. ректора академии. - Сегодня Тимирязевка имеет уникальный, очень большой кампус: общежития, столовые, оздоровительный комплекс, спортивные площадки. У нас 550 гектаров земли, на которых созданы такие условия для студентов, когда в шаговой доступности находятся учебные здания, где они получают теоретические знания, и лаборатории, теплицы, овощные станции, где проходят практические занятия. В самом центре Москвы, получается, размещены сельскохозяйственные полигоны.

В наступившем году к сельхозугодьям Тимирязевки добавится отреставрированное учебно-лабораторное здание селекции овощных культур. Его собираются открыть совсем скоро - сейчас в здании монтируется современное оборудование, готовятся помещения для работы студентов. У Тимирязевки есть своя молочная мини-ферма, и в будущем в академии планируется построить еще и молокозавод для студентов технологического факультета – чтобы они изучали технологии переработки молочной продукции.

В Тимирязевской академии создаются все условия для того, чтобы студенты постигали тонкости профессии не только в теории, но и на практике. Фото: timacad.ru

Особое внимание в академии уделяется повышению интереса к аграрным профессиям у будущих абитуриентов.

- Другое направление, которое нас интересует, – проведение аграрных олимпиад школьников. Нас в этом поддерживает Министерство образования и науки России и вице-премьер Ольга Юрьевна Голодец, - рассказывает Галина Золина. - Надеюсь на встречу с Виктором Антоновичем Садовничим, чтобы обсудить подробности, одна из них – приоритет призерам и победителям олимпиад при поступлении в аграрные вузы.

В 2017 году при наборе студентов по итогам ЕГЭ Тимирязевская академия поднялась с 58 баллов в прошлую кампанию до 62 баллов в этом году. Тимирязевка отстает от общероссийских показателей среди вузов на 6 баллов, поэтому работу по профориентации в главном аграрном планируется усилить.

По словам Галины Золиной, руководство РГАУ-МСХА открыто к любым предложениям и замечаниям со стороны студентов и абитуриентов.

- Я вообще очень демократичный руководитель, у меня открыты двери для всех, - говорит Галина Дмитриевна, - Я дала свои телефоны всем студентам, не говоря уже об ученых и преподавателях. Ребята, кстати, шлют мне разные СМС-сообщения с вопросами, пожеланиями, порой, и среди ночи. У нас работает электронная почта. Мы регулярно проводим встречи с коллективом, расширенные совещания ректората, где собираются все руководители подразделений вуза, деканы факультетов, заведующие кафедрами. Я открыта для диалога.