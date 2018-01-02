2018-01-03T03:44:42+03:00
Спорт

Криштиану Роналду выложил в соцсетях фото со своими главными трофеями

На второй день нового года португальский футболист придался лирическому настроению [фото]
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Криштиану Роналду выложил фото в сетях с главными трофеями за всю карьеру.Криштиану Роналду выложил фото в сетях с главными трофеями за всю карьеру.Фото: REUTERS
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В чемпионате Испании по футболу до 4 января - перерыв, и многие знаковые игроки лиги отмечают новогодние и рождественские праздники в кругу семьи. Криштиану Роналду проводит небольшой отпуск у себя в Мадейре и на второй день наступившего 2018 года выложил в Инстаграме достаточно эффектную фотографию со своими главными индивидуальными трофеями, которые он выиграл за свою карьеру.

На одном кадре - приз лучшему игроку года по версии ФИФА, пять "Золотых мячей", две награды ФИФА "The Best", четыре "Золотые бутсы", три приза УЕФА как лучшему игроку года в Европе. Все эти титулы Роналду уместил в одном кадре, оставив достаточно лирическую подпись под снимком:

- Играя на улицах Мадейры, я мечтал стать топ-футболистом, но не мог представить, что однажды смогу сделать такое фото. Этот момент я посвящаю всей своей семье, друзьям, одноклубникам и тренерам, всем тем, у кого я учился, и всем, кто работает в клубе («Реал») и сборной Португалии. Особая благодарность моим болельщикам. Это и ваши трофеи.

За первые восемь часов, прошедших с момента публикации снимка, кадр собрал уже 3,7 миллиона лайков.

cristianocristiano
Криштиану Роналду выложил в соцсетях фото со своими главными трофеями
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