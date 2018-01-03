Алёна Хмельницкая улетела на Гоа с 34-летним возлюбленным

3 Янв. 2018 2018-01-03T22:04:25+03:00

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В браке с режиссёром Тиграном Кеосаяном Актриса Алёна Хмельницкая прожила более 20 лет. У знаменитостей есть 23-летняя дочь Александра и 7-летняя дочь Ксения. В 2014 году Хмельницкая и Кеосаян официально расстались. Сейчас режиссёр счастлив с журналистом Маргаритой Симоньян.

alxmel А у моего Сашки сегодня День Рождения!!! Я люблю его очень ! Хочу , чтоб он был счастлив !!!#деньрождениялюбимого #ура #ура #яверювсказки #мойрыцарь #всемлюбви #ценитемоменты #мы

Как выяснилось, и у 46-летней красавицы Алены Хмельницкой тоже наладилась личная жизнь.

Как рассказывает друзьям Алёна Хмельницкая, ее новый избранник очень быстро нашел общий язык с ее младшей дочерью КсюшейФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Вместе с младшей дочерью Ксюшей и со своим новым мужчиной знаменитая актриса улетела на новогодние праздники в ГОА.

Избранником Алены Хмельницкой стал 34-летний бизнесмен Александр Синюшин. Мужчина был женат, у него есть маленький сын.

alxmel День Рождения продолжается )) Урааа!!! Поплыли по Дунаю! #будапешт #деньрождениясашки #мы #прекрасныйдень #история #прогулки #создавайтевоспоминания #засашку #кораблик #поплыли #экскурсияподклассику

Как рассказывает друзьям Алёна Хмельницкая, ее новый избранник очень быстро нашел общий язык с ее младшей дочерью Ксюшей. Мол, это было решающим аргументом для актрисы. Дескать, только после этого Хмельницкая согласилась на гражданский союз с Синюшиным.