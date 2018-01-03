Алёна Хмельницкая улетела на Гоа с 34-летним возлюбленным
В браке с режиссёром Тиграном Кеосаяном Актриса Алёна Хмельницкая прожила более 20 лет. У знаменитостей есть 23-летняя дочь Александра и 7-летняя дочь Ксения. В 2014 году Хмельницкая и Кеосаян официально расстались. Сейчас режиссёр счастлив с журналистом Маргаритой Симоньян.
Как выяснилось, и у 46-летней красавицы Алены Хмельницкой тоже наладилась личная жизнь.
Как рассказывает друзьям Алёна Хмельницкая, ее новый избранник очень быстро нашел общий язык с ее младшей дочерью КсюшейФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
Вместе с младшей дочерью Ксюшей и со своим новым мужчиной знаменитая актриса улетела на новогодние праздники в ГОА.
Избранником Алены Хмельницкой стал 34-летний бизнесмен Александр Синюшин. Мужчина был женат, у него есть маленький сын.
Как рассказывает друзьям Алёна Хмельницкая, ее новый избранник очень быстро нашел общий язык с ее младшей дочерью Ксюшей. Мол, это было решающим аргументом для актрисы. Дескать, только после этого Хмельницкая согласилась на гражданский союз с Синюшиным.
Избранником Алены Хмельницкой стал 34-летний бизнесмен Александр СинюшинФото: Личная страничка героя публикации в соцсети