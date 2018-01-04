Численность бездомных в Германии превысила миллион и стала максимальной с 2000 года

4 Янв. 2018 2018-01-04T14:48:47+03:00

В том числе количество беженцев без личного жилья с начала миграционного кризиса возросло в 1,5 раза — до 686 тысяч человек

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Численность бездомных в ФРГ стабильно растёт последние 10 лет и достигла максимальных значений за весь XXI век, составив 520 тыс. человек по оценкам на начало 2018 года. Однако эта цифра дана без учёта «лиц с миграционным прошлым», которых стали указывать отдельной строчкой лишь в статистике за последнюю трёхлетку, когда после событий на Ближнем Востоке усилился приток мигрантов в ЕС (и, прежде всего, в одну из самых богатых стран Евросоюза — Германию). Так вот, за это время численность бездомных мигрантов в федеративной республике возросла в полтора раза — до 686 тыс. человек. (Подчеркнём, речь идёт не обо всех мигрантах в ФРГ вообще, а лишь об имеющих трудности с жильём.)

Такие цифры приводит портал Statista.com — один из крупнейших профильных ресурсов Сети, собирающий информацию о социально-экономических показателях различных стран мира из более чем 18 тысяч открытых источников. Бизнес-модель данного проекта — продажа эксклюзивной и самой свежей статистики через платную подписку. Его штаб-квартира находится в Гамбурге, поэтому резонно предположить, что данные по родной для себя Германии Statista старается предоставлять максимально полно и объективно.

В то же время, хотя в оригинальной публикации используется термин «Wohnungslosen» (бездомные), называть всех этих людей «бомжами» не совсем корректно. Речь идёт о лицах, не имеющих постоянного жилья в собственности или долгосрочной аренде. «Временное пристанище» у большинства из них есть — в ночлежках, лагерях для беженцев, многоместных комнатах в общежитиях за казённый счёт; а «живёт на улице» в буквальном понимании этих слов лишь часть из таких людей.

В итоге, если сложить первый и второй показатель — 520 тысяч «коренных» бездомных и 686 тысяч «с миграционным прошлым» — получается внушительная величина в 1,206 млн людей в социально опасном положении на начало 2018 года в ФРГ.