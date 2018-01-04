Спортивный суд разрешил российским скелетонистам и бобслеистам принимать участие в международных стартах

4 Янв. 2018 2018-01-04T16:50:38+03:00

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В четверг, 4 января, было озвучено решение Спортивного арбитражного суда по делу российских бобслеистов и скелетонистов. Специальная комиссия Международной федерации бобслея (IBSF) и скелетона ранее допустила наших спортсменов до международных стартов, но руководство решило подать обжаловать этот вердикт в суде.

И вот теперь в релизе CAS отмечается, что для рассмотрения данной апелляции у него нет никакой юрисдикции, поэтому жалоба была отклонена. Как следствие - российские скелетонисты Александр Третьяков, Елена Никитина, Мария Орлова, Ольга Потылицына, бобслеисты Ильвир Хузин, Александр Касьянов, Алексей Пушкарев, смогут выходить на старт Кубка мира и Кубка Европы.

Ранее все они были пожизненно отстранены от участий в Олимпиаде. Но теперь же решение приняли в нашу пользу. Напомним, что в отношении российских спортсменов-"зимников" в начале декабря были наложены беспрецедентные санкции после того, как МОК объявил о допуске наших атлетов под нейтральным флагом. А комиссия Освальда стала "под копирку" принимать решения в отношении российских спортсменов на основе слов беглого информатора WADA Григория Родченкова.