Как разведка США Белый дом дурачит

7 Янв. 2018 2018-01-07T12:53:35+03:00

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Помните тот «легендарный» шарлатанский фокус с пробиркой, который показывал американский генерал Пауэлл в стенах ООН?

Демонстрируя эту пробирку, он нагнетал страсти:

"Для того, чтобы парализовать работу Конгресса США, потребовалось всего лишь около одной столовой ложки порошка сибирской язвы, а в Ираке есть тысячи таких ложек». А потом оказалось, что данные, которые разведка США предоставила Белому дому, были вероломной брехней.

Вот что об этом в свое время говорил Президент России Владимир Путин:

"Весь мир видел как госсекретарь США Колин Пауэлл демонстрировал в Совбезе ООН доказательство того, что в Ираке есть оружие массового уничтожения, помахивая пробиркой с каким-то стиральным порошком. В конце концов, войска США вошли в Ирак (2003 г.), повесили Садама Хусейна, а потом выяснилось, что никаких средств массового уничтожения в Ираке не было и нет".

А Пауэлл уже через год признался, что обнародованные им данные «были во многом неточными, а иногда и сфальсифицированными».

За время вторжения войск США и их союзников в Ирак там погибло более миллиона человек.

А потом и бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр публично стал скулить: мол, «ошибочка вышла», мы слишком доверились данным разведки США, посылая и свои войска на войну в Ирак. Более того! Он признал, что появление группировки "Исламское государство" (запрещенной в России террористической организации) стало одним из ее последствий.

Похоже, что одурачивание Белого дома и союзников США давно стало своего рода «хобби» американской разведки. Политизируя свою ложь, она то раздувает масштабы угроз, то наоборот – уменьшает их. Попасть в «десятку» не получается. Но иногда американские «рыцари плаща и кинжала» все же (хотя и сквозь зубы) принают свои промашки. Вот и сейчас спецслужбы США, оказывается, считают своим провалом успешную реализацию ракетно-ядерной программы Северной Кореи. Об этом сообщила многознающая газета The New York Times со ссылкой на свои источники в ЦРУ.

Оказывается, «Вашингтон недооценил целеустремленность лидера КНДР Ким Чен Ына». В начале срока президента США Дональда Трампа разведка успокаивала его, утверждая, что у Соединенных Штатов есть как минимум четыре года, чтобы замедлить разработку КНДР ракеты, которая могла бы доставить ядерную боеголовку до американской территории. А теперь, по мнению спецов ЦРУ, оказывается, что северокорейкая ракета «Хвасон» достанет и до Вашингтона, и до Нью-Йорка. А ведь еще вчера Трамп слышал от своих разведок совсем другое. Как тут не подумаешь: а не дурачит ли и на сей раз ЦРУ своего президента? Ведь этот «плач о провале» раздался именно в тот момент, когда Пхеньян и Сеул решили вести переговоры, а Ким Чен Ын ясно дал понять, что американцы «должны покурить в сторонке»?

Элетронный адрес автора: baranez@kp.ru

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