В «Русском доме» в Давосе обсудят отношения России и США

10 Янв. 2018 2018-01-10T13:12:56+03:00

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23 января 2018 года, в дни проведения Всемирного экономического форума, свои двери откроет официальная российская резиденция «Русский дом» в Давосе. Проект является площадкой для продвижения российских инициатив среди представителей международных деловых и официальных кругов, собирающихся в швейцарском Давосе (23-26 января 2018 года). Официальную правительственную делегацию в 2018 году возглавит вице-премьер Аркадий Дворкович.

«Русский дом» в Давосе так же, как и в предыдущие годы, привлекателен для гостей и участников форума своей насыщенной деловой программой, которая затрагивает актуальные вопросы развития современного мира и презентует успешный опыт диалога России с международным сообществом. Организатор «Русского дома» в Давосе - Фонд «Росконгресс» - подготовил функциональное мультиформатное пространство для обширной деловой повестки мероприятия.

Первый день работы «Русского дома» будет посвящен информационным технологиям. В панельной дискуссии «Россия и информационные технологии - день сегодняшний» примут участие министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров и лидеры крупнейших компаний IT-сектора. Президент АО «ЭР-Телеком Холдинг» Андрей Кузяев, генеральный директор «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский и другие обсудят широкий спектр вопросов: от блокчейна и финтеха до кибербезопасности и технологий для умных городов.

Во второй день главы международных топливно-энергетических компаний встретятся за дискуссионным столом, чтобы обсудить конкурентоспособность России на мировом энергетическом рынке. Леонид Михельсон, председатель правления ПАО «НОВАТЭК», Вагит Алекперов, президент ПАО «ЛУКОЙЛ», Рамеш Абишек, глава департамента промышленной политики и продвижения Министерства промышленности и торговли Республики Индии, Ульрих Шписсхофер, главный исполнительный директор международного концерна ABB и другие участники дискуссии обсудят потенциал развития ТЭК России и дальнейшие пути кооперации в современном разрозненном мире.

25 января, в третий день работы «Русского дома» в Давосе, при поддержке Американо-российского делового совета (АРДС) пройдет встреча «Двусторонние отношения Россия - США: год спустя». Отношения между нашими странами за последний год описывались как «в разной степени сложные». Что может послужить основой для улучшения отношений, и на какие шаги должны пойти лидеры России и США для укрепления взаимного доверия? Какова должна быть роль бизнеса в этих процессах? - эти и другие вопросы встанут на повестке перед участниками дискуссии.

В рамках проекта «Русский дом» в Давосе пройдет фотовыставка «Объективная благотворительность», организованная совместно Фондом «Росконгресс» и Форумом Доноров. Конкурс «Объективная благотворительность» был объявлен 6 лет назад с целью привлечь внимание общества, власти и СМИ к непростой, но очень важной работе людей, которые каждый день стараются менять этот мир к лучшему. За шесть лет конкурса в нем приняли участие более 700 таких фотоисторий. Лучшие из них представлены на этой выставке. Развитию новых подходов к социальному инвестированию и благотворительности, положительному влиянию данных явлений на общество и бизнес будет посвящена сессия «Русского дома» в Давосе.