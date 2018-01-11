2018-01-11T14:45:34+03:00
Наука

Древнейшее изображение космического катаклизма обнаружено в Гималаях

Доисторические астрономы, жившие более 5 тысяч лет назад, запечатлели на камне взрыв сверхновой
Владимир ЛАГОВСКИЙkpnauka
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До нас дошлло сообщение о космическом катаклизме, "отправленное" более 5 тысяч лет назадДо нас дошлло сообщение о космическом катаклизме, "отправленное" более 5 тысяч лет назад
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Индийские ученые из Института фундаментальных исследований Тата (Tata Institute of Fundamental Research) и их немецкие коллеги из Астрофизического института в Потсдаме (Astrophysikalisches Institut, Potsdam) разгадали смысл наскального рисунка, который был обнаружен в Гималаях еще в 60-е годы прошлого века.

На камне нацарапана вроде бы сцена охоты – вполне распространенный сюжет для доисторического творчества. Тут и два охотника – один с луком, другой - с копьем, объект охоты – олень и собака. Все это – в нижней части композиции. А в верхней – нечто очень странное. Древний художник изобразил рядом два ярких объекта. Один – целиком, а от другого - только половину.

Древнейшее изображение взрыва сверхновой звезды

Древнейшее изображение взрыва сверхновой звезды

Исследователи почти сразу догадались, что роль «половинки» исполнила Луна, которая не стала еще полной. В таком случае что представлял из себя целый яркий объект? Он не мог быть Солнцем – Луны не было бы видно. К тому же дневное и ночное светила не появляются на небосводе столь близко друг от друга.

Единственное здравое предположение: целый объект – это сверхновая звезда, облако взрыва которой предстает в виде яркого шара.

Взрыв сверхновой образует огромный светящийся шар

Взрыв сверхновой образует огромный светящийся шар

Майянк Вахия (Mayank Vahia) - руководитель группы астрономов, разгадавших древний ребус, сообщил в журнале Indian Journal of History of Science , что подходящая сверхновая нашлась в каталоге под кодовым обозначением HB9. Она появилась на небосводе в 3600 году до нашей эры - примерно тогда же был создан и наскальный рисунок. Шар сверхновой располагался в 2600 световых годах от Земли, был хорошо виден ночами, сиял почти столь же ярко, что и Луна.

Небывалое зрелище сильно впечатлило древнего художника. И он изобразил увиденное.

Древние астрономы изобразили реальные космические объекты

Древние астрономы изобразили реальные космические объекты

Кстати, исследователи не исключают, что наскальный рисунок имеет к охоте лишь косвенное отношение. На самом же деле персонажи сценки изображают созвездия, которые располагались на небе рядом с шаром сверхновой. Мол, на месте оленя находилось созвездие Тельца, фигура с луком – это Орион, с копьем – созвездие Рыб. А собакой помечена соседняя галактика - туманность Андромеды.

Индийский наскальный рисунок признан самым древним изображением взрыва сверхновой.

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