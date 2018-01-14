Наталья Поклонская объяснила, чем Ленин в мавзолее отличается от мощей святых

14 Янв. 2018 2018-01-14T21:28:04+03:00

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В фильме о Валааме президент России Владимир Путин выразил свое отношение к православию и мавзолею Ленина на Красной площади.

- Православная вера всегда нас сопровождала, она укреплялась, когда нашей стране, нашему народу было особенно тяжело, - сказал Путин. - Были совсем жесткие богоборческие годы, когда уничтожали священников, разрушали храмы, но ведь одновременно создавали и новую религию. Коммунистическая идеология — очень сродни христианству, на самом деле. Свобода, братство, равенство, справедливость – это же все заложено в Священном писании, это все там есть. А кодекс строителей коммунизма? Это сублимация, это примитивная выдержка из Библии, ничего там нового не придумали. Ленина положили в мавзолей — чем это отличается от мощей святых для православных, да просто для христиан? Мне говорят: «Нет, в христианском мире нет такой традиции». Как же нет? На Афон поезжайте, посмотрите, там мощи святые есть, да и здесь тоже святые мощи Сергия и Германа. То есть, по сути, ничего нового тогдашняя власть не придумала, она просто приспособила под свою идеологию то, что человечество уже давно изобрело.

На слова главы государства тут же отреагировали коммунисты. Они положительно оценили слова Путина о сходстве коммунизма и христианства. Однако депутат Госдумы Наталья Поклонская рассказала «Комсомолке», что политики специально неверно трактуют выступление президента.

- Святые Мощи - нетленные тела угодников Божиих, в них всегда присутствует чудотворная сила Святого Духа, - рассказала «КП» Поклонская. - Поэтому неверно использовать и интерпретировать по-своему слова Президента о некой параллели с мертвым телом Ульянова в мавзолее, на совести которого миллионы замученных людей. Это, на мой взгляд, является некорректным, либо осознанным искажением в свою пользу, по политическим или иным мотивам, высказанного мнения о режимах правления и попытке создания лжерелигии на определенном историческом этапе. В период этого этапа, сто лет назад, 19 января 1918 года Святой патриарх Тихон, обратившийся к большевикам во главе с Лениным, сказал: «Опомнитесь, безумцы, прекратите ваши кровавые расправы. Ведь то, что творите вы, не только жестокое дело: это поистине дело сатанинское, за которое подлежите вы огню геенскому...» (страница 60 «Православное осмысление ленинского эксперимента над Россией» В. Лавров). Поэтому, мавзолей, где лежит Ленин и является олицетворением именно того дела, о котором говорит святой, и никакого отношения к Богу и святым Мощам Божьих Угодников не имеет. Наш Президент Владимир Путин сказал: «Вера всегда нас сопровождала. Она укреплялась, когда стране нашей, народу было особенно тяжело, были совсем жесткие богоборческие годы, когда уничтожали священников, разрушали храмы...». И сегодня при помощи Президента мы восстанавливаем храмы и монастыри, которыми гордимся и бережем, понимая разницу между добром и злом.

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Президент регулярно приезжает на Валаам, в последние два года летом он проводил в монастыре даже по несколько дней, поэтому Путину и история монастыря, и его сегодняшний день известны лучше, чем многим. Более того многое в восстановлении пережившего трудные времена при социализме Валаама было сделано благодаря личной поддержке Путина. (подробно)