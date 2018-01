Россия и в самом деле оказалась «страной отдаленных уголков»

12 Янв. 2018 2018-01-12T19:10:41+03:00

Изменить размер текста: A A

Глухомань-то какая...

Двое — трое суток нужно, чтобы доехать — дойти примерно до 60 процентов территории нашей необъятной страны. До самых отдаленных ее уголков, как принято называть у нас глухомань, которой особенно много в северных и восточных регионах. Это наглядно демонстрирует так называемая «карта доступа», которую недавно обновили ученые большой международной группы, включавшей в себя специалистов из Великобритании, Голландии, Италии, США и Австралии. О чем сообщили в журнале Nature.

Новая карта досягаемости.

Исследователи работали в рамках проекта Malaria Atlas Project под руководством Даниэля Вайсса (Daniel J. Weiss) из Оксфордского университета (Big Data Institute at the University of Oxford) и при спонсорской поддержке супругов Гейтс — Билла и Мелинды (Bill and Melinda Gates).

Новая карта стало развитием предыдущей, созданной примерно 10 лет назад при содействии Мирового банка и Объединенного исследовательского центра при Еврокомиссии.

Принципиально карта не изменилась. Как и прежде ее создавали с учетом рельефа местности, демографических данных, экономических показателей и при помощи фотографий из космоса. Раскрасили в разные тона. Чем светлее участок, тем быстрее и проще можно до него добраться. Темные же — на карте они густого коричневого цвета - соответствуют глухомани. И чем темнее эта глухомань, тем дальше она от цивилизации.

Карта на глобусе.

Тон того или иного участка земной поверхности определяли, вычисляя время необходимое для того, чтобы доехать до него от какого-нибудь городка с населением не менее 50 тысяч человек. Доехать - на поезде, автомобиле, речным транспортом. Или дойти пешком - там, где транспорта вообще нет.

Самое труднодоступное место на Земле по-прежнему находится в Тибете. Это плато, расположенное на высоте 5200 метров над уровнем моря. Чтобы дойти туда по горам и ущельям от ближайшего населенного пункта Лхасы - исторической столицы Тибета - нужно аж 3 недели. А нормального транспорта там нет - только ослики. Но они передвигаются не быстрее человека.

Антарктиду в расчет не брали - здесь еще не построили городов, из которых можно было бы начать путешествие.

За время, прошедшее с появления прежней карты доступности, населенных пунктов и дорог, соединяющих их, стало больше. На планете прибавилось «светлых» точек - районов, в которых можно оказаться через час-другой после старта. А уж за двое суток можно добраться до 10 процентов земной поверхности.

Уже не «край географии», казалось бы, и самые дичайшие на планете места, например, джунгли Амазонки. Более чем в двух сутках пути от ближайшего города здесь находятся около 20 процентов территорий. Да и они связаны многочисленными водными путями.

В среднем, 80 процентов населения Земли охвачены цивилизацией — живут не более, чем в 2 часах езды от каких-нибудь городов. И чем выше доход людей, тем ближе они к городам они селятся. Среди богатых доля «приближенных» достигает 90 процентов — до города им меньше часа езды.

Отдаленность от цивилизации связана с доходами населения.

Доступность к цивилизации в разных странах разная.

Смотрю на «медвежьи углы» и радуюсь

Россия «темна». "Яркое" исключение - клин транссибирской железнодорожной магистрали. Столько труднодоступных мест, как в нашей стране, можно найти разве что на севере Канады. Или в Дании - за счет Гренландии. Встречаются они в пустыне Сахара и в центральных областях Австралии.

Как подчеркивают создатели карты, «темные» участки свидетельствуют не только о том, что туда трудно добраться. Но еще и о том, насколько сложно местным жителям, если они там есть, найти работу, приобщиться к благам цивилизации, к медицинской помощи, образованию. Да и самим выбраться в более обжитые места.

Прежняя карта с основными морскими путями.

Но с другой стороны…Наверное, обилие «медвежьих углов», не испорченных техническим прогрессом и народонаселением, полезно для планеты в целом. И в этом смысле остальной мир должен бы нас благодарить за бережное отношение к окружающей среде. Вон - на Европу, США, Индию, Китай, Японию смотреть страшно: без труда доступен любой уголок. Прямо тревога охватывает за дикую природу. Кругом — цивилизация. Расползается, как плесень по яблоку.

Кстати, исследователи и сами выразили озабоченность: потенциальное воздействие человека на окружающую среду усиливается год от года.