Юнна Мориц: «Чтобы крыльям по земле не волочиться»

15 Янв. 2018 2018-01-15T20:42:28+03:00

А началось все с того, что Юнна Петровна получила по электронной почте письмо от своего друга по Фейсбуку Фото: Александр ГАМОВ

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Несколько часов назад в Фейсбуке появился «мгновеник» Юнны Мориц, который от всех других необычных новелл Поэтессы отличается необычностью еще большей.

А началось все с того, что Юнна Петровна получила по электронной почте письмо от своего друга по Фейсбуку.

Впрочем, почитаем-ка лучше сам этот «мгновеник»… (Письмо океанолога публикуем с некоторыми сокращениями…)

«МЫ СЕГОДНЯ СПАСЛИ!

Александр Калганов — океанолог. Гидрометеорологический университет. Живёт в Санкт-Петербурге. Из города Шахты.

Сейчас он плывёт с командой, с экипажем НИС (научно-исследовательское судно) «Профессор Логачёв». Мы — друзья на Фэйсбуке, никогда не встречались, но и не расстаемся. Уплыл он в сентябре, приплывёт обратно 20-го апреля. Но при первой возможности он пускает вплавь кораблики своих замечательных писем, которые ко мне приплывают, как Божий дар сказочной Человекости.

Читайте и радуйтесь прекрасным, вечно свежим новостям, о которых — нигде ни слова, только — здесь и сейчас!

«Мы сегодня спасли двух яхтсменов из Англии. Ночью получили сигнал SOS, причём на УКВ-диапазоне, который распространяется всего на 20 миль. В этом районе нет судоходных путей, и поэтому для ребят-англичан это была большая удача, что мы проходили неподалёку. У них в шторме сорвало паруса, заклинило рулевое и образовалась течь, которую они не смогли заделать. В этом состоянии они дрейфовали уже 5-й день.

Без ложной скромности скажу, что мне довелось тоже поучаствовать в их спасении, поскольку я спускал краном катер, который их спасал и принимал их на борт. Яхту, увы, пришлось оставить. Дали РД о том, что в этом районе дрейфует яхта без экипажа, хотя, скорей всего станет либо „летучим голландцем“, либо через несколько дней она утонет, как это ни печально… На яхте были отец и сын, Барри и Люк. Я уже с ними познакомился, они теперь живут в соседней каюте. В гости пока не заходили, что не удивительно, так как их болтало очень здорово эти пять дней и досталось им здорово. Особенно это было видно по мальчишке. Ему всего 18, а отцу 54 года.

Александр Калганов — океанолог. Гидрометеорологический университет. Живёт в Санкт-ПетербургеФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Отец держался молодцом, впрочем, мальчишка тоже молодец — не ныл, просто лицо измождённое было. Но уже потихоньку отходят, водил их по-соседски на ужин. Если будет проходящее судно, которое остановится, то мы их пересадим, но скорей всего это вряд ли случится, так как в этом районе проходящих судов практически и нет. Поэтому по всей видимости они пойдут с нами до Лас Пальмаса, а мы туда зайдём только 7-го февраля. Так что у нас ещё и новые пассажиры:) Кстати, на Мартинике на этот этап к нам приехала профессор из Бразилии Наташа Стентон со своей научной программой. Теперь ей будет с кем пообщаться и кроме нас:)…

…А спасение это — тот приятный бонус, о котором можно потом с гордостью вспомнить. А оно уже второе за этот рейс. Когда шли на Мартинику к нам обратились за помощью с большого парусного судна. У них на борту у 16-летней девушки был серьёзный воспалительный процесс, наш врач проконсультировал и дал нужные антибиотики. Благодаря им девчонку успели довезти до ближайшего порта, и она сейчас жива-здорова, о чём нам дали радиограмму со словами благодарности. И вот сейчас ребят спасли от смерти. Приятно, чёрт возьми! :)

…По-прежнему жду и ждём (имею ввиду ребят из экипажа) Ваших новых стихов и Мгновеников. Не сочтите эту просьбу за наглость, но Вы, как человек, побывавший в экспедиции в Арктике, просто не можете меня и нас, находящихся в информационном вакууме, не понять. С приветом от всего экипажа НИС „Профессор Логачёв“ (и вообще — Вы себя берегите, пожалуйста, Вы нам нужны).»

А дальше — строки Юнны Мориц, сначала — прозаические и признательные: «Я просто мечтаю находиться в таком «информационном вакууме», где Александр Калганов пишет чистую правду: «Мы сегодня спасли!»

А потом — и поэтические…

* *

Ничего с тобой плохого не случится,

Всё прекрасно!.. А когда болит ключица,

Это значит, что кого-то спас над бездной

И крыло своё подставил!.. Соболезнуй

Тем, кто этого не сделал, полагая,

Что спасение — услуга дорогая!

Всё прекрасно! А когда болит ключица,

Это вся твоя судьба над бездной мчится,

Чтобы крыльям по земле не волочиться.

Юнна МОРИЦ.