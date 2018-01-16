2018-01-16T01:45:21+03:00
Дом. Семья

Забытое равенство

Неожиданная и яркая книга в жанре «люди о других людях», написанная с уважением и любопытством – это новый подход, который может многое поменять в наших отношениях с природой
Олег ЖДАНОВradiokp@radio_kp
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Результаты прочтения этой книги совершенно непредсказуемы.Результаты прочтения этой книги совершенно непредсказуемы.
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Множество веков и тысячелетий человеческая цивилизация презирала всех иных «тварей земных», считая себя божественным творением с особой миссией. Груз этой ментальной парадигмы сбросить почти невозможно. Не верите? Попробуйте искренне поверить в то, что вы не старший брат вашей таксе и синичке, сидящей на вашем балконе, а абсолютно равный им житель планеты Земля. Ничего не выйдет. Мы уже привыкли к амплуа вершины мироздания.

«ЗАПИСКИ ПРИМАТА»

«Альпина нон-фикшн», 2018

Формально перед нами книга о животных, книга о павианах и людях в Африке. Однако, на самом деле, это книга сделала качественный прорыв в общении хотя бы части человеческой цивилизации с другими обитателями нашей планеты. Неподражаемый Джеральд Даррелл собирал животных для зоопарков, Джой Адамсон со своим супругом боролись против браконьеров, защищая животных Африки, но и они не считали животных равными себе. Добрый человек защищает младших, но в этой форме добра есть в лучшем случае, снисходительность, а если быть честным – высокомерие. Роберт Сапольски – приматолог и среди животных он провел больше двадцати лет. В его взглядах на устройство мироздания, отраженных в этой книге, сделан шаг навстречу равноправию всех обитателей Земли. Когда вы прочтете строки о том, что павианов он называет «коленами Израилевыми», вы можете подумать о его странном чувстве юмора, антисемитизме или просто о спорном художественном приеме. Нет. Это лишь наглядный пример. Существенное отличие этой книги от многочисленной литературы, посвященной изучению жизни животных – иная точка отчета. Мы не опускаемся до приматов, мы не возносимся до них, мы просто равны. Сам автор, егеря и другие люди под этой обложкой - ни чем не лучше павианов, впрочем, и ни чем не хуже.

Одно из постижений текста Роберта Сапольски, именно постижение, а не декларативное утверждение, состоит в том, что у павианов есть жизнь, а не существование. Вы думали, что все кроме нас живут инстинктами удаления голода, размножения и самосохранения? Приматы Сапольски совершенно очевидно живут, реализуя эмоциональный интеллект, для осознания которого в себе у людей модно ходить на специальные курсы. Автор открывает перед нами другой мир, но это больше похоже на вынужденный переезд рожденного в Арбатских переулках на рабочую окраину, за минусом врожденного презрения. Недаром жизнь «внутри» Африки была для Роберта Сапольски детской мечтой. Неожиданная и яркая книга в жанре «люди о других людях», написанная с уважением и любопытством – это новый подход, который может многое поменять в наших отношениях с природой. В этом даже есть что-то от христианского смирения: «человек, перестань считать себя венцом творения, отбрось гордыню и признай себя животным, приматом, но признай это с гордостью». Результаты прочтения этой книги совершенно непредсказуемы. Уверен, что даже с вашей собакой вы начнете гулять с совсем иным настроением.

«Эй, Полкан, врачи советуют совершать перед сном небольшие прогулки, ты не составишь мне компанию?»

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