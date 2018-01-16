Чемпионата Европы по фигурному катанию 2018 в Москве: расписание, цены на билеты и прогнозы

16 Янв. 2018 2018-01-16T16:46:12+03:00

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Это последний крупный старт перед Олимпийскими играми, а значит и последняя возможность сказать Жене Медведевой, Алине Загитовой и все-всем-всем: удачи в Пхенчхане!

Билеты еще можно купить? Почем?

Несколько дней назад спортивные чиновники рапортовали: продано 70% билетов, и делали счастливые лица. Достижение сомнительное - месяц назад в Питере проходил чемпионат России по фигурному катанию, и там билеты были сметены подчистую! Зато в Москве можно попасть на крутую фигурку даже в последний момент: самый дешевый вход стоит 200 рублей. Впрочем, такие бросовые цены только для тех, у кого есть орлиное зрение или дедушкин военный бинокль. По таким билетам можно прийти только в среду, когда еще не будут разыгрываться медали, и занять места под самой крышей, с видом на макушки фигуристов.

На четверг уже остались билеты, которые стоят от 1000 рублей. На субботу, когда произволку будут катать девушки, остались места только в ложах и стоят они от 7500 рублей. На воскресные показательные выступления готовьте 5500. Фигурное катание, как любое искусство, требует жертв.

Среда, 17 января

Самый простой день. Утром (11:45) будет короткая программа у мужчин, и мы сможем прикинуть на что сейчас способны Михаил Коляда, Александр Самарин и вчерашний юниор Дмитрий Алиев. Коляда, конечно, котируется выше всех из них - у него уже была «бронза» Европы в прошлом году, самое время сделать еще один шаг наверх.

В 18:00 - церемония открытия. А в 19:00 свои короткие программы представят спортивные пары.

Четверг, 18 января

В 12:30 первый хит турнира - короткие программы у женщин. Оправилась ли главная золотая надежда Евгения Медведева от перелома? Насколько уверенна в себе юная Алина Загитова? Не надоело ли быть вечно второй Марии Сотсковой, которую уже называют "мисс «серебро»"? Самое время начать отвечать на эти вопросы.

В 18:55 начнут разыгрывать первые медали - пары покажут произвольные программы. У нас есть Евгения Тарасова/Владимир Морозов и Ксения Столбова/Федор Климов. Все это значит, что у нас есть и отличные шансы на победу.

Пятница, 19 января

В 12:15 танцы на льду – короткий танец.

А в 17:45 у мужчин произвольная программа. Ждем бенефиса Хавьера Фернандеса. Испанец пять лет подряд не выпускает из рук европейское «золото», и сейчас вряд ли будет иначе. Но все мысли Фернандеса об Олимпиаде, первое место на ней все еще остается его мечтой. Через месяц ему представится последний шанс. «Не думаю, что смогу продержатся еще четыре года», - говорит сам Хавьер. И наверняка он будет думать о том же, выигрывая очередной чемпионат Европы.

Суббота, 20 января

13:40 танцы на льду – произвольный танец.

18:30 Женщины – произвольная программа. Впервые Евгения Медведева и Алина Загитова столкнутся лицом к лицу на больших соревнованиях. Конечно, они знают друг друга чуть больше, чем полностью: обе - подопечные тренера Этери Тутбердзе. И та и другая не проигрывали в последнее время. Но ни разу еще Женя и Алина не сражались за одно «золото» на одном льду на одном турнире. Будут ли от их столкновения лететь искры? Лучше проверить сейчас, чем на Олимпиаде.

Воскресенье, 21 января

14:00 - показательные выступления. Прощальное шоу перед Олимпиадой-2018. Состав сборной России будет объявлен после чемпионата Европы по фигурному катанию 2018. А в воскресени будет последняя возможность показать Медведевой, Загитовой, Сотсковой, Коляде, Тарасовой и Морозовой, Столбовой и Климову и все другим, что в России за них все равно будут болеть. Несмотря на флаг и странное название команды.