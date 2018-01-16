Рассекречен отчет о деятельности «Лунохода-2» на Луне

16 Янв. 2018 2018-01-16T19:04:38+03:00

В рассекреченном отчете раскрыты далеко не все тайны "Лунохода-2"

45 лет назад советский самоходный аппарат начал колесить по нашему естественному спутнику с небывалой скоростью

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Роскосмос рассекретил документы о "Луноходе-2", который 45 лет назад был доставлен на Луну и проработал на поверхности спутника 4 земных месяца.

Как это было

«Луноход-2» доставила на Луну советская автоматическая станция «Луна-21», созданная в НПО им. С.А. Лавочкина. Стартовав с Земли 8 января 1973 года, она совершила мягкую посадку на наш естественный спутник 16 января 1973 года в половине второго ночи по московскому времени на восточном берегу Моря ясности в кратере Лемонье. В начале пятого утра (4 часа 14 минут) «Луноход-2», который весил более 800 килограммов, съехал на поверхность Луны. И отправился в долгое и пыльное путешествие продолжительность 4 месяца — 5 лунных дней (по 10 мая 1973 года). В общей сложности аппарат проехал рекордные 42 километра, передавая на Землю снимки и телевизионное изображение.

Макет "Лунохода-2" в НПО им. Лавочкина: аппарат имел внушительные размеры, весил почти как "Жигули".

Что выложили в интернет

Корпорация «Российские космические системы» отметила юбилей высадки 8-колесного аппарата тем, что выложила в широкий доступ отчет, который специалисты тогдашнего НИИ приборостроения составили примерно через год после того, как «Луноход-2» перестал выходить на связь. В отчете они проанализировали возникавшие проблемы с тем, чтобы избежать их при создании новых аппаратов для исследования Луны и других планет. Но увы, отечественные луноходы и марсоходы Землю больше не покидали.

Снимок станции "Луна-21", сделанный на Луне "Луноходом-2", съехавшим на поверхность.

Однако любознательным, возможно, будет интересно узнать подробности управления «Луноходом-2, разобраться в тонкостях работы уникальной системы связи «Сейм», с помощью которой мы первыми в мире осуществляли передачу информации в сторону Луны по оптическому лазерному каналу.

Титульный лист расскреченного отчета.

Не секрет уже, что у «Лунохода-2» сразу же вышла из строя навигационная система - «экипажу» пришлось ориентироваться по Солнцу и, что называется, осматриваясь. А положение корпуса определяли по нагрузке на колеса.

Однажды аппарат чуть не свалился с обрыва, когда остановился лишь после третьей команды с Земли. Подобные «накладки» скорее всего и погубили «Луноход-1». Он перегрелся и перестал выходить на связь.

В рассекреченном отчете специалисты сообщили, что температура внутри «Лунохода-2» повысилась до 47 градусов, но так и не объяснили, почему это случилось. Считается, что, маневрируя, аппарат зачерпнул крышкой грунт, увяз, пытаясь выбраться, и «перенапрягся».

Странно однако. В том же отчете сказано, что аппаратуру, которая была установлена на луноходе в испытаниях, нагревали гораздо сильнее. И она продолжала работать.

«Луноход-2» стал самым быстрым из советских лунных роверов. Мог разогнаться до 340 метров в час. Предшественник - «Луноход-1» двигался со скоростью 140 метров в час.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Советские луноходы видны на Луне

В 2010 году энтузиасты разглядели на Луне «Луноход-2». Нашли его на снимках, сделанных автоматическим зондом Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) посредством камеры LROC. На них видны и станция «Луна-21» и сам луноход и следы, которые он оставил.

"Луноход-2" на снимке с орбиты Луны.

«Луноход-2» совершил посадку примерно в 150 километрах от американского «Аполлона-17». И по одной из легенд, поехал к площадке, на которой в 1972 году орудовали американцы и ездили на своем самоходном экипаже. Вроде бы «Луноход-2» должен был передать на Землю изображение оставленной астронавтами техники. И подтвердить, что они там действительно были.

«Луноход-2» вполне мог добраться до «Аполлона-17», если бы не сломался.

"Луноход-2" крупнее.

Следы "Лунохода-2".

Путь, пройденный "Луноходом-2" за 5 лунных дней.

Ныне известно и место расположения «Лунохода-1», который долгое время считался пропавшим без вести. О его судьбе ничего не было известно почти 40 лет. Нашли советский аппарат исследователи из Университета Калифорнии (University of California, San Diego) под руководством профессора физики Тома Мерфи (Tom Murphy) с помощью все того же зонда LRO. И найдя, положили конец разным мистическим домыслам. Мол, «Луноход-1» похитили инопланетяне, у которых на Луне база.

Кстати, мало кто знает, но «Луноход-2» теперь не наш. В декабре 1993 года НПО им. С.А. Лавочкина продало находящиеся на Луне станцию «Луна-21» и прилагающийся к ней «Луноход-2» на аукционе Сотбис в Нью-Йорке за 68500 долларов. В нынещнем году тоже юбилей будет — 25 лет этому событию.