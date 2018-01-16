Американская гимнастка Симона Байлз обвинила в домогательствах врача сборной США

16 Янв. 2018 2018-01-16T08:03:11+03:00

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Четырехкратная олимпийская чемпионка в спортивной гимнастике Симона Байлз сделала сенсационное признание. В понедельник, 15 января, в своем личном Твиттере она заявила, что подвергалась сексуальным домогательствам со стороны бывшего врача женской сборной США Лари Нассара. Ранее он уже был приговорен к 60 годам заключения за хранение детского порно. Однако же теперь более сотни женщин обвиняют его в домогательствах. И среди них, как оказалось - Симона Байлз.

- Большинство из вас знают меня как счастливую, смешливую и энергичную девушку. Но в последнее время я чувствовала себя немного надломленной, и чем больше я пыталась заглушить голос в своей голове, тем громче он звучал. Я больше не боюсь рассказать свою историю. Я тоже являюсь одной из многих спортсменок, которые подверглись сексуальному насилию со стороны Ларри Нассара, - говорится в заявлении Симоны Байлз в ее Твиттер-аккаунте.

Как сказала сама спортсменка, ранее она не хотела говорить об этом по своим причинам. Но в том, что произошло, как заявляет сама Байлз, она не чувствует никакой вины за собой. Она отметила, что теперь следует выяснить, почему эта история с Лари Нассаром продолжалась столь долго.

Согласно последним данным, обвинения в домогательствах против бывшего врача сборной выдвинули 140 женщин. Он был врачом сборной США с 1996 по 2015 годы. Когда же вскрылась вся эта история, президент федерации гимнастики США подал в отставку.

Дело 54-летнего Лари Нассара, как ожидается, будет расмотрено уже в этом месяце.

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