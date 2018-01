Исследование: чума в Европе распространялась посредством грязных людей, а не крыс

17 Янв. 2018 2018-01-17T20:21:28+03:00

Одна из худших пандемий в истории человечества под названием “Черная смерть”, а также череда эпидемий чумы, происходивших в XIV-XIX веках были распространены с помощью человеческих блох и вшей. Об этом говорится в исследовании группы ученых из Университета Осло и Университета Феррары, опубликованном в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Ранее предполагалось, что крысы, чьи блохи также могут передавать бактерии чумы, были главными виновниками второй пандемии в Европе, которая сопровождалась чередой вспышек заболевания. Бубонная чума вызвана заражением бактерией Yersinia pestis и обычно распространяется через укус инфицированных блох, которые часто переносятся крысами. Симптомы включают в себя болезненные, опухшие лимфатические узлы, называемые бубонами, а также лихорадку, озноб и кашель.

Пневмоническая чума более опасна и представляет собой другую форму заболевания, характеризующуюся тяжелой инфекцией легких. Инфекция может передаваться от человека к человеку воздушно-капельным путем - через кашель или чихание. Ее вспышки происходят и по сей день. Например, в 2017 году на ​​Мадагаскаре пневмонической чумой заболело более 1800 человек.

Чтобы понять, как происходили вспышки заболевания, ученые смоделировали три маршрута передачи болезни - воздушным путем, как при пневмонической чуме, вместе с крысами и их паразитами, либо вместе с человеческими паразитами - используя данные о смертности в девяти очагах, которые охватывали период второй пандемии. Анализ исследователей показал, что эктопаразиты человека, такие как блохи, наиболее точно отражают тенденции смертности в те времена.

По мнению ученых, результаты модели предполагают, что распространение чумы было главным образом связано с человеческими блохами и вшами на теле, которые появлялись из-за того, что люди в те времена редко мылись.

“Наши результаты подтверждают, что эктопаразиты человека были первичными переносчиками чумы во время второй пандемии. Это бросает вызов “предположению”, что чума в Европе была распространена крысам”, - говорят исследователи.

Несмотря на громкие выводы, исследование содержит в себе ряд недостатков. Оно основано исключительно на математическом моделировании, поэтому показывает симуляцию того, что могло случиться, а не реальные факты. Кроме того, в моделях не учитывались региональные условия, такие как война, голод, местный уровень здравоохранения. Как признали сами авторы, они “не моделировали смешанные маршруты передачи, и это затрудняет полную оценку вклада пневмонической чумы, которая обычно встречается во время бубонных вспышек (то есть при распространении заражения грызунами)”.

С 1347 по 1353 год “Черная смерть” убила приблизительно от 75 миллионов до 200 миллионов человек по всей Европе и Азии. Пандемия вновь возникала в постоянных волнах, которые продолжались с XIV по XIX столетия.