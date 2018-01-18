Геннадий Онищенко: Не зная броду, не лезь в Крещенскую воду!

18 Янв. 2018 2018-01-18T13:47:40+03:00

Экс-главсанврач России, депутат Госдумы в эфире Радио "Комсомольская правда" - о том, как лучше встретить великий православный праздник [аудио, видео]

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- Геннадий Григорьевич, вас с наступающим праздником, с Крещением Господним! Все православные торжественно отмечают этот великий день. Причем - многие считают, что главное - это нырнуть в прорубь, а мы с вами считаем, что это - священное омовение. Вот если, допустим, под таким заголовком мы дадим ваше наставление на предстоящую ночь: «Не зная броду, не лезь в Крещенскую воду!.." Какие бы советы вы могли дать нашим читателям и радиослушателям?

- Ну, прежде всего, и главное условие – омовение нужно делать не за компанию, а это должно быть убеждение. Убеждение!

Потому что, когда вы соблюдали Рождественский пост, сейчас идет неделя праздничная, и вот - Святое Богоявление – Крещение Господне, Спаса нашего Иисуса Христа, - праздник, который как бы завершает неделю после Рождества Христова, логически завершает...

И вот, если это все было, - то никаких ограничений нет. Потому что человек, как говорится, готовился, готовил себя, свою плоть к этому.

- К омовению.

- Да. Если же - просто вот шли и увидели скопление народа на льду московском или там новосибирском, подошли и решили за компанию поучаствовать. Не спешите...

Как правило, там есть медики, и нужно с ними обязательно посоветоваться, хотя бы давление вам измерят… Если вы действительно на это решитесь, то нужно это сделать достаточно собранно, то есть, не расплескиваясь, не озираясь по сторонам, а войти в воду как минимум три раза, ну, если вы крещеный человек – перекреститься, выйти из воды и, конечно же, очень быстро и интенсивно растереть себя.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/635719" frameborder="0"></iframe> Геннадий Онищенко - как правильно отметить Крещение.Александр ГАМОВ

- Как это вы делали в нашем присутствии – мы это засняли и на видео, и на фото.

- Да, для меня это в общем-то как бы логическая процедура. А я говорю о тех людях, которые придут на многочисленные иорданы, которые по всей стране готовятся.

Ну, что касается Москвы, то сегодня погода снежная, в ночь, правда, ожидается повышение температуры, но все равно она будет минусовая. Поэтому у всех, кто к этому стремится, будет возможность испытать себя, испытать на веру, испытать на свою сопричастность на настроенность на здоровый образ жизни. И - никакого алкоголя!

- Да, вот некоторые выпивают – либо до того, как окунуться в прорубь (повторяю - для истинных православных это - омовение), либо - после.

- Это ни до, ни после - не то что не приветствуется, это вообще греховно и делать этого ни в коем случае не надо.

А вот теплое питье, особенно если вы готовитесь - настои трав. И если вы сразу же после омовения примите настой, это поможет организму сосредоточиться, включить внутренние силы, и вы сразу почувствуете прилив внутреннего тепла и такого спокойствия.

И поймете, собственно, - вот все это представляет собой замысел, который идет к нам из древности нашей, кстати, - это не церковное мероприятие, омовение, а это вот тот синтез христианства и народной традиции, кои так хорошо сходятся 19 января каждый год во всем православном мире.

- Спасибо огромное. Вас с праздником наступающим, с Крещением Господним!

- Спасибо.

КСТАТИ

Где купаться на Крещение в Москве в 2018 году

Главная традиция Крещения - массовые купания в иорданях, то есть в специально открытых и освященных купелях. Как всегда, купаться на Крещение в Москве в 2018 году можно будет и в прорубях. Их обычно вырезают во льду в форме креста (подробности)