Астрономия вернулась в школы

18 Янв. 2018 2018-01-18T18:25:06+03:00

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В любом случае, астрономия в наших школах – это важно хотя бы для формирования правильного мировоззрения и сохранения любопытства в детях. Потому что любопытство – это главная потеря при переходе из детства во взрослую жизнь, а что может лучше подогревать любопытство, если не необъятный, непостижимый, разнообразный и бесконечно красивый космос? Во-вторых, наличие астрономии в базовом образовательном пространстве очень важно именно для нашей страны, ведь с одной стороны, именно Россия открыла для мира космическую эру – мы вывели на орбиту первый спутник, первыми запустили человека в космос, посадили космические аппараты на Луну и на Венеру, а с другой стороны, из фундаментальных астрономических открытий за нашей страной можно упомнить, разве что открытие атмосферы на Венере Ломоносовым – и все. Сейчас же в астрономии наступает совсем новая эра – и делать науку можно вообще не имея собственных инструментов: накоплен огромный объем «сырых» наблюдательных данных, с которыми может работать любой человек и делать новые открытия, например, находить новые галактики или неизвестные доселе черные дыры. В этом направлении, кстати, мировое признание получили молодые российские ученые-астрофизики из МГУ Игорь Чилингарян и Иван Золотухин – которые уже не изучали астрономию в школе, но занимались ей в кружках дополнительного образования в 90-е годы.

Мы прожили без астрономии в школе практически четверть века. С распадом Советского Союза этот предмет перестал быть обязательным для изучения -- на него могли выделять часы из курса физики. Астрономию начали заменять «более полезными» и «жизненными» предметами, как «этика и психология семейной жизни». А в 2008 году ее вообще стало нельзя преподавать: ни один из четырех учебников, по которым ее преподавали, не был одобрен Министерством образования и науки для использования в школе. Результат не замедлил сказаться: по результатам Всероссийского астрономического диктанта, который прошел осенью 2016 года по инициативе Московского планетария, только 7% из почти 4 000 участников смогли получить оценку «отлично», то есть правильно ответить на 25 и более вопросов из 35. «Хорошистами» (19-24 правильных ответа) оказались 17%. Почти половина участников -- 46% -- стали «троечниками», а 30% участников не смогли дать более 11 правильных ответов.

К счастью, интерес к астрономии в стране не угас – благодаря преподавателям-энтузиастам и ученым из разных городов была проведена первая Всероссийская олимпиада по астрономии, число участников /которой неизменно растет год от года. Российские школьники и студенты в последние годы демонстрируют отличные результаты на международных астрономических и астрофизических олимпиадах. В последние пару лет фонд «Траектория» начал проводить уникальную астрофизическую школу, где отобранных по всей стране юных любителей астрономии ученые готовят три года, очно собирая их в крупнейших обсерваториях страны на школьных каникулах.

«Когда астрономию убрали из списка обязательных предметов и перестали преподавать, все эти годы продолжала проводиться Всероссийская олимпиада по астрономии. Она проводится ежегодно с 1994 года, и благодаря ей предмет выжил, остались коллективы, которые ведут кружки, готовят детей., -- вспоминает Михаил Кузнецов, сотрудник Государственного астрономического института имени П.К.Штернберга МГУ, учитель астрономии в МОУ гимназия №1 и лицей №14 (город Жуковский), за последние десять лет его воспитанники завоевали более ста призовых мест на Всероссийской и Международной олимпиадах по астрономии. -- Интересующиеся дети вообще есть всегда, они во многом выживают не благодаря, а вопреки. И когда есть поддержка со стороны педагогов, то будут и результаты, в том числе и на международных олимпиадах. Поскольку предмета не было, деградировала система подготовки педагогов. И естественно, что кафедры, которых было 14 по всему Советскому союзу, были сокращены в педагогических вузах. Остались единицы, причем объединенные с физикой и информатикой. Такая ситуация сохранялась до возвращения предмета в школы».

Четверть века отсутствия предмета в обязательной программе в школе привело и еще к одной, а точнее – к двум большим проблемам. Когда новый министр образования, Ольга Васильева неожиданно для всех решила ввести астрономию в учебные программы с 1 сентября 2017 года, стало ясно, что у нас нет актуального учебника по астрономии (самый известный в советское время учебник Бориса Воронцова-Вельяминова устарел, да и автор его скончался в 1994 году) и нет массы учителей, которые способны этот предмет преподавать.

А ведь за четверть века астрономия стала вообще другой наукой: в ней изменилось абсолютно все. Сверхмассивные дыры в центрах галактик, темная материя, темная энергия, экзопланеты… Обо всем этом дети, не участвовавшие в астрономических олимпиадах, знают исключительно из интернета и из голливудских фильмов (спасибо Кипу Торну за «Интерстеллар»). Только за эти 25 лет 13 человек получили 5 Нобелевских премий по физике, напрямую связанных с астрономией: ускоренное расширение Вселенной, гравитационные волны, анизотропия реликтового излучения, космические нейтрино, рентгеновская астрономия, пульсары… Не говоря уже о том, что количество планет в Солнечной системе с одной стороны уменьшилось на одну, был «разжалован» Плутон (впрочем, по теоретическим расчетам в Солнечной системе есть-таки девятая большая планета). При том человечество долетело до окраин Солнечной системы и увидело с близкого расстояния Плутон, посадило спускаемый аппарат на комету, открыло похожие на Землю планеты у ближайших звезд, на которых может быть жизнь, создает принципиально новые телескопы – всего этого нет в старых учебниках, написанных еще до запуска телескопа «Хаббл» на околоземную орбиту.

И тем не менее все эти открытия и события нашли отражение в новой версии учебника астрономии, выпущенном издательством «Просвещение». Его автор - профессор астрофизики МПГУ, Виктор Чаругин, действующий ученый и педагог, который руководит единственной пока в нашей стране аспирантурой «Методика преподавания астрономии». И в этом ему помогло и то, что долгие годы Виктор Максимович принимает участие в организации олимпиад по астрономии разного уровня, постоянный профессиональный интерес к новейшим достижениям и событиям в этой удивительной области человеческого познания.

Новая версии учебника астрономии - 2018 год

«Учебник Виктора Максимовича Чаругина сделан по современным стандартам, в нем масса иллюстративных материалов, он выполняет свою главную задачу – показывает весь предмет целиком, -- говорит Михаил Кузнецов, сотрудник Государственного астрономического института имени П.К.Штернберга МГУ, учитель астрономии в МОУ гимназия №1 и лицей №14 (город Жуковский). -- У него хорошо подобранный, современный иллюстративный и информационный материал, современные фотографии, освещены все современные открытия и им там уделяется немалое место. Я с удовольствием преподаю в своей школе астрономию по этому учебнику. Если к этому учебнику выпустят еще и задачник, то это будет блестящий комплект».